零下 6 度北上避暑聖地　前海冰雪世界暑假必玩全攻略

近期熱浪持續襲港，市區氣溫居高不下，炎炎盛夏想出遊避暑，又不想忍受酷熱天氣？今年暑假港人北上去深圳，必打卡重磅度假聖地，健力士世界紀錄官方認證全球最大室內滑雪中心前海冰雪世界！雪場剛於7月2日迎來入園客流突破100萬人次，人氣居高不下！作為夏日頂流避暑目的地，室內全年恆溫零下6度、四季清涼，無論是閨蜜打卡、情侶約會、親子放電還是好友結伴暢玩，都能完美適配！暑期打造超多重磅驚喜，不僅聯動頂級國民遊戲IP推出限定主題活動，滑雪、親子娛雪項目應有盡有，暑期專屬優惠門票、親子套票、暑期營地全線上線，入場即配齊基礎專業滑雪裝備，方便又划算。除此之外，前海冰雪世界超感公園集多項極限潮玩運動於一體，周邊星級酒店環伺，支持一站式吃住玩住全包，是港人夏日北上避暑、輕鬆度假的不二之選。



暑期冰雪活動多多！港人赴深清涼一夏

整個暑期，前海冰雪世界重磅聯動頂流人氣遊戲IP《和平精英》，打造專屬夏日冰雪限定主題活動，為廣大遊戲愛好者、拍照打卡玩家帶來滿滿驚喜！雪場還推出空投尋寶、UGC內容徵集、人氣Coser快閃互動等豐富玩法，參與互動即可解鎖各式限定遊戲周邊好禮，趣味滿滿。並且同步開啟「零下六度過夏天」專屬福利活動，7月11日至19日遊客在社交平臺發布遊玩動態，現場即可免費兌換Haagen dazs雪糕，清涼消暑超治癒。不僅如此，夏日特色雪地足球賽重磅開啟，分別於7月11日至12日、7月18日至19日開賽，現場開放自由報名通道，人人都能參與冰雪競技，盡情解鎖專屬夏日冰雪樂趣。

階梯式滑雪教學 暑假由新手變達人

前海冰雪世界擁有完備的全等級專業雪道配置，覆蓋初、中、高不同難度等級，雪道總長達1,569米，最大垂直落差高達83米，硬體實力十分硬核。當中，中級道與高級道均獲國際雪聯（FIS）官方認證的專業賽道，可承辦高山滑雪回轉類、平行回轉類國際賽事，讓滑雪愛好者足不出內地，就能親身體驗國際級專業賽道的滑行魅力。與此同時，滑雪場上半段專設地形公園，能夠滿足資深滑雪玩家刻滑、平花等各類高階技巧的訓練與提升需求，新手、老手都能盡情發揮。

正值暑假黃金放電、學技能時機，不論是小朋友沉浸式學技能，還是成人想解鎖新愛好、精進滑雪技術，這裡都能完美適配。前海冰雪世界依託華發冰雪體育科學完備的教學培訓體系，搭建了一條從零基礎新手、技術進階到專業選手的完整成長路徑。場地格外重視青少年綜合發展，重磅推出雪球寶寶暑期營地，以趣味滑雪為載體傳遞冰雪體育精神，助力孩子全面成長。今年暑期平臺更開放豐富的暑期滑雪營、親子優惠套票，性價比高，且所有門票均包含全套專業基礎滑雪裝備，一站式無憂體驗，無論小朋友學基礎、青少年精進技術，還是成人休閒學習、挑戰高階滑行，都能在此度過充實又有意義的避暑假期。

強大專業教練團隊 全程支援廣東話教學

在這套完備的教學體系背後，安全與專業的指導更是不可或缺的基石，因此場地在教學實力上作出了極具信心的保證。前海冰雪世界打造了領先業界的強大教練團隊，隊員均100%持有國家職業資格證書，專業基礎極為紮實。團隊中更有高達80%持有ASIA 國際一級教練認證，並匯聚了單雙板國際級及國家級運動健將等頂尖競技人才。為了消除香港學員的語言隔閡，課程特別支援廣東話及英語授課，同聲同氣讓學員與教練之間的教學溝通高效且順暢。此外，場內亦設有一對一或一對多位的專屬私教服務，為每位學員量身定制個性化的技術打磨成長方案。

全家避暑零死角 玩盡14項雪上設施親子暢玩

如果同行有不打算滑雪的長輩或年幼子女，亦完全不用擔心，因為樂園早已貼心地為家庭客打造了全方位的避暑度假圈。場內精心規劃了4,000平方米的冰雪樂園（娛雪區），一口氣匯聚了14項雪上娛樂設施，涵蓋親子互動及青少年趣味競技。一家大細可以齊齊挑戰極地探險之旅、速降迴旋雪圈道、雪上卡丁車及參觀冰雕藝廊等，絕對是小朋友夏日放電的天堂。

潮玩極限運動 一站式多元玩樂打卡聖地

除冰雪項目以外，這裡還是人氣極限運動目的地，非常適合年輕人結伴出遊。園區內總面積達5萬平方米的商業綜合體內設有「超感公園CITYWILD」，一站式提供餐飲、購物、深潛、攀岩、衝浪及騎行等潮流運動，玩法豐富多元。

星級住宿配套 周邊海量酒店輕鬆度假

想玩足兩日一夜、不用趕時間返港？前海冰雪世界周邊住宿選擇超豐富，密布多間國際連鎖星級酒店，包括洲際、皇冠假日、希爾頓等高端品牌，配套成熟、環境舒適、品質穩定。部分酒店更提供來回雪場接駁服務，往返超方便。無論是家庭親子度假、情侶短途旅遊、朋友結伴出遊，都可以輕鬆預訂合適住宿，實現白天暢玩冰雪與極限運動、夜晚舒適休憩的完美夏日度假體驗，徹底擺脫即日來回的匆忙感。

前海冰雪世界

地址：廣東省深圳市寶安區沙井街道和一社區濱江大道 666 號前海冰雪世界一層

熱線：+86-400-929-2000

路線：香港多地有直達巴士，亦或深圳灣口岸坐的士或 Call 車直達，車程約 33 分鐘。

（資料及相片由客戶提供）