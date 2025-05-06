百樂潮州酒家58載 第三代接棒　從兒時味道到跨代潮菜傳承

1967 年創立的百樂潮州，迎來 58 周年。作為第三代傳人，貝樂欣（Alexa）、貝祖榮（Jonathan）、貝樂婷（Melissa）三人在加拿大出生成長，回流香港後各自亦在不同領域中發展事業，憑藉對潮菜的深厚情感與專業背景，陸續回歸家族事業。在訪談中，他們以真摯語言還原潮菜傳承的點點滴滴，訴說老字號如何在時代變遷中守住靈魂，並注入新活力。



刻進DNA的兒時潮菜滋味

作為在海外出生的「潮三代」，Alexa、Jonathan、Melissa的童年記憶，始終繚繞著百樂潮州酒家裡的人聲鼎沸與鍋鏟碰撞聲。長女Alexa八歲隨家人從加拿大回流香港，爺爺的飲食習慣成為她對潮菜的最初啟蒙：「爺爺每天早餐必食白粥，配著欖菜或菜脯，有時候更會食蚝仔粥。我大學回加拿大時發現，當地潮州菜館的蚝仔粥用的是大號生蚝，完全煮不出香港細蚝仔的鮮甜綿密，那一刻才懂，有些味道是刻在DNA裡的鄉愁。」 弟弟Jonathan對秋冬時節的羊腩煲印象深刻：「每到入秋，爺爺必定會準備一鍋羊腩煲，香氣彌漫整個酒樓。現在我們兄妹四人聚會，仍會點這道菜，它不只是美食，更是家族記憶的紐帶。」妹妹Melissa則在英國求學期間，無數次懷念豆醬雞，對她來說這道菜就如一個溫暖的擁抱，另外爺爺特別喜歡吃的「芥蘭粒菜脯炒河」亦是她的Comfort Food：「爺爺每次帶我們去百樂都必點這道菜，出國讀書時總是想念，那是在異鄉無法複製的家鄉味。」 這些根植於童年的味覺記憶，成為三人回歸家族事業的初心。Alexa坦言：「小時候覺得潮州菜是日常飲食，長大後在國外讀書，才明白這些菜式承載的是整個族群的飲食文化與情感。爺爺輩在銅鑼灣開店時，靠的是潮州人務實勤奮的精神，而我們這一代，有責任讓這種精神與味道並存。」

Alexa、Jonathan、Melissa三姐弟從小到大感情都很好，三人從小就在百樂潮州酒家中打打鬧鬧中長大，從大廳玩到後廚，再被師傅趕出大廳的景象仍歷歷在目。

分工協作 以專長續寫家族故事

父母從小灌輸「先歷練，再接棒」的理念，姐弟們各自在外闖蕩多年，直到數年前才齊心協力回歸。三位傳人的分工自然而默契，曾從事化妝行業的Alexa負責市場營銷，憑藉對媒體的敏感度推廣品牌；修讀健康科學以及經營特色餐廳及酒吧的Jonathan把控營運；插畫及壁畫藝術家Melissa則主理視覺設計，從菜單、店面設計到員工制服等都融入現代美學。

長女Alexa︰「我們三兄妹從小感情親密，接手這個項目其實充滿信心，因為我們是齊心協力共同打拼！父母從小教導我們要堅持，他們歷經諸多風雨，我們也希望將這份精神傳承下去，為香港做好這個品牌。」

次子Jonathan說︰「父親常說，做生意最重要的是耐性，要看準方向、穩步前行，切勿盲目衝動。我們現在都有了自己的孩子，更希望打造一個能長久經營的品牌，傳承的不僅是味道，更是一家人齊心協力做一件事的心態。」

「我們並非刻意保留舊事物，但菜式與服務一定要堅守傳統。裝修方面會配合商場整體風格，但核心是讓客人感到舒適 —— 即便傳統潮州菜館未必華麗，我們也希望在展現傳統韻味的同時，讓環境與時並進，符合當代審美。」三妹Melissa把傳統與現代審美取得平衡。

Alexa表示︰「我們的分工並非刻意規劃，而是基於各自經歷的自然選擇。」Jonathan談及轉型時表示，「我在上海從事餐飲業後發現，潮菜對食材本味的追求，潮菜的「少油重鮮」與現代健康飲食理念高度契合，這成為我們對外傳播的核心優勢。」Melissa補充道：「私房菜館的九鯉魚牆身設計，靈感源自舊店的回憶，用現代材質重新演繹傳統元素，既留住老顧客的回憶，也讓年輕人覺得新鮮。」 談及兄妹間的合作，Alexa笑言：「我們從小感情緊密，父母教導我們『對事不對人』，工作中遇到分歧會理性討論，私下聚會絕不談公事，這種平衡讓我們在合作中保持親情溫度。」

