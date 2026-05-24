長洲太平清醮/搶包山2026｜交通3大安排!渡輪特別船期/巴士變動

為配合 2026 年長洲太平清醮及搶包山比賽的舉行，中環及長洲一帶將於 5月24日及25日 實施一系列特別交通及運輸安排 。各位準備前往觀賞賽事或參與慶典的市民，請留意以下交通調配詳情。

1. 渡輪服務安排

新渡輪服務有限公司將會因應乘客需求，靈活調整班次 ：

加強服務：於 2026年5月24日及25日期間，加強來往中環與長洲的渡輪服務 。

散場特別班次：為配合搶包山決賽後市民離開長洲的需求，新渡輪將於 2026年5月25日凌晨1時15分，特別加開一班由長洲開往中環的普通渡輪航班 。

2. 專營巴士服務

為了方便市民在深夜及凌晨時段返回市區，巴士公司將加開特別路線並實施臨時改道 。

a.特別巴士路線

路線編號：九巴 / 城巴 第104R號

服務時間：2026年5月25日約凌晨1時10分至約凌晨2時30分

乘車地點與目的地：由民光街中環五號碼頭外前往旺角

b.通宵巴士臨時改道安排

以下通宵巴士路線將在2026年5月25日期間實施臨時改道， 首班車統一改經民光街、民耀街、民祥街、地下通道、干諾道中（西行）及林士街，隨後恢復原線。

首班車統一改經民光街、民耀街、民祥街、地下通道、干諾道中（西行）及林士街，隨後恢復原線 巴士路線 目的地 臨時改道安排維持至 城巴 N8X 小西灣（藍灣半島） 約凌晨2時 城巴 N90 海怡半島 約凌晨2時15分 隧巴 N182 廣源 約凌晨2時50分 九巴 N368 元朗（西） 九巴 N373 粉嶺（聯和墟） 隧巴 N619 順利

以下指定班次將改經民光街、民耀街、民祥街、地下通道及干諾道中（西行），隨後恢復原線

指定班次將改經民光街、民耀街、民祥街、地下通道及干諾道中（西行），隨後恢復原線 巴士路線 目的地 臨時改道安排維持至 城巴 N930 荃灣（愉景新城） 凌晨1時35分 城巴 N952 屯門（置樂花園） 凌晨1時25分 (該班次原定開出時間為凌晨1時10分) 九巴 N960 屯門（建生） 凌晨1時25分 城巴 N962 屯門（龍門居） 凌晨1時15分 及 凌晨1時45分

3. 的士站暫停使用

配合活動人流管制，中環碼頭附近的部份的士站將暫時關閉 ：

受影響地點：位於中環五號及六號碼頭外的市區的士站及過海的士站

暫停使用時間：2026年5月24日 凌晨4時 至 晚上8時59分