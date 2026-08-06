MC張天賦型爆代言聖安娜 全新「棒棒冰皮月餅」限時55折起

一年一度的中秋節即將到來，又是時候選購月餅，準備與親朋好友共渡這個人月兩團圓的佳節！聖安娜餅店今年中秋節實現新突破，推出全新「聚好.有你」廣告系列，請來人氣歌手張天賦（MC）擔任代言人，為經典月餅換上新包裝，同時推出一系列全新口味冰皮月餅，並推出「早鳥優惠」低至55折！



傳統月餅換新裝！簡約又高貴

今年聖安娜多款月餅均以全新形象「示人」！傳統口味「雙黃白蓮蓉月餅」和「雙黃蓮蓉月餅」及皇牌「金沙流心奶黃月餅」，皆換上簡約而不失高雅的新包裝，讓年輕一代都能為追求傳統口味的長輩送上最佳節日禮物。

全新口味 為節日添驚喜

• 棒棒冰皮月餅

比利時朱古力脆皮棒棒冰皮月餅突破傳統的冰皮月餅界限，以香濃比利時朱古力脆皮包裹冰皮月餅，打造出猶如冰棒一樣的新產品。配合令人驚艷的「外脆內軟」雙重口感，就連當中的「棒棒」亦是以可食用的餅乾製作，每一口都充滿驚喜。

全新概念「棒棒冰皮月餅」連「棒棒」亦以可食用的餅乾製作。

• 比利時朱古力流心月餅

新產品「比利時朱古力流心月餅」以嚴選頂級比利時朱古力製作，匠心打造出三款截然不同的風味，從經典濃郁60%黑朱古力、堅果香醇的榛子朱古力到清新天然莓果香氣的「第四代」紅寶石朱古力。一盒就帶來多層次味覺享受，滿足不同食客喜好。

「比利時朱古力流心月餅」一盒便有3種不同的朱古力風味。

• 茗茶流心月餅

新「茗茶流心月餅」將嚴選的茶中之王，包括一級武夷山大紅袍的岩骨花香與一級峨眉山茉莉的清幽花香，包裹於酥軟餅皮中，完美實現「以茶入餅」，將一濃一淡的兩大名茶融入月餅之中。茶葉的醇厚與奶黃的絲滑完美結合，更是讓舌尖漫步於名山茶園之中。

「茗茶流心月餅」將兩大名茶融入月餅之中。

另外還有全新的養生「黑芝麻流心月餅 」。

黑刺榴槤、醬香酒釀桂花 多款人氣冰皮系列強勢回歸！

除了令人驚喜的新口味，聖安娜多款人氣產品亦強勢回歸！包括經典「四黃白蓮蓉月餅」、大熱的「至脆驚喜冰皮月餅」、由頂級貴州茅台製作的「醬香酒釀桂花冰皮月餅」，以及馬來西亞直送的「DBF 貓山王│黑刺榴槤冰皮月餅」。

限量必搶！早鳥優惠低至55折＋MC張天賦月餅珍藏卡

由即日起至8月19日，早買月餅優惠低至57折，聖安娜Cake Easy會員及MasterCard信用卡客戶更可享優惠低至55折。此外，聖安娜更新推出聖安娜xMC月餅珍藏卡，由8月1日起，凡購買指定月餅組合，將獨家贈送中秋限定Moon卡。全套共8款，其中一款更特別附帶MC親筆印刷簽名，極具收藏價值。粉絲們亦可於8月5日至27日期間，前往輕鐵屯門碼頭站至元朗大棠路站的打卡點，與MC輕鐵及車站合照留念！

由8月1日起凡購買指定月餅組合，將獨家贈送中秋限定MC張天賦Moon卡。

美食博覽展有更多精彩優惠

聖安娜會參加由8月13日至17日的美食博覽展，會場將設更多精彩優惠，想感受節日氣氛兼掃平貨？記得留意活動日期，親臨聖安娜攤位選購，將各款人氣月餅帶返屋企！

(資料及相片由客戶提供)