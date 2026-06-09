麥當勞世界盃優惠｜$49歎18件麥樂雞+加$9.5換碧咸朗拿甸奴珍藏杯

麥當勞世界盃優惠｜「FIFA 世界盃 2026™」將於周五（12日）凌晨時分正式揭開帷幕，麥當勞將由明日（9日）起率先推出18件麥樂雞套餐配再度登場的「WOW！醬」，以及3款期間限定滋味醬，以及多款限時美食包括全新黃金椰脆新地​、黑松露紫菜味Shake Shake粉，以及珍寶裝汽水，24小時麥麥撐球迷，一邊睇波，一邊歎美食！

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麥當勞推出18件麥樂雞套餐配再度登場的「WOW！醬」及3款期間限定滋味醬。（麥當勞圖片）

此外，麥當勞更限量推出一套6款「傳奇珍藏杯」，每款傳奇珍藏杯分別印有國際頂尖足球名宿、新星，以及麥當勞樂園人氣角色滑嘟嘟的漫畫化造型，顧客只需透過麥當勞App或親臨餐廳選購18件麥樂雞套餐或其他指定超值套餐加$9.5升級「大大啖勁量組合」，即隨機獲贈「傳奇珍藏杯」一隻！

麥當勞限量推出一套6款「傳奇珍藏杯」。（麥當勞圖片）

麥當勞世界盃優惠｜麥樂雞「WOW！醬」

四款期間限定滋味醬將由明日6月9日起於麥當勞登場，讓大家可一次過以不同風味搭配18件麥樂雞！四款期間限定滋味醬包括去年首度推出旋即大受歡迎的「WOW！醬」，芫茜香氣濃郁，帶來層次豐富的味覺衝擊；經典人氣之選「蜜糖芥末醬」， 香而不辣令人難以抗拒；「蒜辣蛋黃醬」結合香蒜與微辣風味，入口鹹香惹味，令人越食越上癮；以及靈感源自巨無霸®的「巨無霸®麥樂雞醬」，秘製配方融合酸香與芥末風味，特別開胃！

「FIFA 世界盃 2026™」於周五（12日）凌晨時分正式揭開帷幕。（麥當勞圖片）

同時，多款限時美食同日起登場，炎炎夏日，首選當然是全新黃金椰脆新地，香滑雲呢嗱味新地配搭金黃焦糖醬及椰子脆脆，入口層次豐富，香甜消暑。期間限定的「大大啖勁量組合」將帶來珍寶裝汽水，讓大家盡情暢飲比平時超值套餐汽水Double 雙倍份量的冰涼滋味，更可自由選可樂、無糖可樂、雪碧或芬達汽水，滿足不同喜好；而Shake Shake薯條則推出黑松露紫菜味調味粉，濃郁黑松露香氣配上人見人愛的紫菜風味，令人一試愛上！

一系列期間限定美食包裝亦換上「FIFA 世界盃 2026™」主題設計，無論麥樂雞紙盒、薯條盒、紙袋、飲品杯﹑新地杯及Shake Shake薯條紙袋等，均印上M logo配足球及獎盃的圖案，營造濃厚的世界盃氣氛，與球迷一同迎接四年一度的盛事！

麥當勞世界盃優惠｜推一套6款「傳奇珍藏杯」

此外，麥當勞作為「FIFA 世界盃 2026™」全球官方贊助商，今次更首次聯乘五位國際頂尖足球名宿及新星，包括來自英國的碧咸（David Beckham）、巴西的朗拿甸奴（Ronaldinho Gaucho）、西班牙的耶馬（Lamine Yamal ）、法國的亨利（Thierry Henry）、韓國的孫興慜（Son Heung-min）。五人在廣告中輪流登場，但今次並非落場比賽較量，而是紛紛選購及品嚐麥當勞美食，當中朗拿甸奴及耶馬更鬼馬地將足球精準踢入麥當勞標誌中央，玩味十足。

為延續是次聯乘的熾熱氣氛，麥當勞更限量推出一套6款「傳奇珍藏杯」，每款傳奇珍藏杯分別印上今次聯乘的五位頂尖足球員的漫畫化造型，包括碧咸、朗拿甸奴、耶馬、亨利、孫興慜或麥當勞樂園人氣角色滑嘟嘟，極具收藏價值，球迷必儲！要獲得「傳奇珍藏杯」的方法十分簡單，顧客只需透過麥當勞App或親臨餐廳選購18件麥樂雞或其他指定超值套餐並加$9.5升級「大大啖勁量組合」，即可隨機獲贈「傳奇珍藏杯」一隻。傳奇珍藏杯數量有限，送完即止。

麥當勞優惠｜18件麥樂雞超值套餐$49

此外，18件麥樂雞超值套餐更只需$49，讓大家以超值優惠價歎盡四款期間限定滋味醬搭配薯條及飲品，無論顧客到餐廳直接選購或透過麥當勞App優惠券，均可享受此優惠。

18件麥樂雞超值套餐$49 麥當勞圖片

麥當勞優惠｜上午11時起優惠

麥當勞App由上午11時起亦會提供以下優惠，包括「選購指定超值套餐加$10歎4件麥樂雞及指定1款期間限定滋味醬」及「$12.5黃金椰脆新地」，歡迎按喜好組合期間限定美食；至於晚上及凌晨期間，麥當勞亦會繼續麥麥撐球迷，App由晚上6時至凌晨4時將提供「$108 睇波拍檔2人分享餐 」及「深夜狂熱1人飽足餐減$3 」，無論獨自或者與親友一同睇波，均可一邊歎美食、一邊睇精彩球賽！