2026進修貸款全攻略｜政府ENLS vs 私人貸款大比拼

在「學無止境」的職場競爭中，投資自己永遠是回報率最高的買賣。然而，面對動輒數萬、甚至數十萬港元的碩士課程或專業證書學費，不少在職人士往往因資金周轉而卻步。想在不影響生活質素的前提下完成進修夢？《香港01》「好食玩飛」特意整理了這份「進修貸款攻略」，從政府的「免入息審查貸款計劃（ENLS）」到靈活的私人貸款，再到持續進修基金（CEF）的申領技巧，助你一文看清各方案優劣，制定最完美的財務增值藍圖！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

第一章：資金來源二選一——政府 ENLS vs 私人貸款

在職進修的貸款途徑主要分為兩大陣營：政府學生資助處（學資處）的貸款，以及銀行或財務機構提供的私人貸款。

1. 政府擴展的免入息審查貸款計劃 (ENLS)

ENLS 是專為修讀指定專上、持續及專業教育課程的人士而設。其最大特點是「免入息審查」，意味著學資處不會看你的薪金水平或資產，只看你是否符合居港資格及課程是否在認可名單內。

利息與費用： 利率按政府的「無所損益」利率計算（目前約為 2.42%），較一般私人貸款低。每年需繳付約 HK$180 至 HK$260 的行政費。

貸款額度： 最高貸款額為該學年應繳的學費，且受個人終身貸款限額（目前約為 HK$398,300）限制。

還款期： 極具優勢，最長可分 15 年（180 期）還款，利息由撥款日起計算。



2. 私人進修貸款 (Personal Loan)

若你的課程不在政府認可名單，或急需資金周轉，各大銀行與財務機構（如 邦民, WeLab, WeLend, 安信等）提供的私人貸款則是另一選擇。

優點： 審批極速（部分最快數分鐘）、資金用途不受限（可用於生活費、買電腦或海外交流）、不佔用政府貸款限額。

缺點： 利率受個人信貸評級 (TU) 影響，APR（實際年利率）波幅較大，由 1.39% 到雙位數不等。



立即申請WeLab Bank🙌

【快速對照表：ENLS vs 私人貸款】

比較項目 政府 ENLS 私人貸款 利率 (APR) 約2.42% (相對穩定) 約1.39%起 (按 TU 調整) 審批時間 約3至6星期 最快即日批核 資金用途 僅限繳交學費 靈活，可作生活及雜費支出 還款期 最長15年 通常最長5至7年 課程限制 必須為本地指定認可課程 幾乎無限制（包括海外/短期課程）

第二章：在職進修4大理財策略

借錢讀書也是一門學問。在申請貸款前，不妨參考以下4個攻略策略，把借貸成本降至最低：

策略1：優先申請CEF及Grant/Loan

如果你是修讀全日制課程且家庭經濟較差，應優先考慮「資助專上課程學生資助計劃 (TSFS)」或「專上學生資助計劃 (FASP)」，因為這些計劃包含無需償還的「助學金 (Grant)」，貸款利息也低至1%。

策略2：善用「利息回贈」與「迎新優惠」

私人貸款市場競爭激烈，許多銀行會針對進修人士推出迎新獎賞，如現金回贈或 Apple Store 禮品卡（高達數千元）。如果你的 TU 良好，申請私人貸款獲得的現金回贈，往往能抵銷部分的利息支出。

