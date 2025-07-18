書展｜天文台研周日是否8號　打風會取消展覽？惡劣天氣安排一覽

書展｜一年一度的香港書展已於7月16日開幕，展覽一連七日在灣仔會展中心舉行。然而，熱帶氣旋韋帕正逼近香港，天文台更警告，星期日（20日）需視情況評估是否改掛八號風球。打算周末前往書展的朋友，記得要睇完下文，了解書展打風安排啦！



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書展｜韋帕周日最近香港 天文台研周日是否掛8號波

天文台指，隨著韋帕靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶並逐漸增強，星期六（19日）稍後至星期一（21日），香港將迎來頻密狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。當中，星期日離岸及高地風勢高達10級，達暴風程度。

天文台預計將在今晚（18日）午夜前後發出一號戒備信號，並考慮在明日日間發出三號強風信號。天文台料，韋帕會在星期日在香港50公里範圍左右掠過，屆時將最接近香港 ，或需視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否改掛八號風球。

天文台料，星期六稍後至星期一有頻密狂風大驟雨及雷暴。（天文台官網截圖）

颱風來襲，天文台都有機會懸掛風球或暴雨警告，隨時影響書展的開放時間，各位打算周末前往書展的朋友，就要留意以下書展惡劣天氣安排，還有謹記出門前留意天文台的最新消息！

書展｜颱風（八號風球或以上）安排

7月18至21日

開館前：

08:30前發預警或懸掛八號風球：暫時關閉

閉館期間：

16:30前取消八號風球：落波後2小時重開（例如15:00落波，17:00將會重開）

16:30後取消八號風球：當日不重開（次日正常開放）

展期中突發預警：

在書展進行期間，如天文台發出8號烈風或暴風信號預警，展覽將於信號生效前2小時內關閉。現場售票處亦會在預警發出30分鐘後關閉及停止進場。主辦機構會逐步疏散現場參展商及參觀人士盡快離開會場。

7月22日（最後一日）

開館前

07:30前發預警或懸掛八號風球：暫時關閉

閉館期間：

13:30前取消八號風球：落波後2小時重開（例如12:00落波，14:00將會重開）

13:30後取消八號風球：當日不重開

書迷出發前謹記留意天文台最新消息。（夏家朗攝）

書展｜黑色暴雨或極端情況安排

7月18至21日

開館前：

08:30前發黑色暴雨或極端情況：暫時關閉

閉館期間：

16:30前取消黑色暴雨或極端情況：取消後2小時重開（例如15:00落波，17:00將會重開）

16:30後取消黑色暴雨或極端情況：當日不重開（次日正常開放）

展期中突發預警：

在黑色暴雨警告信號或「極端情況」下，展覽會繼續舉行，主辦機構亦呼籲在場參展商及參觀人士留在會場，直至信號取消為止。

7月22日（最後一日）

開館前

07:30前發黑色暴雨或極端情況：暫時關閉

閉館期間：

13:30前取消黑色暴雨或極端情況：落波後2小時重開（例如12:00落波，14:00將會重開）

13:30後取消黑色暴雨或極端情況：當日不重開

黑色暴雨警告信號下，展覽會繼續舉行。（資料圖片）

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