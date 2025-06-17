日本自駕遊終極懶人包！5大路線深度遊 附景點、租車慳錢攻略

提起日本旅遊，腦海中浮現的是擠滿人群的電車，還是拖著沉重行李在車站奔波的畫面？雖然日本的公共交通網絡非常方便，但若想真正擺脫時刻表的束縛，隨心所欲地探索秘境，自駕遊無疑是最佳方式。而且日本的道路狀況良好，指示又清晰，初次自駕的朋友都無需太擔心。今次為大家精心規劃了由南到北的五大自駕路線，覆蓋福岡、大阪、東京、沖繩及札幌。想玩得更盡興﹖新客戶首次在一站式旅遊平台 Trip.com預訂租車服務，即享94折優惠券，連租車公司優惠可低至74折，讓你的旅程從一開始就「慳」人一步。



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路線一：福岡出發 馳騁九州的火山與神話絕景

九州，一個充滿原始氣息與神話色彩的地方，絕對是深度自駕遊的天堂。以美食與購物聞名的福岡作為起點，您可以輕鬆租車，不僅能探索福岡市內的景點，更能將旅程延伸至周邊的熊本、宮崎與鹿兒島，展開一場壯麗的九州深度探索。

從福岡出發，約兩小時多的車程便能抵達「火之國」熊本。這裡最不容錯過的，必然是親眼目睹阿蘇山的震撼。作為日本最大的破火山口，站在廣闊的火山口邊緣，感受著來自地球深處的脈動。結束了火山探險，從熊本駕車到神話之里——宮崎約需兩個半小時。宮崎的高千穗峽是必訪之地，划小船穿梭於懸崖峭壁之間，近距離仰望真名井瀑布與高千穗峽的斷崖地形，攝下難忘回憶；欣賞國家重要無形文化財「高千穗神樂」，由當地舞者演出《手力雄之舞》、《鈿女》等曲目，彷彿進入了神話世界。若選擇公共交通，從宮崎機場出發需轉乘JR和巴士，再搭乘計程車，全程耗時超過三小時，相比之下，自駕靈活又省時。

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路線二：大阪出發 探索關西的現代與古典交織

關西地區向來是港人熱愛的旅遊目的地，以大阪為中心，自駕前往周邊的京都、神戶、奈良，在短短數天內體驗到截然不同的城市魅力。從大阪市中心出發，僅需約半小時車程，便能抵達充滿異國風情的神戶。

神戶近年迎來了全新的地標——將於2025年4月盛大開幕的「GLION ARENA KOBE」。這座次世代海濱娛樂中心，勢必成為關西旅遊的新焦點。此外，若你計劃在秋季到訪，千萬不要錯過預計在2025年10月20日至24日舉行的神戶花火大會，在海風吹拂下欣賞夜空中的璀璨煙花，絕對是畢生難忘的體驗。在大阪租車，讓你能輕鬆地一日往返神戶，晚上再回到大阪繼續享受美食，行程安排極具彈性。

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路線三：東京啟程 奔向富士山的壯麗懷抱

來到繁華的東京，除了在市區感受都市脈搏，自駕前往周邊地區，更能發現它靜謐而壯觀的另一面。從東京租車出發，向富士山進發，是一條極受歡迎的經典路線。途中，不妨先用約一小時車程，順道探訪橫濱。這裡的八景島海島樂園是日本最大的海濱主題樂園，集水族館、遊樂設施與自然景觀於一身，適合所有年齡層的旅客。

離開橫濱，繼續自駕約一個半小時，便抵達富士山山腳下的河口湖。無論是沿著湖邊公路行駛，或是在不同觀景點停駐，都能從多角度欣賞這座日本聖山的壯麗景色。

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路線四：沖繩環島 沉醉於海天一色的蔚藍

沖繩，一個與自駕遊劃上等號的地方。其迷人的海岸線、清澈見底的海水和悠閒的島嶼風情，是公路旅行的絕佳選擇。大部分旅客會選擇在那霸機場取車，從機場到市區僅需約20分鐘車程，極為方便。

在那霸安頓好後，即可開始你的環島之旅。全長近兩公里的古宇利大橋是必經之路，駕車行駛在彷彿延伸至海中央的大橋上，兩旁是蔚藍海洋，那種無與倫比的開闊感，正是沖繩自駕的魅力所在。除了本島，你還可以將車駛上渡輪，前往附近的渡嘉敷島體驗浮潛。若想進行更深度的離島探索，不妨從那霸機場轉機至石垣島或宮古島。這兩個離島同樣提供租車服務，其中石垣島更是世界聞名的潛水聖地，是日本唯一能穩定觀賞到鬼蝠魟（Manta Ray）的珍貴海域。

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路線五：札幌出發 開啟北海道的浪漫花田之旅

夏季的北海道，是花的海洋，以札幌為起點，一路向東，追尋夢幻般的田園風光。從札幌駕車約兩小時，便能抵達富良野。這裡的富田農場是北海道薰衣草的代名詞，每年夏天，整片山丘被染成深淺不一的紫色地毯，陣陣花香讓人心曠神怡。除了賞花，富良野的葡萄酒廠亦不容錯過，品嚐當地釀造的白葡萄酒和氣泡酒，感受北國的風土滋味。

離開富良野，只需約40分鐘車程即可到達相鄰的美瑛町。這裡的四季彩之丘以其連綿起伏的彩色花田而聞名，宛如大地的調色盤，無論從哪個角度拍攝都美不勝收。在北海道自駕，讓你能真正放慢腳步，享受旅途中的每一刻。

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看完五條精選自駕路線，是否心動不已？在預訂之前，Trip.com還準備了幾個獨家貼士，讓你的旅程更無憂、更划算。若你同時在Trip.com預訂了機票或酒店，便能解鎖專享的租車優惠價格。此外，自今年5月起，Trip.com更將租車服務拓展至中國大陸，方便有需要的旅客預訂北京及深圳的租車服務。

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