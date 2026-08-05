曼谷2026｜泰國9大景點網速實測！漫遊、SoftSIM及鴨記SIM大比併

曼谷旅遊2026｜泰國9大熱門景點網速實測！數據漫遊、SoftSIM及鴨記SIM卡網速比較｜隨着近年泰國旅遊全面復甦，曼谷多個新舊景點已換上全新面貌。無論到頂級商場 Iconsiam 血拼及欣賞河畔夜景、到 Big C 超級市場「最後衝刺」買手信、在唐人街「掃街」品嚐地道美食，還是到最新地標 QSNCC 會展中心感受建築美學，穩定且高速的網絡連接絕對是行程中不可或缺的一環。編輯近日前往曼谷旅行時走訪了9個熱門景點，實測三款港人於泰國旅時的熱門上網方案：csl 5G 數據漫遊、靈活度高的 SoftSIM以及廣為人知的深水埗鴨記旅遊 Sim 卡，為大家介紹這些人氣景點之餘，同時實測 2026 年最理想的泰國上網方案。



1. 曼谷蘇凡納布米國際機場：入境即測第一速

蘇凡納布米國際機場（BKK）是大部分旅客踏足泰國的第一站 。2026 年的 BKK 機場不僅引入了更智能的香港居民自動過關系統，機場內的餐飲與零售區域亦經歷了翻新。對於甫下飛機就要預約叫車服務、回覆公務郵件或向家人報平安的旅客來說，機場的網絡覆蓋是第一道考驗。

在客運大樓接機大堂測試，csl 5G 數據漫遊表現最為出眾，錄得 210 Mbps 的下載速度及 58.2 Mbps 的上載速度，5G 訊號非常穩定。SoftSIM 的下載速度為 89.3 Mbps，而鴨記旅遊 Sim 卡則為 56.5 Mbps。雖然三者皆能流暢使用叫車 App，但 csl 在處理大型附件或進行視訊通話時，明顯更具優勢。



Iconsiam

2. Iconsiam：室內與河畔的網絡覆蓋

作為曼谷最豪華的商場之一，Iconsiam 不僅擁有室內水上市場「SookSiam」，更具備絕佳的湄南河景觀。無論是室內深處的小吃區，還是戶外的河畔噴泉表演，網絡訊號的穿透力至關重要。

在結構複雜的室內複雜環境中，csl 5G數據漫遊錄得 374 Mbps 下載速度，表現穩定。Softsim 在此處訊號稍遜，僅錄得 53.4 Mbps，而鴨記旅遊卡則有 97.7 Mbps。對於喜歡在室內直播分享或即時掃描 QR Code 電子支付的旅客來說，csl 提供的室內覆蓋明顯更勝一籌。



最多遊客前往的 Big C Ratchadamri 分店

3. Big C：採購清單的雲端同步

位於 Siam 中心區域的 Big C 超級市場是港人回港前「最後衝刺」採購手信的必到地點。2026 年的 Big C 更加現代化，在大型貨架間遊走，並與家人遙距連線即時確認採購清單，對於網絡數據的消耗量與流暢度要求極大。

csl 5G數據漫遊錄得 257 Mbps 的下載速度，上載亦有 104 Mbps。SoftSIM下載為 92.8 Mbps，鴨記卡為 99 Mbps。在需要頻繁視像通話對講的採購環境下，csl 較高的上載速度確保了畫面清晰流暢、毫無時滯，讓遠在香港的親友能清晰挑選心儀產品。



鄭王廟 (黎明寺)

4. 鄭王廟 (黎明寺)：穿梭古蹟打卡

鄭王廟（Wat Arun）是曼谷最具代表性的地標之一。2026 年，這裡的傳統泰服體驗已發展得非常成熟，不少旅客都會換上華麗裝扮，在宏偉的白色大瓷塔前拍攝高清照片或短片。由於這裡多數是露天環境，且遊客極為密集，對網絡的上載能力與基站承載力要求極高。

現場測試發現，csl 5G 數據漫遊下載速度高達 366 Mbps，上載亦達 83 Mbps，在發布 4K 畫質的短片時幾乎是瞬間完成。相比之下，SoftSIM 錄得 86 Mbps，鴨記旅遊 Sim 卡則為 101 Mbps。雖然旅遊 Sim 卡在空曠地方表現尚可，但速度穩定性仍不及有 5G 網絡優先權的 csl。



唐人街耀華力路

5. 唐人街：美食聖地的網絡挑戰

曼谷唐人街是全球最具規模的華人聚居地之一，亦是街頭美食的靈魂。從著名的炭烤麵包、蟹肉炒粉到米芝蓮推薦的燕窩，唐人街耀華力路（Yaowarat Road）每晚都擠滿了尋味之人。由於街道狹窄且人流量極大，網絡基站經常處於滿載狀態。

在極端擠擁的環境下，csl 5G 數據漫遊錄得 445 Mbps 的驚人下載速度，上載更達到 133 Mbps。Softsim 錄得 103 Mbps，鴨記旅遊卡則為 99.4 Mbps。在人潮中，csl 的 5G 優先權確保了用戶能即時搜尋餐廳評分或查看地圖，不會出現「轉圈圈」的 Lag 機情況。



