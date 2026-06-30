七一交通優惠3大｜港鐵派7.1萬免費車票　電車一連三日無限任搭

七一｜七一交通優惠｜港鐵｜電車｜渡輪｜今年七一，香港各大機構推出超多限定福利，特別在交通方面，港鐵大手筆抽獎送車票，連叮叮都連續3日免費任搭，還有多條渡輪航線免費坐！「香港01」《好食玩飛》記者整理了七一免費3大交通搶飛連結，路線限制等等。想知更多？即看下文！



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七一交通優惠｜港鐵｜抽7.1萬張免費車票

在7月1日當天，港鐵總共會送出71,000份本地單程免費車票。只要透過MTR Mobile App就可以參加抽獎，記得設定好鬧鐘，一開App即搶！

港鐵總共會送出71,000份本地單程免費車票。（資料圖片）

港鐵的福利不止一整天，還橫跨整個暑假！如果你計劃暑假外遊，或者想去機場、博覽館玩，就要留意啦，由即日起至8月31日：

【1】小童免費搭機場快綫：3至11歲小童憑小童八達通可免費乘搭機場快綫。

【2】學生/長者半價：憑設有「學生身分」的個人八達通，或持「樂悠咭」的長者，往返市區車站（香港/九龍/青衣）至機場站，即可享半價優惠（不包括博覽館站）。

【3】商場大送$300現金券：MTR Mobile登記用戶在指定港鐵商場單一消費滿$800，就送$300電子優惠券，買衫食飯直接減！

七一交通優惠｜電車｜一連3日免費無限次任搭

由7月1日至7月3日，全港載客電車將會連續3日免費任搭，不用拍卡、不用付款，直接上車就OK！

今年七一，電車亦一連3日免費任搭。（資料圖片/香港中國企業協會）

七一交通優惠｜渡輪船票｜離島遊、遊維港免費！

七一想遠離繁囂去離島，或者想乘船欣賞維港美景？本港2間渡輪公司都有推出免費乘船福利，不過，日前新渡輪免費船票已發放完畢；而成功獲票嘅朋友仔記得7.1搭船啦！

新渡輪在七一當天將會免費派發特定航線的乘船券。(盧翊銘攝）

【1】新渡輪（7月1日限定）（需預先領取免費船飛）

七一當天將會免費派發特定航線的乘船券：

中環⇄長洲：派發200張（普通渡輪普通等級）

中環⇄梅窩：派發100張

北角⇄紅磡/九龍城：派發100張

【2】富裕小輪（7月1日限定）（需預先領取免費船飛）

從6月24日至7月1日上午9時至下午5時內，派發1,000張「中環⇄紅磡」及1,000張「北角⇄觀塘⇄啟德」的免費乘船券，派完即止！

另外，只要是在7月1日生日的幸運兒，當天出示身份證明文件，就可以免費乘搭「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」、「中環-紅磡」以及「北角-觀塘-啟德」航線！

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