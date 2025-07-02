拼多多順豐取消合作　網民：世界末日　另一重要功能將接力取消

拼多多順豐取消合作｜近年不少港人都喜歡在拼多多上購物，因該平台勝在無論金額多少，都可以一件包郵到香港，而且還可以選擇順豐快遞。不過有網民昨日（7月1日）就發現拼多多無法選擇順豐站或智能櫃自提服務，繼而向客服查詢，發現順豐已經停止跟拼多多合作。其實除了取消順豐包郵以外，內媒報道亦指該平台將取消另一項對用戶帶來極大影響的新措施。



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拼多多無門檻包郵到香港吸引不少港人購物。（資料圖片）

拼多多取消順豐自取服務

拼多多早前推出無門檻順豐包郵到香港服務後，吸引不少港人選用。但有網民發現拼多多自7月1日起，無法選擇順豐站／順豐自提櫃領取包裹，亦有部份網民反映其包裹被轉至另一物流商配送。網民繼而向拼多多客服查詢，客服指「香港順豐物流商已停止合作，如目前有未完成的順豐承運香港集運訂單，平台將會安排其他快遞完成派送，時效將不受影響」。

有網民向拼多多客服查詢。（網上截圖）

網民對拼多多取消順豐自提服務叫苦連天，更有網民形容是「世界末日」、「好懷念順豐有得去24小時7-11/OK拎拼多多貨的日子」、「用順豐智能櫃係快好多」，更有不少網民表示會棄用拼多多，「無順豐真係唔會用喇」。

網民叫苦連天。（討論區截圖）

有受影響的網民就留言指，「啱啱睇到我10件貨本嚟係順豐嘅，依家被中郵接手發出」、「應該早啲通知喺7月1號之後先出貨嘅話會隨機改地址。真係俾佢玩死，而家將我份件佢改到遠到黐線」，不過亦網民認為取消順豐自取影響不大，「順豐好多貨都唔收，有咩好啊」、「順豐樣樣都唔寄得，仲要成日將件貨轉去其他地點提貨。」、「順豐有咁多嘢唔寄得，取消咗都冇乜影響」。

拼多多跟順豐取消合作關係。（順豐圖片）

拼多多順豐取消合作｜將取消「僅退款」選項

除了拼多多7月起取消順豐自取服務，早前內媒《北京商報》亦有消息指，電商平台將會取消「僅退款」的選項。

為減輕消費者在退貨時產生的物流成本及不便，拼多多在2021年率先推出了「僅退款」服務，當商品出現質量問題、與描述不符時，就可以向商家提出「僅退款」的請求，無需把物品還回，即可以獲得退款，及後更成為了各個電商平台的標準服務。

可惜，這個服務同時造就了不少買家惡意退款的情況，由於平台介入後，無需商家同意，即可退款，導致不少商家賠了商品，又無法收到貨款。據《北京商報》報道指，拼多多、淘寶、京東等多個港人熟悉的電商平台將會取消「僅退款」的選項，或把「退款不退貨」的申請交由商家自行決定，平台如非必要不會主動介入。

拼多多順豐取消合作｜拼多多退款退貨程序

用戶現時在拼多多購物後，發現商品有問題需要退貨，需要寄到商家內地地址，平台會因應「誰過錯、誰承擔」的原則才決定誰有責任承擔退貨運費，假如是商家責任，消費者需要先墊支運費、自行尋找快遞寄回商家所提供的內地地址，當商家完成退貨程序後，系統會自動退還運費；相反，如果是退貨是消費者問題，例如買錯、不喜歡等等，與商品的質量無關，消費者則需要承擔寄回內地的運費。至於淘寶部份商品雖然有本地退服務，手續相對簡單，但買家仍需要承擔退貨運費。

淘寶本地退攻略：

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