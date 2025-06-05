沙田戶外咖啡節｜免費入場　一次過試18品牌！特色咖啡＋Busking

沙田咖啡節｜父親節好去處｜6月13至15日，沙田將有首屆戶外BABA(爸)咖啡節。咖啡節免費入場，匯集18間本地咖啡及美食品牌，包括著名DJ阿正創辦「咖啡呀唔該」、以Coffee Tonic為招牌的「BATHTUB」、牛角包獲獎的「小小烘培•研究」等，即時享用精品咖啡及手沖體驗！另外，咖啡節內亦會有音樂表演和拉花工作坊等，趕快約定爸爸來品嘗咖啡啦！



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沙田咖啡節｜一連3日免費入場

為迎接父親節，6月13至15日沙田將舉辦首屆「BABA（爸）咖啡節」。現場會有18間人氣本地咖啡及美食品牌進駐，提供各種特色咖啡和包點甜品，包括著名DJ阿正創辦的「咖啡呀唔該」、供應燕麥奶咖啡的「SOFE COFFEE素啡工場」、有創新芫荽咖啡的「Twins Coffee」、有獲獎牛角包的「小小烘培•研究」等。除了品嚐咖啡，部分店舖更有售本地種植的小眾咖啡豆，亦有為連鎖咖啡店提供貨源的供應商，讓爸爸們可以回家手沖新口味！

沙田咖啡節｜5款咖啡工作坊 拉花+咖啡渣整蚊香

咖啡節內不但有各式咖啡甜品，也有5款咖啡工作坊包括咖啡拉花、咖啡渣手工蠟燭、咖啡渣蚊香、咖啡渣磨砂膏和手工皂可付費或以商場積分報名，值得留意工作坊名額有限，亦需要現場報名，有興趣的朋友謹記留意時間。

咖啡節內可以$198體驗拉花工作坊。（AI製圖）

咖啡拉花工作坊

日期：6月14日至15日

時間：13:00-14:00／17:00-18:00

即場報名，需付$198參加費 (每場名額10個)



咖啡渣手工蠟燭工作坊

日期：6月14日

時間：15:00-16:00





咖啡渣蚊香工作坊

日期：6月14日至15日

時間：14:00-15:00





咖啡渣磨砂膏工作坊

日期：6月15日

時間：15:00-16:00





咖啡渣手工皂工作坊

日期：6月14日至15日

時間：16:00-17:00



沙田咖啡節｜Idol Girls偶像女生登場 更有Busking表演

近日出道的大型女子團體育成計劃「Idol Girls 偶像女生」亦將於6月14日在咖啡節登場，25位追夢女孩將在舞台上進行精彩跳唱表演。另外於6月14日至15日下午4時至5時更會有Busking表演，氛圍十分放鬆呢！

「Idol Girls 偶像女生」將於6月14日在咖啡節登場。（IG@sonymusichk）

沙田首屆BABA(爸)咖啡節

日期：6月13至15日

時間：11:00-20:00

地點：沙田新城市廣場1期3樓Chill Park

地址：香港新界沙田沙田正街18號



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