牛奶冰室機場T2店開幕！24小時/限定手信5亮點/必試夠薑叉燒炒飯

牛奶冰室已進駐機場全新T2客運大樓了！以後來自不同國家、不同地區的旅客都可以隨時享受到正宗的港式茶餐廳風味。除了地道的茶記美食，機場T2店還特設不少機場限定菜式或食物、精美手信等，連店內的梳化椅子也是專為旅客而設，旁邊還有落地大玻璃窗，無論是Check-in前拖着行李想休息充充電，還是剛剛落機想醫肚，都可以在寬敞的環境下、邊欣賞飛機升降邊用餐。想知機場T2店還有什麼特色？立即往下看！



牛奶冰室機場T2店在6月8日正式開幕！（牛奶冰室圖片）

牛奶冰室機場T2店正式開幕

牛奶冰室機場T2店於6月8日正式開幕了！當天還舉行了盛大的開幕典禮，邀請了多位重量級嘉賓蒞臨，共同主持新店剪綵儀式。牛奶冰室的可愛吉祥物「Milk Milk」亦驚喜現身與來賓互動，場面歡樂又熱鬧。

記者現場直擊所見，新店開幕極具人氣，吸引了大批旅客及食客前來朝聖。店外擺滿了各界祝賀開張的花籃，門外更是人頭湧湧。不少準備登機的旅客都特意提早前來湊熱鬧，一邊品嘗熱騰騰的招牌美食，一邊在靚景前打卡留念，場面相當墟冚！

集團營運總監親自為大家拆解新店的獨有設計心思，並推介一系列絕不能錯過的機場限定美食。

1. 機場限定美食：必試鹹牛肉Ciabatta、夠薑叉燒粒炒飯

總監首先向我們力推機場限定的意大利Ciabatta（拖鞋麵包）系列！Ciabatta是歐美及澳洲等地三文治界的潮流霸主，這次牛奶冰室將香港茶餐廳的靈魂餡料——包括黑松露炒滑蛋、花生奶醬及餐肉滑蛋等融入其中。麵包外層香脆，內裏充滿大氣孔，能完美吸收醬汁精華，同時保持乾爽不軟爛。總監最推薦鹹牛肉口味，是港式經典「鹹牛肉三文治」與意大利Ciabatta完美結合。

牛奶冰室一系列絕不能錯過的美食。（夏家朗攝）

至於全新的「夠薑叉燒粒炒飯」也是機場限定，總監指這款炒飯「先把薑炸脆，再鋪在叉燒粒炒飯面上，口感香香脆脆，唔會覺得膩。」不過，如果要為旅客推薦一道必食的港式經典好菜，總監首推「薑蔥生滾牛肉湯通粉」，牛肉透過生滾做法保持嫩滑並鎖緊肉汁，再配合牛奶冰室的特色，特別在湯底加入牛乳，味道濃郁。

機場限定意大利Ciabatta（拖鞋麵包）系列（夏家朗攝）

2. 獨家限定手信：得獎黑芝麻蝴蝶酥、招牌牛牛盲盒

食飽飽還意猶未盡？機場T2店還特別推出限定手信，招牌黑芝麻蝴蝶酥禮盒，當中黑芝麻蝴蝶酥曾多次榮獲「食品界奧斯卡」Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎！獨家黑芝麻配方經精心烘焙，口感酥脆，伴隨香濃牛油味與撲鼻的芝麻香，好味又有特色，做手信最啱！

牛奶冰室機場T2店推出多款限定手信！（夏家朗攝）

除了食物，店內更有牛奶冰室招牌「牛牛」公仔盲盒，以及鎖匙扣、行李牌、明信片等周邊紀念商品，每款都印有可愛的牛牛造型，讓旅客將牛牛帶到世界各地。還有極具港式冰室特色的菠蘿包、蔥油叉燒三蛋飯造型開瓶器，便攜夠cute又有紀念價值！

3. 24小時全天候營業：下午茶餐供應到凌晨

很多香港人都喜歡乘坐早機或紅眼機，賺盡遊玩時間。機場T2店最貼心的地方，是首間24小時營業的牛奶冰室，無論對凌晨抵港，還是清晨離港的旅客來說，都是醫肚首選！ 牛奶冰室的餐飲選擇一向豐富，機場T2店亦不例外。除了提供多款包點與小食，滿足輕食需求，總監特別提到下午茶餐會一直供應到凌晨：「我哋餐牌都好豐富，大多數人可能會覺得凌晨無咩食、無咩揀，但我哋炒粉麵類、小食類都會有供應，港式炸雞髀、薯條我哋都有賣。」

現場所見，有不少外國旅客都來一嘗港式好滋味。（夏家朗攝）

對於趕時間上飛機的旅客，總監極力推薦「港式三寶」——咖喱魚蛋、燒賣及腸粉。出餐快速之餘，價格親民，地道香港口味。現場亦設有多款可以「即買即走」的港式小食，包括拉絲菠蘿包、冰火菠蘿包及牛油酥皮蛋撻等，是名副其實的趕機救星。

4.落地玻璃窗靚景：貼心設計盡情打卡、增自助點餐機

機場T2店的裝潢主打清新Cafe風格，最吸睛的莫過於旁邊一大片落地玻璃窗，讓食客可以一邊品嘗美食，一邊飽覽飛機升降及11 SKIES的景色。考慮到機場旅客多數隨身攜帶大件行李，總監表示設計團隊特別在店內劃出了專屬的行李存放區，同時更貼心地在吧枱位置加入掛鈎設計，方便食客安放隨身手袋及背囊，坐得更舒適自在。在點餐流程上，機場T2店增設自助點餐機，方便不同國籍的旅客輕鬆下單。加上QRCode手機點餐及傳統櫃枱點餐三管齊下，迎合不同顧客的需要。

5.機場餐飲市區定價：CP值超高！打破機場昂貴定律

以為在機場食飯一定「貴夾唔飽」？牛奶冰室機場T2店的定價策略絕為大家帶來驚喜！新店的定價貼近市區，打破大家對機場餐飲昂貴的刻板印象，讓旅客以普羅大眾的價錢品嘗到高質素的港式美食，一如集團給人的印象，大件夾抵食，CP值極高！

下次出發去旅行前，無論是想帶「長老」吃一碟炒粉麵，還是帶小朋友吃炸雞髀薯條，甚至在乘搭紅眼航班前，吃一份「邪惡」西多士與拉絲菠蘿包，都可以去24小時營業的牛奶冰室機場T2店！

牛奶冰室（機場T2店）位於離港層（L7）離境前美食廣場。（牛奶冰室圖片）

牛奶冰室（機場T2店）



地址：香港國際機場二號客運大樓離港層（L7）離境前美食廣場（非禁區）

營業時間：24小時營業

電話：3547 2742

