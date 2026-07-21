全民運動日2026｜24項設施8.2免費使用！泳池+健身室　附預約攻略

全民運動日2026｜康文署｜暑假最平、最爽玩樂日嚟啦！康文署一年一度的「全民運動日2026」於8月2日舉行，當日全港多項康文署轄下室內、戶外體育設施以及公眾游泳池，將免費供市民租用或使用！如果想Book場打羽毛球、去泳池浸水消暑，或是體驗最新最Chill的新興運動，即睇登記時間、搶場時間、必玩免費活動懶人包！



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全民運動日2026｜日期／免費設施

免費開放日期：2026年8月2日

免費設施包括：

室內設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、單車賽道和舞蹈室

戶外設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、射箭場和高爾夫球設施

水上設施：公眾游泳池（不包括灣仔游泳池）、水上活動中心艇隻



全民運動日2026。（康文署官網）

全民運動日2026｜搶場攻略7.26開搶！

想要免費場地打球或玩艇，記住留意預約時間。

今年全民運動日首次特設抽籤機制，雖然抽籤申請已於7月20日結束，但剩餘段節預訂即將開搶！未中籤或未參加抽籤嘅朋友，即刻Ｍark低以下關鍵時間：

全民運動日2026｜免費康樂設施段節會以抽籤方式分配 免費使用日期 抽籤申請日期(已結束) 抽籤結果公布 剩餘段節公布 先到先得預訂日期 8月1日(六) 7月16日至19日 7月23日 7月25日 7月26日(朝早7點開搶) 8月2日(日) 7月17日至20日 7月24日 7月26日 7月27日 (朝早7點開搶)

康文署將分別於7月25日及7月26日公布兩天免費使用日剩餘的免費段節，大家預訂前可以先登入系統查看有哪些時間空出來！

全民運動日2026搶場渠道：

SmartPLAY康體通：登入SmartPLAY流動應用程式或網頁預約（建議提早登入及完成身份認證），不過要注意，預訂設施採取先到先得機制，每人只限預訂一個免費康體設施。至於公眾游泳池則無需預約，當日直接於泳池入口排隊免費進場即可，名額先到先得，額滿即止。

登入SmartPLAY流動應用程式或網頁預約場地。（康文署官網）

全民運動日2026｜免費體驗活動

除了免費租用場地，全港十八區指定體育館更會舉辦免費多元化康體活動，適合一家大細、情侶同朋友一齊去玩！

體適能測試及工作坊：專業指導了解身體狀況，訂造個人運動計劃。

新興運動體驗：現場設有專人指導體驗近年極受歡迎新興運動，如匹克球、穿梭球等。

親子同樂遊戲：設有攤位遊戲及親子體能體驗區

去年的全民運動日也設有劍擊體驗攤位。（資料圖片）

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