3. 策略3：混合配置——小額儲蓄 + 大額貸款

不要為了貪圖方便而借足 100% 學費。建議動用一部分儲蓄支付第一期學費，餘額才申請貸款。這樣不但能減少利息開支，也能確保你有足夠的緊急現金流。

策略4：提早還款豁免罰息

部分私人貸款提供「提早還款豁免罰息」優惠。在職人士若在進修期間獲得分紅或加薪，可選擇提前還款以節省長期利息，這比固定 15 年的 ENLS 更有彈性。

🙌立即申請WeLend

第三章：申請教學——一步步教你拿學費

政府 ENLS 申請流程：

1.查閱名單： 登錄學資處網頁，確認心儀課程是否在「ENLS 合資格課程名單」中。

2.網上遞交： 透過「學資處電子通 — 我的申請」平台填表。

3.數碼簽署： 使用「智方便+」進行數碼簽署，省去親身交表的麻煩。

4.準備證明： 上傳身份證副本、院校取錄通知書及彌償人/見證人資料。

5.等待批核： 正常情況下 3 星期內發出批核通知書，隨後由政府代付學費給院校。



立即申請安信「CASH快線」🙌

私人貸款申請要點：

1.準備糧單： 雖然部分財務公司免入息證明，但提供最近 3 個月的入息證明通常能獲得更低利率。

2..比較 APR： 利用比價平台比較不同機構的「實際年利率」，而非只看「月平息」。

3.網上簽約： 現時很多財務機構均支援手機 App 簽約，資金可即時透過 FPS 到賬。



第四章：持續進修基金 CEF 全攻略——$25,000 你拎咗未？

持續進修基金 (CEF) 是每位香港合資格市民的「進修利是」。自 2022 年起，資助上限已加碼至 HK$25,000，且不限申領次數，直到用完為止。

1. 資助金額如何計算？

CEF 的資助是按比例發還的：

・首HK$10,000： 共同承擔20%（即政府資助80%）。

・剩餘HK$15,000： 共同承擔40%（即政府資助60%）。



2. 申領3大條件

・香港居民（持香港永久性居民身份證，或擁有香港入境權/留港不受限制人士）。

・年齡介乎 18 歲至 70 歲。

・最重要： 必須在開課前確保課程屬於「CEF 認可課程」，且成功修畢（出席率達 70% 或以上，並通過考試）。



3. 申請錦囊：貸款與 CEF 同時使用？

答案是可以的！ 你可以先申請 ENLS 或私人貸款繳付學費，待完成課程後，再向 CEF 辦事處申請發還資助。獲發還的資金（最高$25,000）可以用來一次性償還貸款本金，進一步減少利息支出。這就是最醒目的「雙重資助」玩法！

🙌立即申請WeLend

為未來增值，從精算開始

進修是長線投資，選擇合適的融資工具能讓這條路走得更穩。如果你追求低息與超長還款期，政府ENLS絕對是不二之選；如果你重視審批效率與現金流的自由度，私人貸款則能提供更強的支援。

最重要的是，借貸前務必衡量自己的還款能力。祝各位在職進修人士，都能順利畢業，職場步步高升！

🙌立即申請X Wallet

《香港01》「好食玩飛」私人貸款推介

私人貸款計劃 特點 經AlipayHK小程序申請可獲優惠 WeLend 免文件貸款 ai貸款、借錢免入息、免住址證明、免文件貸款、即日過數 由2026年3月1日至3月31日期間，客戶只要經AlipayHK 最抵Deal 小程序申請WeLend 私人貸款，交齊文件即送HK$300 AlipayHK 電子禮劵 WeLend 私人貸款 ai貸款、全程網上辦理、即日過數 由2026年3月1日至3月31日期間，客戶只要經AlipayHK 最抵Deal 小程序申請WeLend 私人貸款，交齊文件即送HK$1,000 AlipayHK 電子禮劵，成功提取可享高達HK$30,000現金回贈 WeLab Bank 低息私人貸款 極低息、1 App 智能管理、智能財務健康分析 2026年3月1日至3月31日期間，以AlipayHK 最抵Deal 小程序申請WeLab Bank 私人貸款，交齊文件，批唔批都送HK$500 AlipayHK 電子現金劵。成功申請及提取WeLab Bank 私人貸款，可享高達HK$18,888現金回贈。專屬優惠碼「NLALIP」。 X Wallet X 現金A.I.貸款 AI貸款、借錢免入息、身份證借錢、極速閃批 由2026年3月1日至3月4日期間，客戶只要經AlipayHK 最抵Deal 小程序申請批唔批都送HK$600 AlipayHK 電子現金劵，成功貸款可享高達HK$2,700現金回贈(申請時需輸入優惠碼： AL2700) 安信「CASH快線」小額貸款 全程網上申請，免入息證明、經轉數快即時過數 由即日起至2026年4月30日，全新客戶經AlipayHK 最抵Deal 小程序成功申請及提取，送現金獎高達HK$18,000 邦民私人貸款 身份證電話借錢、免文件貸款、HK$10萬以下免入息證明 由即日起至2026年3月31日，全新客戶經AlipayHK 最抵Deal 小程序成功申請邦民私人貸款，可享HK$800 AlipayHK 禮劵 及 HK$500 購物禮券 (申請時需輸入優惠碼： WEB500) CreFit 現金貸 高額現金回贈、無痕式報價、貸款審批保證、申請零距離、還款自由自主 由即日起至2026年3月31日，全新客戶經AlipayHK 最抵Deal 小程序成功申請，高達HK$20,000 現金回贈 仲保證60秒內完成審批，超時即可獲高達 HK$1,000免息券 (申請時需輸入優惠碼： TBD001)

（內容由The Best Deal 提供 ）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略