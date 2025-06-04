全港5間必食到會推介｜酒店級美食／$98起／生日會/ 燒烤／Pizza

諗起要搞大小派對、公司活動或家庭聚會，又唔想煮飯咁攰？到會服務絕對係你嘅好幫手！市面到會公司眾多，邊間到會邊間好？我哋精選咗2025年5大到會推介，無論你想要酒店級美食、抵食夾大件、特色燒烤，定係手工pizza，呢個到會推介2025都能滿足你，即刻睇邊間到會推薦最啱你！



👑 第1位：Day Night Catering – 親民價錢，酒店級享受！

想用親民價錢，又想品嚐酒店大廚級數美食？Day Night Catering 幫到你！佢哋嘅到會由經驗豐富酒店大廚主理，菜式充滿心思，由頭盤食到甜品都令人驚艷。人均消費$138起，CP值極高！滿$1000即享全港免費送貨。招牌菜式選擇多樣，例如白酒忌廉煮法國藍青口配蒜蓉多士、炭燒BBQ醬豬肋骨、秘制原條蒲燒鰻魚炒飯都係人氣之選。佢哋嘅招牌手工Pizza亦係每日新鮮製作，口感味道一流，為盛宴完美作結。堅持每日新鮮製作食材，過往已為超過500間企業提供專業到會服務，好評率超過99%。提供過百款套餐，除咗家庭及公司聚餐外，仲有節日套餐同小朋友生日派對到會等！滿足不同場合需要。想活動有高級感又唔想太貴？Day Night Catering 值得考慮！

Day Night Catering 日夜到會：

網站：https://daynightcatering.com/

聯絡電話 / Whatsapp：5643 0062

Facebook：https://www.facebook.com/daynightcatering

Instagram：https://www.instagram.com/daynight_catering/

🥈 第2位：小熊到會 – 人均$98全港最抵？！平價高質！

追求極致性價比？小熊到會主打平價高質，係平價派對福音！全港唯一提供人均$98起嘅到會公司，價錢非常親民！提供超過100款多國菜式，由港式、西式到東南亞風味，應有盡有。無論家庭聚會定公司大型活動都能靈活配合。Google 評價獲4.8星高分評價，真實客戶心聲，質素有保證。食物包裝精美嚴實，賣相一流。想用最抵價錢，享最平價美食？小熊到會到會推介唔可以錯過！

Catering Bear 小熊到會：

網站：https://cateringbear.com/

聯絡電話 / Whatsapp：6232 4509

Facebook：https://www.facebook.com/hkcateringbear

Instagram：https://www.instagram.com/cateringbear.hk

🥉 第3位：BBQ Moment – 首創【食住燒】BBQ + 到會！

鍾意戶外燒烤派對？BBQ Moment 創新服務夠特別！獨創【食住燒】概念，燒烤同到會美食完美結合，可以一路食一路燒。提供超過60款燒烤美食，經典到特色都有。食物採用真空獨立包裝，乾淨衛生。網站5分鐘輕鬆落單，免卻預備煩惱。消費滿$1000全港免運。食物送抵前已解凍，即到即燒，節省時間。想搞個與別不同嘅燒烤到會？BBQ Moment 係首選！

BBQ Moment 野人燒烤：

網站：https://www.bbqmoment.com/

聯絡電話 / Whatsapp：5145 5744

Facebook：https://www.facebook.com/bbqmoment/

Instagram：https://www.instagram.com/bbqmoment/

🌟 第4位：CEO Catering – 尊貴之選，頂級奢華到會！

重要商業宴會或特別慶祝想更顯氣派？CEO Catering 高端到會服務係必然之選！專注頂級奢華到會體驗，係眾多企業高端客戶心水。人均$198起可品嚐意大利龍蝦海鮮拼盤、炭燒斧頭扒等高級菜式。堅持採用優質外國進口食材。提供高度彈性客製化到會服務，度身訂造餐單。更可安排專業侍應生及調酒師到場。已為超過600間企業服務，經驗豐富，深受業界信賴。追求極致餐飲體驗？CEO Catering 高端到會2025服務能滿足你最高要求。

網站：https://ceocatering.com/

聯絡電話 / Whatsapp：5600 6429

🏅 第5位：Catering Moment 到會時刻 – CP值高，年輕團隊用心製作！

追求高CP值，又想支持年輕團隊？Catering Moment 到會時刻值得留意！以提供全港最高CP值到會為目標，價錢合理，美食優質。由熱誠90後年輕人營運，致力打造最用心到會服務。提供超過80款多國菜式。經常推出優惠，慳錢至上，更曾推「$1到會」活動。提供一對一專人客戶服務，細心跟進需求。想搵CP值高、服務好嘅到會公司？Catering Moment 唔會令你失望！

網站：https://cateringmoment.com/

聯絡電話 / Whatsapp：8401 4641

睇完以上5大到會推介，知道下次搞活動到會邊間好未？無論預算口味，總有一間到會公司啱你。快啲揀返間心水到會，為下個派對聚會，打造完美美食體驗啦！

（資料及相片由客戶提供）