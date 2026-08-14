美食博覽2026｜煙韌市集13推介!實試爆餡開心果糯米糍+杜拜朱古力

美食博覽2026｜煙韌市集｜麻糬｜糯米糍｜麻糬、糯米糍、麵包迷不要錯過！今年美食博覽首度推出「煙韌市集」，由13個不同品牌合辦，包括均香餅家、滑嘟嘟、DonutDemo等知名甜品店。小編直擊現場，親身試食開心果糯米糍、鮮奶麻糬，為大家搜羅13大必食煙韌甜品。想入場前做足攻略？即睇下文詳盡介紹！



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美食博覽2026｜8.13一連五日灣仔會展舉行！1票玩盡4展

第36屆美食博覽於8月13日起至17日，一連五日於灣仔會展舉行。除了美食博覽，同場亦會舉行家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽、香港國際茶展。

美食博覽2026｜門票限時獨家83折2類人免費入場

想慳到盡入場掃貨，記得提早買定門票！而3歲或以下小童、65歲或以上長者更可免費入場。

展覽門票主要分為「公眾館」及「公眾館連尊貴美食區套票」兩款。想主攻平價抵食乾貨、即食麵及零食福袋，可購買「公眾館」門票；若想歎盡頂級和牛、高級黑松露及醇酒等精緻名物，建議可直接買套票！

正價指定日子門票（公眾館）：$25起（原價$30）

*獨家PayMe$20-$2：27再減$2：$25（原價$30）

美食博覽2026｜普通門票

正價指定日子門票（公眾館）：$30

正價套票（公眾館及尊貴美食區）：$40起

售賣日期：2026年8月13日至17日

展覽關閉前45分鐘將終止參觀人士進場。

市集雲集13個人氣品牌及多款甜品小食，攤位均以「煙韌」作為主打賣點，售賣麻糬、波堤冬甩、糯米糍及巴斯克蛋糕等Q彈軟糯的美食。

煙韌市集必食｜1.ATF 杜拜朱古力必食、開心果法式燉蛋甜筒買一送一（A17）

喜歡開心果和杜拜朱古力的朋友切勿錯過！ATF今次參與煙韌市集，推出多項限定優惠。現場必食推介有脆皮牛油年糕、開心果脆糖等，更設有試食。小編試了杜拜黑朱古力開心果甜品，甜度剛剛好，內餡非常飽滿，超級推介！另外，會場有多個限定優惠，包括杜拜開心果法式燉蛋甜筒買一送一，只需$68（原價$136）；脆皮牛油年糕三件裝只需$22（原價$26），中秋朱古力餅禮盒亦享獨家優惠。

煙韌市集必食｜2.山下菓子 CHIIKAWA GELATO（流動車）

山下菓子推出4款口味的CHIIKAWA造型GELATO，包括荔枝、芋頭、開心果及檸檬乳酪，每種口味的雪糕杯都有不同的角色造型，大家可按喜好選擇。荔枝、芋頭、檸檬乳酪口味GELATO會場價$28（原價$32）；開心果味GELATO會場價$30（原價$35）。旁邊有CHIIKAWA拍貼機，CHIIKAWA粉絲不要錯過！

煙韌市集必食｜3 The Nutter Company無添加果醬／雪糕（3B-E10）

The Nutter Company是香港本地的手工果仁醬與雪糕品牌，主打無添加劑、天然純淨的自家製造產品。今次參與「煙韌市集」，現場設有多款口味試食及優惠：雪糕方面享有買6送1、買10送2，買滿10杯即包送貨；果醬方面，買1件即享9折，買3件或以上更可享85折優惠。

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煙韌市集必食｜4 均香餅家開心果糯米糍（A19）

平日大排長龍的深水埗糯米糍名店「均香餅家」，絕對是今次「煙韌市集」的重頭戲之一！今次難得可以享有冷氣且無需長時間排隊，小編當然要即刻試試。他們堅持新鮮即叫即整，小編分別點了開心果、黑芝麻、榴槤等幾款口味。糯米糍口感又軟又煙韌，餡料超級多，簡直是爆餡！其中開心果味非常濃郁，還能食到粒粒果仁。現場亦有供應香脆三文治，包括招牌蛋沙律、花生忌廉等口味。

