貸款申請被拒？一文拆解常見原因、補救方法與提高批核成功率攻略

近年香港人對私人貸款、清卡數貸款、業主貸款及中小企貸款需求持續增加，不少人都希望透過貸款解決短期資金周轉、裝修、結婚、創業或債務整合等需要。不過，很多人以為「有收入就一定借到」，實際上卻經常遇到「貸款被拒」、「批核金額低於預期」甚至「利息特別高」等情況。



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其實，銀行及財務公司在審批貸款時，除了考慮收入，亦會綜合評估申請人的信貸評級、負債水平、工作穩定性及還款能力。只要了解背後原因，再配合適當改善方法，即使曾經被拒批，日後仍有機會成功申請。

以下整理香港常見貸款被拒原因，以及實用改善方法，幫助大家提高貸款成功率。

1. 信貸評級（TU）太差

在香港，大部分銀行及財務公司都會參考環聯（TransUnion，俗稱TU）信貸評級。若過往有遲還卡數、拖欠貸款、頻繁申請信用卡或貸款紀錄，TU評分便有機會下降。

一般而言：

・A至C級：屬較理想

・D至H級：風險較高

・I級：曾破產或嚴重違約



若TU評級偏低，即使成功批核，利息亦可能較高。

改善方法

・準時還款，避免最低還款額

・不要短時間內重複申請多間貸款

・降低信用卡使用率

・保留穩定信貸紀錄



不少人被拒後立即再申請多幾間，其實只會令TU紀錄更差，形成惡性循環。

2. 短時間內申請太多貸款

很多人急需現金時，會同時向多間銀行及財務公司申請，希望「總有一間批」。但其實，每次貸款查閱TU紀錄，都會留下「Hard Inquiry」紀錄。

若短時間內出現大量查詢，金融機構會認為申請人資金壓力大，風險偏高。

改善方法

・避免同日申請多間貸款

・先比較利率及要求再申請

・集中選擇批核較寬鬆的產品

・相隔數星期再作新申請



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3. 債務比率過高

即使收入不低，若每月供款比例太高，同樣可能被拒。

例如：

・已有多張信用卡分期

・正供樓、供車

・現有私人貸款未清



銀行通常會計算「債務收入比率（DTI）」。若每月供款已佔收入過大部分，批核機會自然下降。

改善方法

・先清還部分卡數

・合併債務減低每月供款

・降低信用卡循環結欠

・申請較長還款期減低供款額



4. 收入或工作不穩定

銀行最重視的核心之一，就是「還款能力」。

若申請人：

・剛轉工

・試用期內

・自由工作者

・收入波動大

・現金出糧



都可能被視為高風險。

改善方法

・提供穩定入息證明

・額外提交稅單、銀行月結單

・工作滿6個月後再申請

・自僱人士可提交公司流水帳



近年不少平台經濟工作者，例如外賣員、Freelancer、自媒體工作者等，也較容易遇到貸款困難。

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5. 文件不齊全

不少人以為「先申請再補文件」，但部分銀行若文件不完整，系統甚至不會進入正式審批。

常見缺漏包括：

・糧單

・地址證明

・稅單

・銀行月結單

・商業登記證



改善方法

申請前預先準備：

・最近3個月糧單

・最近3個月銀行紀錄

・有效住址證明

・身份證副本



近年部分財務公司推出「免文件貸款」，但通常貸款額較低或利率較高。

6. 收入與貸款額不成比例

有些申請人月薪只有HK$18,000，但希望借HK$500,000，銀行自然會認為風險過高。

通常貸款額會根據：

・月薪

・現有負債

・TU評級

・工作年資



綜合決定。

改善方法

・降低貸款金額

・拉長還款期

・提供額外收入證明

・加入擔保人



7. 曾有遲還款或破產紀錄

即使已完成還款，過往不良紀錄仍會影響批核。

例如：

・卡數拖欠

・財務公司追數

・債務重組

・破產紀錄



部分紀錄可保留多年。

改善方法

・保持良好還款習慣

・重建信貸紀錄

・使用低額信用卡並準時還款

・避免再出現逾期



8. 行業被視為高風險

部分行業收入波動大，銀行會較審慎，例如：

・餐飲

・建築

・地產代理

・自由工作

・娛樂行業



經濟不穩時影響更明顯。

改善方法

・提供更多收入證明

・顯示長期穩定入帳

・選擇對相關行業較寬鬆的財務公司



被拒後多久可以再申請？

一般建議：

・最少相隔1至3個月

・期間改善TU及還款紀錄

・不要立即重複申請

・若被拒原因是文件不足，可補文件後重新申請。



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如何提高貸款成功率？

1. 維持良好TU

這是最重要因素之一。

2. 減少信用卡循環結欠

卡數長期「爆額」會大幅影響評分。

3. 選擇合適貸款產品

不同機構審批標準不同。

4. 不要一次申請太多間

避免TU查詢紀錄過多。

5. 預先準備文件

可加快批核速度。

6. 善用網上貸款平台

近年不少平台可一次比較多間貸款產品。

財務公司貸款一定容易批？

很多人認為財務公司「一定借到」，其實並非如此。

雖然財務公司一般較銀行寬鬆，但仍會：

・查TU

・評估收入

・計算負債



而且利率通常較高。

因此，申請前仍要衡量自身還款能力，避免過度借貸。

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總括而言，貸款被拒並不代表「永遠借不到」，很多時只是信貸狀況、申請方法或文件準備出現問題。只要了解銀行及財務公司的審批邏輯，改善個人財務狀況，再選擇合適產品，成功批核機會仍然可以大大提升。

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