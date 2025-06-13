保齡球場6大推介｜啟德世界級球道＋全港最多球道　一間每局$12起

保齡球場｜想活動身體但苦無去處？不妨在室內打保齡球，無論是個人休閒還是朋友聚會都非常適合！《香港01》好食玩飛記者就搜集了香港6大保齡球場，全部各具特色，其中有新開不久啟德體育園內的Top Bowl、超抵玩$12一局的荃灣迪高保齡球館和有螢光球道的黃埔雷霆保齡球場。



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保齡球場【1】Top Bowl——九龍最大保齡球館 $35一局

Top Bowl保齡球場位於啟德體育園內的零售館，是九龍區最大型的保齡球場，場內有40條世界級標準競技球道，適合舉辦賽事、訓練和玩樂，成為不少保齡球發燒友的聚腳地。Top Bowl收費以每局或每小時計算，星期一至五下午6點前可享最優惠價格，成人每局$45，學生更是$35就可以玩上一局，另加$15租用保齡球鞋。由於保齡球館不時舉辦各類比賽，建議前往前可先留意在Facebook專頁上的用場時間表，或致電查詢預約。

啟德Top Bowl保齡球場

地址：啟德零售館1-3樓301-302號舖

營業時間：周一至四 上午10點至午夜12點／周五至日上午10點至凌晨1點

電話：2180 0066 / 97388399



保齡球場【2】南華會保齡球場——全港最多球道球場

南華會保齡球場就近銅鑼灣利園，營業至午夜12點，食完飯就可以同朋友來碌下齡！保齡球場環境整潔明亮，設有60條球道，是全港最多球道的球場，因此國際球賽都於這裡舉行。價格方面，星期一至五下午6點前每局$30，6點後則是$40，周末及公眾假期每局$45，租鞋每對$15。南華會保齡球場同樣使用率高，建議出發前可致電查詢，場地亦只供南華會會員使用，需另繳交會費。

南華會保齡球場

地址：銅鑼灣加路連山道88號南華體育會

營業時間：周一至日 上午10點至午夜12點

電話：2890 8528

#保齡球場僅限南華會會員使用，亦可現場申請會籍



保齡球場【3】沙田富豪保齡天地——早餐+下午茶套票

富豪保齡天地是不少沙田友的集體回憶，雖然場地有一定年齡，但依然是街坊周末好去處！場內有28條球道，不但可以享受打保齡的樂趣，更有各種早餐、茶餐套票，局例如晨早任碌時段租用一條球道，就可享用早餐並免費提供球鞋，可以食飽再碌齡！場內亦有美式桌球檯，一舉兩得！

沙田富豪保齡球場

地址：沙田大涌橋路52號富豪花園商場第1期2樓4號舖

營業時間：周一至日 上午10點至凌晨2點

電話：2649 9022



保齡球場【4】荃灣迪高保齡球館——人均最平$12一局

提到街坊回憶，當然少不了荃灣迪高保齡球館！館外標誌的大型保齡裝飾，場內復古的裝修，設32條球道，此外更有小食亭、足球機、飛鏢機和桌球等設施，依然是不少年輕人消遣的好去處！平日最平$90租用球道一小時，一條最多球道可紀錄8名玩家的分數，人均約$12一局，非常抵玩！

荃灣迪高保齡球館

地址：新界荃灣青山公路15-23號荃灣花園1樓

營業時間：星期一至四 上午11點至晚上11點／星期五 上午10點至午夜12點／星期六及公眾假期 上午10點至晚上11點半／星期日 上午10點至晚上10點

電話：2494 7383



保齡球場【5】黃埔雷霆保齡球場——打卡螢光球道

位於黃埔花園的雷霆保齡球場，場內有22條纖維球道，亦可租用貴賓室，包2條充滿現代感的螢光球道和卡拉OK，曾吸引不少客人專程來打卡開派對！球場也有英式桌球室及餐廳，讓大家玩保齡之餘，享用其他設施。周一至五早上10點至10點半開取球道可享$150一小時的優惠價格，而假日則需要每小時$280。

黃埔雷霆保齡球場

地址：紅磡黃埔花園第八期蔡瀾美食坊地庫B1

營業時間：星期一至五 上午10點至凌晨1點、星期日及公眾假期 上午10點至凌晨1點半

電話：2122 9822



保齡球場【６】美樂保齡球場——屯門親民價保齡球場

美樂保齡球場位於屯門區美樂花園商場，設有24條全電腦化球道，每條可記錄8名玩家分數，以親民價格深受街坊歡迎，並常舉辦聯賽和訓練班。除了保齡球，場內還有飛鏢、足球機及桌球等遊樂設施，每小時約$40，非常適合朋友聚會或家庭樂。

美樂保齡球場

地址：屯門湖翠路2號美樂花園商場1樓

營業時間：星期一至六 上午11點至晚上11點／星期日及公眾假期 上午10點至晚上7點

電話：2430 0986



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