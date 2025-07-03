灣仔無人機表演｜7.10維港夜空睇香港地標！中環免費派300飯糰

灣仔無人機表演｜香港建造商會為慶祝105周年誌慶暨魯班節2025，將於7月10日在灣仔維港上空展開一場無人機匯演，屆時會有800架無人機在維港上空組成各個香港人熟悉的地標！更會在中環大派飲料、飯糰，想知道更多詳情？立即往下拉！



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７.10灣仔海濱無人機匯演

7月10日灣仔將會舉辦無人機匯演，匯演在當晚19:30開始，歷時15分鐘，屆時將會有800架無人機在灣仔海濱維港夜空，編織出香港著名地標，當中包括啟德體育園、青馬大橋和渡海小輪等！

無人機匯演加入大熱的熊貓元素。（官方圖片）

「翱翔百年 智建未來」無人機匯演

日期：2025年7月10日（星期四）

時間：19:30

地點：灣仔海濱維港上空

費用：免費



中環大派免費飲品&飯糰

為了讓市公民一同參與魯班節，香港建造商將於7月4日、7月14日、7月21日舉辦一連三場「建造商會魯班飯糰咖啡派對」活動，屆時會為市民送出1,000支咖啡、茶、果汁，以及300個健康飯糰，體驗行內「派師傅飯」的傳統。

建造商會魯班飯糰咖啡派對

日期：2025年7月4日（星期五）、7月14日（星期一）及7月21日（星期一）

時間：約 12:15*

地點：中環皇后像廣場*

*實際時間及地點或會因應現場情況有所調整



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