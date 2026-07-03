昂坪360夜航 | 成人套票200元　市集霓虹燈大道、星空下音樂會

白天搭纜車賞山水美景，或許你已經體驗過。但黃昏時份坐纜車升上半空看大嶼山日落，入夜後欣賞星光與城市燈火交織的浪漫，你又試過未？為慶祝二十周年，昂坪360今個夏天開展限定8場「纜車夜航體驗」。夜航門票成人$200，小童及長者$100，一張纜車票，感受日與夜兩款體驗！



同一時間，昂坪市集亦化身成滿佈霓虹招牌的舊香港，邀來一班人氣歌手在星空下開唱助慶。憑入場門票更可參加抽獎，分分鐘抽中國泰雙人來回機票。立即去文，了解今次夜航體驗的必玩亮點！

一程黃昏美景 一程璀璨夜景 一票享兩款體驗

今次首度推出的夜航體驗，由7月24日、25日、8月1日、2日、8日、9日、15日及16日，總共只有8場。全線108架纜車首次換上新裝，其中24架與本地或國際品牌合作，包括充滿香港情懷的黑白淡奶、國泰航空、李錦記等。

一票享黃昏日落及璀璨夜景兩款體驗

窗外的醉人景色，更加是不容錯過的視覺盛宴！乘客可選擇於黃昏時段坐纜車上山，欣賞醉人日落美景，入夜後機場的璀璨燈光、港珠澳大橋的迷人夜景，以及天壇大佛夜間點燈盡收眼底，在半空上看著萬家燈火閃爍，就如被點點星光包圍，極之浪漫！

一秒穿越舊香港 神還原霓虹街景 集齊印章換限定明信片

除了纜車換新裝，昂坪市集亦化身時光機，帶大家重回80年代的舊香港！市集大道神還原昔日香港霓虹招牌林立的街道特色，五光十色的燈牌奪目搶眼，打卡一流。市集內更特設3個香港情懷打卡位，包括麻雀、港鐵與冰室，將港人的至愛與集體回憶如麻雀枱、車廂座椅、懷舊卡座和格子地磚帶到現場。

昂坪冰室還原懷舊卡座和格子地磚的風格。

市集大道神還原昔日香港霓虹招牌林立的街道特色，五光十色的燈牌奪目搶眼。

市集大道神還原昔日香港霓虹招牌林立的街道特色，五光十色的燈牌奪目搶眼

人氣歌手星空下浪漫開唱 搶飛睇騷免費送小食

在滿佈霓虹招牌的昂坪市集大道，單單打卡或覺意猶未盡。這趟夜航體驗絕非只得視覺享受，同時更會帶來「昂坪360二十周年呈獻：叱咤903 星空下音樂會」，在夜空與霓虹燈映照下浪漫開唱！屆時多位人氣歌手（名單稍後將於昂坪360官方網站公布）將現身昂坪市集涼亭前表演，以具感染力的歌聲劃破夜空，與全場樂迷一同大合唱，在霓虹燈海中享受一場極致的聽覺盛宴！

多位人氣歌手現身表演，在充滿舊香港情懷的昂坪市集，及一片浪漫夜空下獻唱。

為配合纜車夜航，昂坪市集商戶及食肆亦延長開放時間至夜晚。凡參加音樂會的賓客，可獲贈免費美食券，及尊享一系列餐飲優惠。免費小食款式眾多，包括燒賣魚蛋、華星冰室招牌菠蘿包、Mountain Cafe三文治等，非常抵玩。音樂會門票可於售票處加購，名額有限、先到先得，想參加的樂迷記得把握時間！

昂坪360 二十周年呈獻 : 叱咤903 星空下音樂會

日期：7月24至25日；8月1至2日；8月8至9日；8月15日至16日

時間：8:15pm至9:15pm （7月24日）；7:30至8:30pm （其他日子）

地點：昂坪市集涼亭前

買纜車票贏國泰雙人來回機票/iPhone/iPad

盡情玩樂打卡過後，夜航體驗繼續為你送上驚喜！7月24日至8月16日期間，乘坐纜車後憑合資格門票，均可參加一次「昂坪360 二十週年即抽即獎」，獎品包括Apple iPad Air、iPhone 17，頭獎更可獲得國泰航空雙人來回經濟艙機票一套，亞洲航點任揀！有得玩、有得食、有騷睇更有抽獎，一次夜航體驗滿足多個願望。

纜車夜航體驗門票為成人$200、小童及長者$100，包來回纜車，可乘搭任何車廂類型，另加港幣$60即可獲贈兩張小食券，於昂坪市集指定商戶換領小食，並進入指定區域參與音樂會。若持有即日標準車廂纜車門票，亦可於東涌纜車站售票處加$100升級夜航門票。夜航體驗嶄新又豐富，而且更有一連串娛樂和驚喜禮遇，這趟限定嘉年華絕對不容錯過！

纜車夜航體驗 門票詳情：

票價 成人$200、小童$100 、長者$100 （包來回纜車，可乘搭任何車廂類型） ＊若有即日標準車廂纜車門票，可於東涌纜車站售票處加$100升級夜航門票 ＊以$60加購可進入音樂會指定觀賞區域，及獲得小食劵兩張（可於昂坪市集商戶換領小食） 日期： 7月24至25日；8月1至2日；8月8至9日；8月15日至16日 夜航時間： 6pm至10pm ＊東涌站登車時間為6pm至9pm，昂坪站最後登車時間為9:30pm 售票日期： 即日起至8月16日 購票方法： 網站：請按此；東涌纜車站售票處

（資料及相片由客戶提供）