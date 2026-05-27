龍豐集團中環及金鐘店2日快閃免費送2萬份福袋　一文睇搶福袋攻略

不少上班族喜歡趁午膳時間或放工後去shopping鬆一鬆。要數貨品款式齊備又價錢相宜，輕鬆補給生活所需，就不得不提龍豐。無論是入手個人護理、化妝品、零食、保健品還是寵物用品，龍豐都是不少人的掃貨首選。龍豐將於5月28及29日舉行兩日快閃福袋活動，於指定分店免費派發共2萬份福袋，最適合上班族放在辦公室當作補給物資！想知如何得到免費福袋，福袋內有什麼吸引內容﹖即看下文了解詳情！



中環/金鐘分店大派福袋 辦公室必備實用物資

中環與金鐘的上班族留意！這次的免費福袋分別於中環店（限量１萬份）5月28日下午2點及金鐘店（限量１萬份）5月29日下午2點限定登場。這次送出的福袋誠意滿分，全部都是辦公室必備的實用物資，當中包括醫肚首選韓國午餐肉、公仔碗麵、消暑必備的可口可樂、保持個人衛生的Tempo紙巾、維達抽取式面紙、舒特膚嬰兒溫和潔膚及洗髮露、舒緩肩頸不適的謝太公藥貼，以及日常保健的京都念慈菴等產品各一件。福袋數量有限，送完即止。大家即刻記低日子，約齊同事好友去掃貨。

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加拿芬廣場店化身美食站 兼售日本和牛水果

此外，龍豐位於尖沙咀加拿芬廣場的分店宣佈擴充業務，除了原來的地舖外，更承租了地庫全層，總面積達20,000呎，並預計於6月下旬正式開幕。分店特別增設健康食品區，提供少鹽少油的飲食理念，供應三文治、飯團、沙律、乳酪、雞胸肉及健康即食飯盒等等，讓大家在午膳時間可以吃得清淡健康一些。另外，場內還設有現場自助咖啡機及叮叮食品區，讓上班族可以靜靜地享受閒適時刻，為自己充充電。如果你喜歡在下班後買餸親自下廚，新店更會供應日本宮崎和牛、澳洲和牛、韓式食品、日本直送新鮮水果，以及牛扒、火腿、蔬菜及火鍋食品，配合原有的藥妝保健、個人護理等過萬款產品，一站式滿足市民的全日三餐及日常所需。

唐樓/離島/偏遠地區免收附加費 最快4小時送到

為方便港人掃貨，龍豐早已準備了貼心的送貨服務。全線龍豐分店現已聯乘京東增設送貨服務，會員消費滿$600，或者非會員消費滿$800，即可享有免費送貨服務，最快翌日就可以送到。如果突然有緊急需要，最快更可於4小時內送到府上。有不少物流公司會向離島、偏遠地區，甚至是需要上落樓梯的唐樓收取附加費，龍豐一律承諾無需另外加錢，對於居住在舊區或村屋的朋友而言，以後補貨就更加輕鬆方便。

地址︰

中環皇后大道中37號及3-5號昭隆街余道生行地下及閣樓

金鐘道93號金鐘廊1樓B04號鋪

九龍尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場地下

(資料及相片由客戶提供)