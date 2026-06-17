美麗華聯乘大馬官方！推頂層榴槤華饗　融入娘惹自助餐文化體驗

美麗華旅遊、The Mira Hong Kong 與馬來西亞駐香港總領事館及馬來西亞旅遊促進局香港分局，今日於 The Mira Hong Kong 隆重舉辦「Durian Extravaganza」榴槤華饗暨娘惹盛宴。是次晚宴陣容鼎盛，吸引了多國駐港旅遊局代表、各大航空公司高層及業界貴賓傾情參與，共同見證這場結合頂級美食與文化交流的年度南洋盛事。



馬來西亞領事及旅遊局與美麗華酒店及旅遊合照。

活動上，馬來西亞總領事 Mr. Muzambli Markam及馬來西亞旅遊促進局香港分局局長 Mr. Yoganthiran Manikam對美麗華旅遊及美麗華集團給予高度肯定，盛讚其為推廣馬來西亞高質旅遊與頂級美食的「完美合作夥伴」。這次強強聯手，不僅成功將最正宗、優質的馬來西亞「果王」榴槤直送香港，今年更首度注入傳統「娘惹菜」及文化元素。此舉不僅完美彰顯了 The Mira Hong Kong 在奢華餐飲市場的樞紐地位，更凸顯了美麗華旅遊在打造獨特南洋深度體驗的行業領先實力。

多款娘惹小食。

美麗華旅遊總經理李振庭先生於活動上表示：「美麗華旅遊一直致力為香港市民開創高質素、具代表性的旅遊體驗。我們非常榮幸能繼續獲得馬來西亞駐香港總領事館及馬來西亞旅遊局的官方全力支持。未來，雙方將持續深化全方位合作，呈獻更多結合在地文化與官方認證的創新旅遊產品，帶領旅客以全新視角探索大馬魅力。」

The Mira 宴會廳 - 榴槤華饗 娘惹盛宴

日期：2026年7月13日至15日（星期一至三）、7月21日至26日（星期二至日）

時間：晚上6時半至9時半

地點：The Mira Hong Kong 18樓頂層無柱式宴會廳

價錢: 成人正價每位 HK$928 | 早鳥優惠價每位HK$788 (7月3日或之前) | M+會員價每位HK$742

小童（3歲至11歲）正價每位 HK$688 | 早鳥優惠價每位HK$584 | M+會員價每位HK$550



全港最大型的榴槤品鑑盛宴盛大回歸 The Mira頂層宴會廳！由榴槤專家精心搜羅逾20款當季馬來西亞果王直送酒店，賓客將於每晚一連3小時任食至少八款當令果王，包括即開人氣「貓山王」。

即開即食榴槤。

席間每位賓客更將獲獻一份珍稀「盲盒」嚐味拼盤，蘊涵五款矜貴果王（包括 D200黑刺、D197貓山王），以及三款當晚驚喜榴槤，帶來昇華的味覺體驗。現場更配搭地道娘惹主題自助餐及沉浸式主題佈置，讓您仿如置身當地。門票火速發售，立即預約！