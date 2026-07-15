01競巔｜兩地長隆挑戰！GenZ零放水激戰 贏取豪華溫泉房品嚐美食

暑假到來，要麼不玩，要麼就玩到衝出香港！這次《01競巔——兩地長隆大挑戰》邀請了兩位充滿活力的Z世代代表——Tracy與Jay，為了爭奪豐厚獎品展開連場激戰。整個比拼過程充滿歡樂與活力，兩位玩家全程毫無保留（零放水），絕對是精彩連場！兩人這次兵分兩路，從廣州長隆歡樂世界一路比拼至清遠長隆度假區，為大家發掘最精彩的長隆玩法，一次過玩盡廣州 + 清遠長隆，爽！



第一站：廣州長隆歡樂世界——機動遊戲狂熱者聖地

從香港出發前往廣州長隆非常便捷，選擇乘坐高鐵再轉乘計程車，只需約1個多小時即可抵達。廣州長隆歡樂世界向來是機動遊戲狂熱者必去的朝聖之地，Tracy與Jay來到這裡立刻展開激烈對決：

•「超級激流」爭奪C位：兩人首先在從高空直衝而下、保證全身濕透的「超級激流」進行熱身，在水花四濺連眼睛都未必能睜開的瞬間，爭奪大會攝影師鏡頭下的中間C位。

第二站：廣州長隆水上樂園——濕身刺激對決

•「風暴雙響炮」鬥「擰」水：隨後轉戰水上樂園遊玩「風暴雙響炮」，比拼遊玩後誰的衣服能「擰出」最多水分便算獲勝。

•「磁力炮水上過山車」暈眩呼喊：在440米長的滑道極速飛馳後，玩家需要第一時間自轉5個圈，再對着鏡頭鬥快大喊「暑假去長隆爽！」。

第三站：清遠長隆森林王國——零距離體驗非洲大草原氛圍

第二天清晨，兩人再戰清遠長隆度假區。如果選擇「港車北上」自駕遊，從香港出發車程大約只需3.5小時，轉眼即達。清遠長隆最著名的便是觀賞動物大遷徙，可以零距離親近大小動物，充滿非洲大草原的獨特氛圍！

• 動物打卡大挑戰：兩人須在半小時內，比拼展現親和力，吸引最多動物靠近並看着鏡頭拍照。他們分頭行事去餵飼長頸鹿、袋鼠以及熊，還有會爬到你身上的節尾狐猴。

• 「狂野卡車」生態問答：乘坐狂野卡車穿越大非洲，沿途可以親手餵飼動物並接受科普知識挑戰！例如需要了解俗稱「布袋鵝」的鵜鶘以及鴕鳥的飲食習慣。當中還有一道趣味IQ題：「為甚麼不能坐在斑馬上面？」答案原來是「斑馬線」，因為斑馬會「跣」（粵語諧音）！

最後一站：清遠長隆長頸鹿城堡酒店——享受真溫泉與森林大餐

激戰過後，兩人回到清遠長隆長頸鹿城堡酒店。最終贏家可以獲得超豐厚獎品——入住豪華的「庭院溫泉房」，並且享用豐富大餐。而輸家則要接受懲罰，全程充當助手幫忙拉行李以及擔任侍應。

• 森林美食街：勝方在充滿特色的「森林美食街」品嚐清遠雞與新鮮河鮮。除了自助餐，原來點菜吃飯也是非常愜意的選擇！

• 長隆森林溫泉樂園：雖然勝負已分，但最後兩人都以和為貴，一起前往擁有真溫泉水的溫泉樂園浸浴放鬆。樂園內還可以看到可愛、一臉享受的水豚！

兩位Z世代玩家賽後都大讚行程豐富，廣州長隆的機動遊戲和水上設施十分刺激，而清遠長隆則能超近距離接觸動物，仿佛置身非洲，帶來截然不同的度假感受！

廣州長隆旅遊度假區

地址：廣東省廣州市番禺區漢溪大道東299號

前往方法：從香港乘坐高鐵再轉乘的士，車程約1個多小時

清遠長隆度假區

地址：廣東省清遠市清城區長隆大道

前往方法：自駕遊（港車北上），從香港出發車程約3.5小時

現在入住酒店更送自助晚餐，只限官網預訂：https://www.chimelongresort.com/#/home/discount?type=3

（資料由客戶提供）