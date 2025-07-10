北上攻略｜3萬呎眼鏡界主題樂園 艾斯眼鏡驗眼配鏡玩樂一站式體驗

今時今日講起北上配眼鏡，大家第一個想到的必然是「平靚正」，性價比夠高這些只是北上配眼鏡的基本。今次，小編Harriet就帶大家去一個可以說是「深圳眼鏡界主題樂園」的超級眼鏡店——艾斯眼鏡（超級工廠店），這裡完全顛覆大家對眼鏡店的想像，將配鏡體驗提升到一個全新境界，提升為一種享受和娛樂的綜合體驗場所 ！



羅湖過關5分鐘即達 便利指數爆燈

許多香港朋友仔北上配眼鏡都講求方便，尤其是搭乘高鐵或港鐵過關後，當然想快些到達目的地啦！艾斯眼鏡便深明此道，你只需要搭乘地鐵至會展中心站，由E出口一出來，步行大概三分鐘，即可抵達金中環國際商務大廈的裙樓電梯廳 。搭乘升降機直上6樓 ，一開門便看見「艾斯眼鏡（超級工廠店）」的巨大招牌 。整個過程不需要五分鐘，相較於去東門人頭湧湧的眼鏡城，這裡更顯得寬敞，適合注重效率與舒適的香港人！

3萬呎眼鏡界主題樂園 超大空間不同專區任你探索！

一踏入艾斯眼鏡，便會被它的超級規模震撼到！這間旗艦店佔地超過三萬呎 ，是名副其實的「超級工廠店」！有別於傳統眼鏡鋪的密集與侷促感，艾斯提供超寬敞的開放式空間，走動起來非常舒服。整個店舖就如精心設計的主題樂園，劃分了至少十個以上的特色區域 ，每一區皆有其獨特的主題與風格，令人大開眼界 ，選擇如此之多，令人眼花繚亂！每個分區，艾斯眼鏡照顧到所有不同顧客的需求。

其中就有全國首家Hoya體驗區，同時是全國首個Hoya漸進體驗區，設有Hoya AI智能測量鏡，只需30秒就能讀取12個配鏡數據，包括瞳距、孤度等，再以AR技術分析眼球運動軌跡，使所配的漸進鏡更精準清晰，不會有頭暈等不適感。

而蔡司體驗區配備大量先進的蔡司驗眼儀器 ，包括德國蔡司的三維定位儀，有九個鏡頭180度拍攝，精準度高達0.01毫米，用於精準驗測瞳孔焦點。還有眼底照相機，可以檢測黃斑病與青光眼，驗後還會列印醫學報告給你。以及專為檢驗眼球表面病變的裂隙燈等，儀器設備非常齊全，專業程度令人非常放心 。

除此之外，艾斯眼鏡更是全國第一間採用OPTI AI驗眼的眼鏡店。客上只需戴上德國Stepper的3D眼鏡，透過人工智能檢測視力，得出的參數將更加準確，配出的漸進鏡片將更加貼合個人需要 。

另外在科技智能專區，這裡的眼鏡不只是用來矯正視力，還集科技與時尚於一身！有按一下按鈕鏡片便會變色的Chamelo，還有具備聽歌、打電話、翻譯、聲音導航等功能之智能眼鏡，帶來前所未有的智能視覺體驗 。國潮專區則大玩中國元素，將傳統文化融入現代設計，即使你對內地品牌不熟悉，一樣可以在此體驗到獨特的國潮魅力。而日韓專區就主打日韓潮流風格，款式多樣，無論你鍾意復古風定流行款式，都一定找到心水，完全不輸香港的日系眼鏡店。還有運動專區，專為戶外運動發燒友而設。提供各種防UV、偏光鏡等運動專用眼鏡，還可以配近視及老花鏡，最適合跑友同行山友。專為小朋友設計的兒童眼鏡專區，精選安全舒適的材質，款式可愛又時尚而且色彩繽紛，更有韓國品牌可供選擇 。Hoya及依視路嘅的鏡片都只是千鬆人仔就有鏡連架，絕對是家長們的福音。當然少不了國際精品區，有不少歐美大牌子好似Armani等國際知名品牌都有，價格比香港平一大截，最重要是這裡的眼鏡都經官方品牌授權，吸引唔少港客專程來慢慢揀 。

頂尖專業驗眼服務 年資10年以上國家認證視光師

配眼鏡最重要便是驗眼準確，艾斯眼鏡於這方面絕對是頂級水平！店內設有15間獨立驗光室 ，每間都配備國家認證的頂級先進驗光儀器，確保數據精準無誤 。所有負責驗眼的視光師都有國家認證，平均年資達10年以上 ，有專業的知識及豐富經驗，既有耐心又細心，絕對可以打消你對內地驗眼質素的疑慮。你甚至可以透過微信掃描，查看視光師嘅資質證書，公開透明，信心十足！

顛覆性娛樂體驗 將配鏡變成娛樂！

最令人驚喜的是，艾斯眼鏡不單只是一間眼鏡店，它將配眼鏡變成一種享受！當你在等候驗眼或取鏡時，這裡提供的娛樂設施簡直令你樂而忘返，難怪被稱為「深圳眼鏡界主題樂園」。

• 按摩椅休息區：取鏡維修區正對面設有舒適的按摩椅 ，讓您在等候期間可以盡情放鬆，享受按摩樂趣。

• 茶水吧：這裡配備了多樣化的茶飲與精緻零食 ，環境優雅，全方位滿足您的口味與休閒需求 。

• 夾公仔機：店內竟有超過四十部夾公仔機 ！大朋友小朋友皆可以在這裡大展身手，玩到不捨得離開。

• 免費貼紙相機：喜歡拍照的朋友仔有福了，還有免費貼紙相機給您與朋友打卡留念 。

• 卡拉OK房：最誇張的是，這裡還有卡拉OK ！有數間玻璃房給您盡情高歌一曲！

小編親身感受過，在艾斯配眼鏡，您根本不會覺得時間難過，不知不覺半個小時就過了，然後就可以開心地拿眼鏡了 ！香港顧客們皆紛紛表示，在艾斯配鏡變成了一種享受 ，對其休閒娛樂設施的設置感到非常滿意 ，提升了整體購物體驗 。

由交通便利度、店鋪規模、產品多元性，到專業技術同貼心服務，甚至連等候時間都為你想好怎樣打發，難怪不少港客都力推這間「深圳眼鏡界主題樂園」！ 趁住暑假或者週末，即北上到這個集專業驗眼、潮流眼鏡、娛樂休閒於一身的綜合體驗場所，體驗這種顛覆性的配鏡樂趣啦！

艾斯眼鏡超級工廠店

地址：深圳市福田區金中環大廈A座6樓 (地鐵會展中心站E出口，步行約3分鐘即達)

查詢︰+852 59911697

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（資料由客戶提供）