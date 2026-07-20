大家樂Club 100｜港鐵50個點　邊行邊掃現金券　新會員額外賞$50

大家樂｜大家樂 Club 100「搶賞要有」會員推廣活動持續升溫！繼推出$1人氣飲品及每星期首單惠顧送總值$10手機點餐現金券等禮遇後，大家樂首度推出線上線下聯動體驗，在港鐵沿線設置50個驚喜據點，將搶賞熱潮帶到全城！會員只需透過大家樂APP掃描指定活動海報上的QR Code，即有機會獲得現金券。各據點的驚喜獎賞數量有限，先到先得！立即下載大家樂APP，隨時加入全城搶賞行列。



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全城掀起搶賞熱潮 一齊開APP解鎖驚喜 活動期間，大家樂將於港鐵沿線約 50 個指定位置設置活動海報，讓 Club 100 會員在上班、放工、乘車或逛街途中，都有機會遇上驚喜獎賞，可隨時參與「搶賞」任務。

會員只需透過大家樂 APP 掃描活動 QR Code，即有機會解鎖不同面額現金券。大家樂希望透過將獎賞融入市民日常生活軌跡，將驚喜即時轉化成美味餐飲體驗，讓會員以更高性價比享用大家樂經典滋味。

會員只需透過大家樂 APP 掃描活動 QR Code，即有機會解鎖不同面額現金券。（大家樂提供）

即刻入會 即刻有賞 尚未加入 Club 100 的市民亦可趁機把握最佳入會時機。活動期間，新登記會員除了可立即參與全城搶賞活動外，更可獲享總值超過 $50 的迎新禮遇，包括多張餐飲現金優惠券，食得更精明、賞得更盡興。

除了全新線上線下聯動體驗外，「搶賞要有」推廣期內會員亦可繼續享受一系列限定優惠，包括 $1 人氣飲品、每週首次惠顧送總值 $10 手機點餐現金券、開心星期二買一送一優惠等，並可賺取每週高達 $15 「樂賞錢」及「樂賞分」以換購心水獎賞。

立即下載大家樂APP，加入Club 100會員，一齊開啟今夏搶賞模式，隨時掃碼、隨時有賞，盡享 Club 100 會員專屬禮遇。

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