薔琵熱帶氣旋生成　超強颱風料趨台灣定日本？3免費APP睇颱風路徑

薔琵｜打風｜天氣消息｜天文台｜HKO｜熱帶氣旋薔琵最新已在西北太平洋生成！天文台料，薔琵下周初至中期移向呂宋以東海域，但隨後路徑存在變數。內地中央氣象台料，薔琵迅速連升4級，重陽節（18日）起風級達16級以上，增強至超強颱風，暫時看來，各國的AI天氣模型，仍未確定該熱帶氣旋會及後會趨向台灣抑或日本！



《香港01》「好食玩飛」記者為大家精選了3個免費颱風App，即時掌握颱風路徑、風雨預報及最新災害資訊，以下還會提供使用教學，即看下文啦！



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薔琵｜中央氣象台料4日內連升4級 重陽節升超強颱風

熱帶氣旋薔琵最新已生成！天文台預測，薔琵將在未來兩三日逐漸增強並橫過關島一帶，料下周初至中期移向呂宋以東海域，但其隨後路徑存在變數，有較大機會轉向偏北方向，橫過台灣以東海域。

中央氣象台今日發布的未來120小時預測路徑圖顯示，熱帶風暴薔琵將不斷增強，向西北偏西方向移動，將在4日內連升4級，下周日重陽節（18日）起增強至超強颱風。迄今各國的AI天氣模型，仍未確定該熱帶氣旋會及後會趨向台灣抑或日本。

熱帶風暴薔琵將不斷增強，向西北偏西方向移動，將在4日內連升4級，重陽節增強至超強颱風。(中央氣象台截圖）

香港天文台指，受一股清勁的偏東氣流影響，預料未來一兩日廣東沿岸風勢較大，有一兩陣雨，風勢達至5級。隨著高空反氣旋增強，下週初至中期華南沿岸大致天晴及乾燥，日間炎熱。

天文台指，未來一兩日廣東沿岸風勢較大，有一兩陣雨。（天文台網頁截圖）

不少人都擔心會被惡劣的天氣影響安排好的旅遊行程，因此會時刻留意天文台的最新消息。不過，其實要追蹤颱風的路徑，除了參考官方資料外，坊間亦有不少免費App供大家下載使用。

颱風APP｜【1】Clime —— 免費功能：基本降雨預報／即時天氣／未來7天天氣預報

如果需要一款專注於颱風動態與即時雷達的輕量級工具，「Clime」是比較易用的選擇，尤其適合常受極端天氣影響的亞洲用戶。免費功能主要有基本降水預報、即時天氣以及未來7天天氣預報。其他功能則需付費，例如颱風追蹤器、每分鐘詳細降水圖、風暴動態等。

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颱風APP｜【2】Windy —— 免費功能：多種氣象模型／颱風追蹤器

Windy是一個全球風暴追蹤的應用程式，提供直觀的風速、氣壓及降雨動畫，適合追蹤颱風國際路徑。免費功能都比Clime多，有主要2大實用功能，APP內提供多種氣象模型比較，包括GFS、ECMWF、ICON、METEOBLUE，能預測颱風走向；第二，有颱風追蹤器，清楚顯示全球颱風走向。

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颱風APP｜【3】我的天文台 —— 颱風實時位置及預測路徑圖／降雨、風速及潮汐資料

「我的天文台」是香港天文台官方APP，提供最準確的颱風路徑、強度預測及本地天氣警告。有3大實用功能，分別為颱風實時位置及預測路徑圖，包括八號風球的生效時間預估；第二，提供定點降雨雷達、風速及潮汐資料；第三，有自訂通知功能，例如是暴雨、雷暴警告的通知。

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