百樂潮州的傳統，核心在於「家庭」。每個週日，貝氏一家人都會在自家餐廳飲茶，這不僅是延續中國人「家庭聚會」的文化傳統，更希望通過這樣的方式，讓下一代明白餐桌不只是填飽肚子的場所，更是家人相聚、情感流動的重要時刻。

58 周年感恩之作 一碗鮑魚麵藏半世紀情懷

面對市場變化，百樂潮州選擇以傳統為根，以創新為葉。58周年推出的「58元鮑魚麵」，便是傳承與創意的結晶。Alexa憶述創作初衷：「鮑魚象徵珍貴，長壽面寓意長久，用傳承58年的滷水熬製湯底，既是對顧客的感恩，也希望通過58 元的親民價格讓年輕人體驗傳統滋味。」Melissa 補充菜式設計細節：「我們堅持做鮑魚麵而非鮑魚飯，因為中國人慶生必食長壽面，58 周年就像百樂的生日，每一口都承載我們的感恩。」

58周年原隻陳年滷水鮑魚撈麵 $58

鮑魚象徵珍貴，長壽面寓意長久，鮑魚用傳承 58 年的滷水熬製入味，既是對顧客的感恩，也希望通過親民價格讓年輕人體驗傳統滋味。

潮州四式滷水拼盤、碧綠川椒雞球、鮑汁花膠公扒（足三兩）、潮州蠔仔肉碎粥，既是百樂潮州酒家的招牌菜，亦是三姐弟的Comfort Food。

傳統與創新 在堅守中開拓新篇

位於中環的百樂潮州私房菜的誕生，則是對瀕臨失傳手工菜的救贖。「現在很少有餐館願意花72小時製作一道螺片，或手工拆骨製作魚飯，因為工序實在繁瑣。」Jonathan說，「但我們堅持開設小規模私房菜，就是想復刻老菜譜，讓師傅們的手藝延續下去。例如『龍蝦水晶球』，這種古老菜式的重現，需要廚師與設計師反覆磨合，確保傳統味道與當代審美並存。」Melissa在設計上的巧思，體現了對傳統的現代表達：「我們不會刻意復古，而是讓環境與服務適應時代。例如制服選用透氣面料，卻保留傳統剪裁；菜單加入菜式典故，讓年輕人在品嘗時瞭解背後的文化故事。」

一班伙計，不少已在百樂潮州工作逾20年，陪伴品牌走過多年風雨。疫情最艱難時，他們憑藉多年的經驗靈活應變，成為撐起酒樓的重要支柱。如今，許美德師傅等資深員工仍每日嚴選食材、把關傳統工序。他們不只是員工，更是看著三代傳人長大的「家人」，用默契與堅守，讓這間老字號始終彌漫著家的溫暖。

未來願景 讓潮菜成為跨代記憶載體

談及未來，三人強調「穩健與長遠」。Jonathan說：「父親常說『耐性是經營的關鍵』，我們從他身上學到，比起快速擴張，更重要的是鞏固根基。現在我們各自都有了自己的家庭及孩子，更深感『傳承』不只是味道，更是家族團結與匠心的延續。」Alexa 分享父母的叮囑：「父母總說，百樂能走到今天，靠的是顧客的信任。所以我們從不敢忘本，無論創新多少菜式，傳統滷水的味道絕不變，師傅們的手藝絕不丟。」 每當看到三代同堂的顧客在餐廳聚餐，就覺得他們守護的不只是一間酒樓，而是香港人對家庭聚會的情感依賴。潮州菜的核心是「家」，三姐弟亦希望下一代通過餐桌，理解這種文化裡的慷慨與團結。Alexa最後說：「百樂潮州的58年，靠的是老員工的堅守、顧客的支持，還有家族成員對這份事業的熱忱。未來我們未必開遍全球，但會確保每一道菜、每一間店，都承載著半世紀的用心——這，就是我們對『傳承』的詮釋。」

以味道傳情 半世紀風華

從1967年的第一煲滷水，到2025年的三代經營，百樂潮州的58年，見證的不只是潮菜的風味傳承，更是一個家族對地方、對顧客、對傳統的摯誠。正如三位傳人所言，他們賣的從不只是菜式，而是爺爺輩的手藝、父母輩的奮鬥，以及年輕一代對潮菜文化的執著。在時代變遷中，這份對「家」的堅守，讓老字號始終溫暖如初。

百樂潮州酒家屹立香港58 年，變的是時代，不變的是對味道的初心與對人的情懷。

百樂潮州酒家

尖沙咀店

地址︰尖沙咀柯士甸道西1號ELEMENTS圓方水區1樓1028D號舖

銅鑼灣店

地址︰銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場10樓1002號舖

百樂潮州私房菜

地址︰中環皇后大道中152號皇后大道中心1樓

（資料及部分相片由客戶提供）