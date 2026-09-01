打風｜沙德爾翻生襲港　天文台料周三6級風　3免費APP睇颱風路徑

沙德爾｜打風｜天氣消息｜天文台｜HKO｜颱風路徑預測｜風球｜本來登陸內陸、正減弱消散的熱帶氣旋沙德爾突然「翻生」襲港，連前天文台台長林超英也直指詭異！天文台於昨日（31日）發出一號戒備信號，並預料沙德爾在今日（1日）下午稍後於本港東南約200公里外掠過，隨後在今晚至明日（2日）逐漸增強並靠近廣東東部沿岸，本港風力會逐步上升。



颱風或來襲，除了做好防風措施，建議大家下載颱風APP以便即時了解風球去向，《香港01》「好食玩飛」記者為大家精選了3個免費颱風App，即時掌握颱風路徑、風雨預報及最新災害資訊，以下還會提供使用教學，即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

沙德爾｜天文台明日評估需否改發三號

熱帶氣旋沙德爾「翻生」！天文台指，受沙德爾和東北季候風的共同影響，本港正普遍吹偏北風。由於受地形屏蔽，今日日間本港普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會至少維持至下午6時。

沙德爾已進入本港400公里範圍。（天文台網頁截圖）

天文台預料，沙德爾會在今日下午稍後於本港東南約200公里外掠過，隨後在今晚至明日逐漸增強並靠近廣東東部沿岸，本港風力會逐步上升，天文台會視乎沙德爾的強度、其相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估屆時是否需要改發三號強風信號。

據天文台九天天氣預報，本港明日有幾陣狂風驟雨，離岸及高地間中吹6級風。預料沙德爾會在周四於南海東北部及廣東東部沿岸一帶徘徊，而隨後路徑及強度存在變數，但本周後期廣東沿岸仍有幾陣驟雨。

天文台料明日有幾陣狂風驟雨，離岸及高地間中吹6級風。（天文台網頁截圖）

沙德爾｜林超英：氣象生涯50年 未遇過如此詭異的熱帶氣旋

天文台前台長林超英昨日也就沙德爾「回馬槍」再闖入港一事，在其社交網站發文指，他從事氣象生涯50年，從未見過如此詭異的熱帶氣旋。他指出，沙德爾從東海進入浙江後，雖然逐步減弱，但始終保留着旋渦樣子，甚至持續斜向西南邁進，在抵達海南島以東的南海水域，並重新增強為熱帶低氣壓。他直言，「人類經常在吹牛『高科技』，哪裏及得上天氣的高深莫測」。

颱風或將來臨，不少人都擔心會被惡劣的天氣影響安排好的行程，因此會時刻留意天文台的最新消息。不過，其實要追蹤颱風的路徑，除了參考官方資料外，坊間亦有不少免費App供大家下載使用。

颱風APP｜【1】Clime —— 免費功能：基本降雨預報／即時天氣／未來7天天氣預報

如果需要一款專注於颱風動態與即時雷達的輕量級工具，「Clime」是比較易用的選擇，尤其適合常受極端天氣影響的亞洲用戶。免費功能主要有基本降水預報、即時天氣以及未來7天天氣預報。其他功能則需付費，例如颱風追蹤器、每分鐘詳細降水圖、風暴動態等。

Google Play下載ClimeApp Store下載Clime

颱風APP｜【2】Windy —— 免費功能：多種氣象模型／颱風追蹤器

Windy是一個全球風暴追蹤的應用程式，提供直觀的風速、氣壓及降雨動畫，適合追蹤颱風國際路徑。免費功能都比Clime多，有主要2大實用功能，APP內提供多種氣象模型比較，包括GFS、ECMWF、ICON、METEOBLUE，能預測颱風走向；第二，有颱風追蹤器，清楚顯示全球颱風走向。

+ 2

Google Play下載WindyApp Store下載Windy

颱風APP｜【3】我的天文台 —— 颱風實時位置及預測路徑圖／降雨、風速及潮汐資料

「我的天文台」是香港天文台官方APP，提供最準確的颱風路徑、強度預測及本地天氣警告。有3大實用功能，分別為颱風實時位置及預測路徑圖，包括八號風球的生效時間預估；第二，提供定點降雨雷達、風速及潮汐資料；第三，有自訂通知功能，例如是暴雨、雷暴警告的通知。

Google Play下載我的天文台App Store下載我的天文台

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略