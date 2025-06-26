【廣州長隆水上樂園│挑戰十層樓高嘅雙喇叭　助你雙雙墮入愛河】

想出pool脫單最好去邊度? 廣州長隆水上樂園絕對是你的首選！

今次KOL女神Vivian 就帶了她的曖昧對象來挑戰長隆三大全新玩水項目，不旦由朝玩到晚，更和另一半滿載難忘回憶！想同樣的收獲豐富? 即刻去片收睇女神的曖昧日誌！



廣州長隆水上樂園是聞名世界的水上樂園，不但自2013年起連續蟬聯「全球入園人數最多水上樂園」，在全球水上樂園全年遊客總數和日均遊客接待量方面，數字更是不斷刷新，帶另一半來遊玩說是「世一」水上樂園亦不為過。再加上今次長隆水上樂園重磅升級，推出國際三大巔峰玩水設備，為遊客帶來最極致的玩水體驗，助你雙雙墮入愛河。

風暴雙響炮：「飛」一般體驗

作為長隆水上樂園的最新之作，風暴雙響炮堪稱刺激設施嘅王者！設施由兩個直徑達18公尺的大喇叭滑道組成，中間由世界上最大直徑的透明玻璃鋼滑道連接。玩家從高達33米，即10層樓高的平台出發，以每小時40公里的速度在高空中迴旋擺動，急速滑行，絕對是屬於勇者的大挑戰！

衝天雙浪板：高空衝刺快感

衝天雙浪板是另一項令人血脈沸騰的新設施，同樣為喜愛高速滑行嘅玩家而設！設施與風暴雙響砲合用同一出發平台，不同的是，玩家們要先經過一個超級螺旋後，再進入兩個超大衝浪板區域，體驗如同滑行於10米巨浪之巔。不但考驗你的膽量，更給予你征服滑道的成就感，是追求刺激的冒險者必試之選！

磁力炮水上過山車：國內No.1水滑道

磁力炮水上過山車的滑道全長440米 (即一個運動場跑道有多)，是同類滑道中最大的磁流體驅動的水上遊樂設施。設施以世界上先進的磁流體技術提供動力，推動玩家乘修的載人浮閥前進，最高速度達到每小時48公里。滑道全程共有6段磁流體電機，反覆推動浮閥加速提升，帶給玩家尤如過山車一般的刺激玩水體驗。

長隆酒店+白虎自助餐廳：一站式享受

玩得盡興，當然要補充能量！入住長隆酒店超方便，位於長隆旅遊度假區內，步行僅5分鐘即可到達水上樂園！想食得好？白虎自助餐廳提供豐富的中西式美食，選擇多到令人滿足！餐廳環境寬敞，更可以觀賞白虎，讓你同另一半食飯時可以感受到樂園的獨特氛圍！

夜晚變身EDM Party 氣氛High爆

一到夜晚8點，水上樂園搖身一變，成為全城最yo、最潮的EDM Party！現場DJ打碟，配合燈光效果和水舞表演，氣氛High到爆！此外，Party更不定時邀請明星助陣，帶動全場熱情，推高派對氣氛，保證令你High足全晚，瞬間出pool脫單，同另一半感情升溫！

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（資料及相片由客戶提供）