添好運聯乘鏞記　推全新「雪山鏞樓燒鵝包」 重新演繹香港味道

添好運｜鏞記｜兩大代表著香港味道與本地飲食文化的本地傳奇品牌——「添好運」與「鏞記」宣佈首度合作，攜手推出全新話題之作。這次聯乘結合雙方招牌手藝，將鏞記傳承超過八十載的燒鵝工藝，完美融入添好運備受喜愛的招牌酥皮包中，打造限時供應的「添好運x鏞記 雪山鏞樓燒鵝包」這次創新點心既承載兩大品牌的經典味道，亦展現了香港飲食文化在傳承之中不斷創新的精神。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

添好運x鏞記 雪山鏞樓燒鵝包。

兩大香港味道代表聯乘打造地道風味新經典，這次的世紀聯乘凝聚了兩大深植於香港本土、寫下無數輝煌故事的餐飲經典。作為平民米芝蓮的代表，添好運自2009年在旺角開設首家門市，一直以正宗手藝、新鮮出品、親民價格為宗旨，務求為大眾奉上最頂級、最地道的正宗香港點心。這種對品質的執著，讓添好運至今已連續17年榮獲米芝蓮肯定，向世界證明了親民價美食同樣具備世界級的頂尖水準。

兩大香港味道代表聯乘打造地道風味新經典

品牌最廣為人知的莫過於「招牌酥皮焗叉燒包」，這款經典之作外皮金黃酥鬆、層次分明，圓潤飽滿；叉燒肉嫩多汁，一推出便成為全城熱話，排隊人潮絡繹不絕，成為品牌最具代表性的招牌點心之一，也令香港點心文化走向世界。

創立於1942年的鏞記，逾八十年來一直是「頂級燒鵝」的代名詞。這個家族品牌堅持以傳統炭爐「活火」燒製，嚴選廣東黑鬃鵝，配合自家秘製滷汁與遠年新會陳皮，並採用繁複的「濕籠」醃製工序，減少肉汁流失，令燒鵝在炭火淬鍊下成就皮香肉嫩、骨香入味的極致風味。掛滿在中環總店櫥窗內的炭燒燒鵝，不僅是一道招牌菜，更是陪伴幾代港人及全球饕客的香港飲食文化象徵。

兩大飲食品牌將各自的招牌靈魂菜式合二為一。

如今，這兩大飲食品牌將各自的招牌靈魂菜式合二為一。全新「雪山鏞樓燒鵝包」完美融合了鏞記燒鵝的炭香味與濃郁層次——燒鵝細心起肉後拌入兩大品牌聯乘研發的秘製醬汁，再融入在添好運經典的酥皮包之中。烘烤後，成為一個個金黃閃耀、滿載香港情懷的美味福袋。輕咬一口，先是酥皮包鬆軟細膩、牛油香氣四溢，隨後是燒鵝肉質的嫩滑多汁與豐富層次。這種鹹甜交織的完美平衡與口感，將兩大品牌的匠心與創意融於一體。

招牌工藝的完美交匯：當百年傳承遇上經典點心文化

添好運行政總裁李永昇表示：「我們始終相信，最正宗、優質的美味是屬於大眾，而不僅僅是在特殊節日才能享用。這次能夠與鏞記攜手合作，對我們而言極具意義。因為這次聯乘，讓香港飲食文化兩大重要支柱——『燒味』與『點心』——真正走在一起。

我們希望把鏞記那份承載著歲月、工藝與尊重的燒鵝精神，融入添好運最引以為傲的酥皮包之中，創造出一款既有新鮮感、又保留傳統底蘊的作品。這不單是一道新點心，更是我們對香港味道的一份致敬，也是我們希望用創新方式延續經典的心意。」

鏞記財務總監甘蕎因表示：「鏞記走過超過八十年，一直專注於把燒鵝這門工藝做到最好。傳統從來不只是歷史，更是一份責任、一份堅持，也是我們一路走來最重要的根。當添好運帶著這個構思來找我們時，我們看到的，不只是一個聯乘機會，更是一個可以用全新方式延續傳統的美好可能。

這款『雪山鏞樓燒鵝包』保留的，依然是鏞記的靈魂——燒鵝的味道、工藝與用心，只是透過添好運的招牌酥皮包，以一個全新的形式呈現出來。我們很高興看到，兩個品牌的招牌味道在今次聯乘中碰撞出新火花，讓熟悉的香港味道以全新形式被更多人認識和喜愛，延續香港飲食文化的魅力。」

本地經典再演繹延續香港味道

這項合作的意義遠不止於推出一款新菜單，而是將兩個品牌最具代表性的招牌味道結合，並讓新一代食客重新認識本地經典。點心與燒味一直是香港飲食文化的重要代表，兩大品牌希望透過這次聯乘，讓更多人欣賞香港經典味道。透過將鏞記的燒味大師級工藝融入添好運的點心傳統結合，品牌期望藉此，讓更多人重新欣賞「燒製一隻完美燒鵝」以及「以親民價格呈獻米芝蓮級點心」背後所蘊藏的細膩工藝與時間淬鍊，並以全新形式延續這些珍貴的品牌經典。

親民價格呈獻米芝蓮級點心 雪山鏞樓燒鵝包。

「添好運x鏞記雪山鏞樓燒鵝包」將於7月9日（星期四）隆重登場，並於整個夏季限定供應至9月底，於全港添好運各分店公開發售。每個燒鵝包均為每日新鮮手工製作，凝聚兩大經典品牌的驕傲與匠心，預料將為今個夏天帶來一場屬於香港味道的全新驚喜。

與此同時，為慶祝添好運x鏞記首度聯乘，迷你版雪山鏞樓燒鵝包亦將以更精巧的姿態亮相。適逢鏞記旗下年輕品牌「鏞鏞‧藝嚐館」K11 MUSEA店煥新開幕，此匠心之作將限定於該店獨家供應。凡於店內消費淨額滿港幣500元，即可贈送迷你版燒鵝包2件；消費淨額滿港幣1,000元，即贈送4件，如此類推。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略