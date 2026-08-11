麥當勞八達通優惠｜App點餐滿$45回贈$5！最多賺$25｜附領取教學

麥當勞又有新優惠！八達通與麥當勞人氣回贈優惠回歸！即日起至8月23日，食客只要透過麥當勞App點餐滿$45，並用八達通或八達通銀包付款，即可獲$5八達通增值額獎賞！每位用戶最多可享優惠5次，合共可以賺高達$25！即睇優惠詳情及領取教學！



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八達通App付款賺高達$25。（八達通官網截圖）

麥當勞x八達通優惠｜滿$45即賺$5！最多可享5次

想邊食邊賺著數？今次八達通（Octopus）與麥當勞聯手推出的「人氣獎賞」絕對不可以錯過！

只要在推廣期內，透過麥當勞App內點選美食，單次消費金額滿$45或以上，並於App內選擇以八達通或八達通銀包完成付款，即可獲得$5八達通增值額獎賞。最正的是，每位八達通卡或八達通銀包用戶最多可以享用優惠5次，推廣期內合共最多可賺取$25獎賞！

麥當勞x八達通優惠｜簡單3步領優惠

想輕鬆拎盡$25獎賞？記住以下3個步驟：

1. 下載及開啟麥當勞App：將App更新至最新版本，選購心水餐點至金額達$45或以上。

2. App內選擇八達通付款：結帳時，付款方式選擇「八達通」或「八達通銀包」完成單次App內交易。

3. 等候獎賞入賬：完成交易後7日內，獎賞會自動存入合資格的八達通App。如果使用實體八達通卡，記得於9月30日或之前透過八達通App領取$5增值額！

麥當勞 x 八達通優惠｜3大留意位

1. 實體機 / 櫃檯不適用：今次優惠只限於麥當勞App內付款，去到餐廳現場經店內櫃檯或自助點餐機（Self-ordering Kiosk）付款是拿不到獎賞的！

2. 23萬名額先到先得：獎賞限量230,000個，按每日完成交易的時間以先到先得形式發放，額滿即止。想拎足5次優惠記得儘早下單！

3. 記得於限期前領取：若使用八達通卡付款，請於2026年9月30日或之前開啟八達通 App拍卡領取獎賞，逾期無效！

麥當勞x八達通優惠｜優惠活動資料

活動名稱：麥當勞App內用八達通付款，賺最高達$25獎賞

推廣日期：即日起至2026年8月23日

詳情官網：八達通官方推廣頁面

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