朱拉隆功食街

6. 朱拉隆功食街：學生與文青的味蕾地圖

位於朱拉隆功大學附近的食街（Ban Tad Thong）是近年曼谷最火紅的地段，主打價廉物美的泰式家常菜與特色甜品。這裡的餐飲店鋪多以小店形式經營，氣氛隨意舒適。許多遊客會根據社交平台的推薦來此「尋寶」，因此隨時隨地保持網絡連接，瀏覽最新的美食攻略是行程必備的。

在朱拉隆功食街實測，csl 下載速度錄得 392 Mbps，上載則有 88.5 Mbps。SoftSIM 為 90.8 Mbps，鴨記旅遊卡則為 96.2 Mbps。雖然三張卡在一般瀏覽網頁上分別不大，但在下載觀看直播美食影片時，csl 的流暢度顯著較佳。



船面一條街

7. 船面一條街：尋找最道地的曼谷味道

位於勝利紀念碑附近的船面一條街，保留了曼谷古老的飲食文化。每碗只需廿泰銖的船面，承載著滿滿的泰式風情。2026 年這裡依然門庭若市，遊客在這裡可以體驗一口一碗的豪邁。

csl 5G 數據漫遊在此區錄得 440 Mbps 下載及 126 Mbps 上載，速度非常穩定。SoftSIM下載為 101 Mbps，鴨記卡則為 96.3 Mbps。csl 憑藉與當地主流電訊商的 5G 深度合作，在這些充滿歷史感的小巷中依然能保持極速連接。



四面佛

8. 四面佛：交通樞紐的中心地帶

曼谷四面佛（Erawan Shrine）位於熱鬧的 Ratchaprasong 路口，是曼谷的靈魂中心。這裡不僅有虔誠的信徒，還有熙來攘往的觀光客與上班族。由於周邊被多間大型百貨公司與 BTS 車站環繞，無線電訊號非常繁忙，是測試 SIM 卡抗干擾能力的最佳地點。

在繁忙的路口，csl 5G 數據漫遊穩定發揮，下載速度達 267 Mbps。SoftSIM 錄得 100 Mbps，鴨記旅遊卡則為 99.3 Mbps。csl 的數據漫遊服務擁有較高優先等級，即使在人流高峰時段仍能維持穩定的高網速，避免了在十字路口查看地圖導航時網速變慢的尷尬情況。



詩麗吉王后國家會議中心（QSNCC）

9. QSNCC 會展中心：曼谷最新科技地標

詩麗吉王后國家會議中心（QSNCC）翻新後成為曼谷最新的矚目打卡地標，其流線型的室內設計與大面積的落地玻璃，吸引了無數的建築與攝影愛好者。這裡不時舉辦大型國際展覽或科技論壇，對於商務旅客或追求極致網速的用戶而言，這裡的網絡基站設施是全新且先進。

這亦是本次測試的「速度頂峰」。csl 5G 數據漫遊跑出了驚人的735 Mbps 高速下載及 114 Mbps 上載速度，幾乎媲美家居的光纖寬頻。SoftSIM 下載錄得 97.6 Mbps，鴨記旅遊卡則只有 19.5 Mbps，顯示出平價旅遊卡在特定大型場館內的兼容性與速度受到一定程度的限制。



曼谷各旅遊景點手機網速實試 csl 5G數據漫遊* Softsim* 鴨記卡* 蘇凡納布米國際機場 210 / 58.2 89.3 / 22 56.5 / 49.1 Iconsiam 374 / 60.1 53.4 / 51.1 97.7 / 66.5 Big C 257 / 104 92.8 / 51.6 99 / 43.3 鄭王廟 366 / 83 86 / 48.2 101 / 78.2 唐人街 445 / 133 103 / 55 99.4 / 77.4 朱拉隆功食街 392 / 88.5 90.8 / 54.3 96.2 / 64.8 船面一條街 440 / 126 101 / 54.1 96.3 / 56.8 四面佛 267 / 70 100 / 34 99.3 / 54.5 QSNCC 會展 735 / 114 97.6 / 49.5 19.5 / 10.5

* 上載速度Mbps / 下載速度Mbps

總結：2026 曼谷旅遊上網最佳方案

綜合 9 個熱門景點的實測數據，csl 5G 數據漫遊在下載與上載速度上均呈現壓倒性優勢，平均下載速度高達 350 Mbps 以上，在 QSNCC 等新地標更跑出超高網速。csl 有好表現全賴他們的「黃金漫遊」服務。csl 客戶於泰國、中國內地、澳門、日本、菲律賓、南韓、台灣、馬來西亞、印尼及越南 10 個地區，獨家聯乘當地頂尖網絡商，會優先分配「黃金頻譜」！黃金頻譜是指頻譜嘅中頻段，速度極快之餘，覆蓋範圍亦極之廣闊。csl 客戶亦無需申請，自動升級！

雖然 SoftSIM在靈活彈性上具有優勢，而鴨聊街旅遊卡則是價格最親民的選擇，但若追求極致的網絡穩定性與 5G 優先權，尤其是在人多擁擠的唐人街或室內大型商場，csl 5G 數據漫遊無疑是 2026 年曼谷之旅的首選。

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