煙韌市集必食｜5 甜入心必食斑蘭糕（B17）

灣仔必食糕點店「甜入心」現場供應各式糯米糍、中式糕點及杜拜開心果麻糬。小編現場試食店內的人氣之選，包括斑蘭糕，層次分明而且口感Q彈煙韌，斑蘭香氣十足；而爆餡杜拜朱古力麻糬內餡豐富，外皮軟滑不黏牙，甜而不膩。另外，開心果糯米糍和芒果糯米糍也是必點之選，開心果味濃郁、外皮Q彈煙韌；芒果糯米糍的芒果足足有一隻手掌長，鮮甜多汁且皮薄餡靚，絕對真材實料！

煙韌市集必食｜6 LaVina巴斯克芝士蛋糕（A12）

LaVina以巴斯克芝士蛋糕聞名，現場更有被譽為「糕點界Jackson Wang」的生招牌親臨加持，吸引不少人排隊購買。今次為大家帶來多款口味的Cheesecake，包括開心果杜拜麵絲朱古力、香蕉太妃、椰香斑蘭等，現場更有會場優惠價$99/3件（原價$128/3件）。

煙韌市集必食｜7 滑嘟嘟杜拜開心果朱古力鮮奶麻糬（A14）

滑嘟嘟是大埔墟街市的麻糬名物，以客家手工糍粑起家。他們的特色口味包括杜拜開心果朱古力鮮奶麻糬、芋泥肉鬆鮮奶麻糬、士多啤梨燕麥脆鮮奶麻糬等，多款甜品均為即場新鮮製造。

煙韌市集必食｜8 Donut Demo粟米濃湯波堤冬甩（A11）

人氣甜品店Donut Demo主打日式麻糬波堤冬甩，結合各種特色抹醬與配料。今次市集帶來炙燒黃糖豆腐花、粟米濃湯兩款全新口味，人氣的奶醬多及港式檸檬茶口味亦再度回歸。

煙韌市集必食｜9 華爾登餅店會場買一送一優惠（A13）

華爾登餅店是香港非常著名的在地老字號餅店，近年憑藉創意烘焙甜品大受歡迎。招牌雜錦曲奇口味豐富，現場多款選擇，性價比極高，非常適合現場品嚐或作為手信。

煙韌市集必食｜10 麻糬鳥人氣片片麻糬（A18）

人氣極高的麻糬品牌「麻糬鳥」亦登陸「煙韌市集」，必食有黃豆粉、抹茶、斑蘭三款經典口味，麻糬口感薄巧軟糯、細膩且層次豐富。另外，會場還有花生配黑芝麻雙餡片片麻糬（$58/盒，一盒6件），一次過品嚐雙重滋味，超級推介！

煙韌市集必食｜11 小小烘焙拉絲麻糬吉士撻（A16）

麵包迷切勿錯過！小小烘焙主打多款麵包，包括招牌生吐司牛角包、拉絲麻糬吉士撻及鹽可頌等。其中必試拉絲麻糬吉士撻，酥皮層次分明、外層香脆，配上北海道3.6牛乳製成的拉絲麻糬，蛋味香濃，口感外脆內軟滑Q糯。

煙韌市集必食｜12 九記食品廠必食芫荽燒賣／麻糬奶茶（A15）

九記食品廠帶來多款創意煙韌燒賣，包括芫荽燒賣、黑松露魚肉燒賣及陳皮魚肉燒賣，其中芫荽燒賣更推出$1十粒的限量優惠！另外，同場的「金二少」作為市集唯一的飲品品牌，亦推出麻糬港式奶茶，以祖傳30年的奶茶茶底搭配軟糯麻糬，非常吸引！

九記食品廠帶來多款創意煙韌燒賣，包括芫荽燒賣、黑松露魚肉燒賣及陳皮魚肉燒賣。（蘇琬淇攝）

煙韌市集必食｜13 理想餅店：抹茶麻糬流心包（B19）

新蒲崗人氣「理想餅店」，以酥皮千層撻與多款創意流心吉士撻聞名，酥皮帶有濃郁牛油香，內餡口味選擇豐富。今次市集帶來多種口味必試！

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