紅磡上海美食滿堂樂子承父業 認真學習精選靚油 招牌好味一脈相承

紅磡是不少食店卧虎藏龍之地，主打上海美食的滿堂樂滬京風味迄立紅磡區29年，從前隱身橫街窄巷，雖然只有兩張枱，馳名鹹豆漿、即包粢飯、上海麵已吸引不少街坊甚至區外人士慕名而來，2022至2024連續三年獲得米芝蓮必比登推介後更不時大排長龍。隨著老闆盧先生年紀漸長開始退下火線，兒子Jason逐步接手打理。Jason三年前決定從零開始全職投入經營餐廳，堅守父親的獨家配方，從選料揀油，食物製作，以至收舖埋數都認真學習，只為傳承父親多年來為滿堂樂打拼的心血。



滿堂樂去年搬到位於必嘉坊的新舖，與舊舖一街之隔，裝潢簡潔光線明亮，而且能夠容納更多食客。餐牌上逾40款美食款款都是盧先生的心血，來到上海菜館當然要點一碗擔擔麵，面層鋪滿肉鬆、炸菜、蝦粉和蔥花，湯底加入花生醬及秘製調味，濃而不油。麵條的製作亦十分講究，以大豆油「開麵」，幼麵爽滑、中麵煙韌，隨喜好選擇。再點上一份香酥豬扒，粉漿脆而不厚，豬扒肉質鬆軟，金黃色的賣相叫人食指大動，每一口酥脆又滿足，絕對沒有油耗味！細看餐牌有幾款「新登場」菜式，原來這幾道菜都是順應民意的結果。Jason表示：「其實以前也有供應燻魚，當年父親因製作燻魚受傷而停售，但聽到街坊對燻魚的味道念念不忘，這道滬式燻魚又強勢回歸。秘製醉雞則是搬新舖後特別加設的，新舖空間闊落了，一家人可以坐得舒適，慢慢享用醉雞，而秘製醉豬手可作為頭盤，與朋友邊吃邊聊天，享受美食。」

擔擔麵色香味俱全，秘製的醬汁湯底令人回味無窮。

香酥豬扒與鹹豆漿作為下午茶，豐盛又滿足。

俘擄忠實粉絲 秘訣在於食油品質

滿堂樂在2022至2024連續三年獲米芝蓮必比登推介，名氣大了，吸納了不少區外新客，亦有賴舊街坊老朋友的支持，儲了一班忠實粉絲。問及滿堂樂的獲獎秘方、父親的獨門配方是甚麼，Jason笑笑不便透露，但他坦言食油的品質極為重要。「餐廳供應炸豬扒、炸雲吞等炸物，我會視乎當日生意多少而添油換油，油的品質好，才夠力炸得起，因為續航力夠高，添油換油的次數亦相對減少。我們選用合興的豆油，平均一日為炸爐添四至五次油，以保持油的新鮮與香氣，炸出來色澤金黃，更不會出現千年油的油渣，影響味道與口感。」

吃炸豬扒最怕千年油，滿堂樂選用合興的豆油，每塊炸豬扒都色澤金黃，香脆不膩。

生煎水餃外層煎得香脆挺身，一啖咬下肉汁豐富，香口之作，不少街坊都會外帶回家享用。

滿堂樂不止堂食經常爆滿，門外亦有不少客人等外賣。生煎水餃香口帶韮菜香氣，用靚油煎香，就算放涼了也不會「油淋淋」，依然脆身。有街坊特別來買餃子回家打邊爐，每日自家製的津白餃、韮菜餃新鮮味美。冬天時很多人喜歡叫一個招牌粢飯，熱焫焫又有糯米香，等不及回家就在門外吃起來。

由於津白水分多且容易變壞，不少餐廳因保存困難而少有製作，因此新鮮包製的津白餃自然大受食客歡迎。

父親擁40多年大廚經驗，靠經營餐廳養起頭家，Jason半途出家依然是行內初哥，努力得到父親和食客的肯定，當然感到光榮，「現在只有父親四、五成的功力，很多時候需要他的提點，我唯有盡量學習，因為父親的意見與經驗自然有他的價值。」提及選擇食油的標準，Jason的父親就最清楚，滿堂樂多年來選用香港老字號合興的油品，是優質美味的保證。「合興在香港擁有自己的煉油廠與化驗室，一條龍生產，每一款產品都具品質認證，質素穩定，用得安心。」而且食用油選擇豐富，如粟米油、花生油、菜籽油、大豆油、米糠油、葵花籽油等等，滿足不同烹調需求。對於不同油商的推銷，Jason抱持一試無妨的開放態度，試過不同牌子後，令Jason明白到父親多年來一直選用合興的油品也不無原因。

Jason子承父業，毅然轉換跑道邊學邊做，撐起滿堂樂，少一點毅力和勇氣也做不到。

老字號油廠合興在香港自設煉油廠與化驗室，一條龍生產模式，其出品的GE大豆油，自然品質穩定有保證。

滿堂樂滬京風味

地址：紅磡機利士南路38號必嘉坊地下G713及G715號舖

營業時間：星期二至日 10am-10pm （逢星期一休息）

電話：2363 6488

(資料及相片由客戶提供)