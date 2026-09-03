銀色債券懶人包｜申請日期/資格+派息　限買幾手？錯1步隨時被DQ

銀色債券2026｜除了年金、逆按揭之外，銀色債券也是專為長者而設的退休保障之一，只要年滿60歲就能申請。到底銀債有什麼優點和缺點？是不是抽得愈多派得愈多？頻道已為大家整理懶人包，一文拆解銀色債券的申請資格、派息時間、優缺點和迷思等，助各位長者學懂如何製造被動收入，保障退休生活！



銀色債券是什麼？

簡單來說，銀色債券就是香港政府向長者「借錢」，並承諾在3年內定期給予優良的利息作為回報。銀色債券是政府自2016年起首度發行的官方債券，旨在為長者提供一個比銀行定期更具吸引力、回報更穩定的理財選項。

銀色債券的年期一般為3年，年滿後會將本金全數歸還，當中每半年派一次息（即收6次息），利息會自動存入銀行或證券戶口。

銀色債券是政府自2016年起首度發行的官方債券，旨在為長者提供一個比銀行定期更具吸引力、回報更穩定的理財選項。（AI生成圖片）

銀色債券的入場費是多少？

銀色債券的入場費由$10,000起（即一手）。賣點是採用「浮息及定息」機制，即每次派息均會對比兩者並以高者為準，讓長者在市況好時能賺取更高回報，市況差時亦有保底利息，做到靈活進退。

定息（保證墊底息）：代表政府承諾的最低息率（如最新的 4.25厘）。即使未來經濟轉差，政府依然會「硬性包底」派足4.25厘。



浮息（通脹掛鈎息）：利息跟隨香港本地的平均通脹率浮動。萬一未來通脹率飆升至5%，政府的派息率便會跟隨通脹上調，按5%的高息派發，對沖物價上漲的壓力。



銀色債券的入場費由$10,000起（即一手）。（香港金融管理局）

銀色債券｜申請資格是什麼？可以怎樣購買？

想入手銀債的長者，只需年滿60歲（1967年12月31或之前出生），並持有有效香港身份證便可透過各間指定配售銀行（如中銀、滙豐、恒生、渣打等）或指定證券經紀商認購。大家可透過網上銀行、手機理財、電話熱線或親身前往銀行分行辦理認購手續。

新一批銀色債券將於2026年8月21日上午9時起接受認購，本批銀債提供最高4.25厘的保證最低回報率，債券為期3年，每手$10,000，每人最多可申請購買100手（即$1,000,000）。

新一批銀色債券認購詳情：

派息與回報：每半年派息一次，設4.25厘的最低保證回報。

認購期：2026年8月21日上午9時至9月4日下午2時

認購公布結果：預計2026年9月11日

正式發行日期：2026年9月15日



獲香港特區政府委任的配售銀行／證券經紀名單（最新一批債券）

想入手銀債的長者，只需年滿60歲，並持有有效香港身份證便可透過各間指定配售銀行或指定證券經紀商認購。（AI生成圖片）

銀色債券｜需要手續費嗎？

購買香港政府發行的銀色債券，在認購和收息時基本上不會被收取手續費。而中介機構為吸引客戶，會主動免除自家行政費，推出俗稱「七免」或「九免」的優惠（一些甚至更多）。這些費用包括：

認購手續費（申請認購時免收費）、代收利息費、到期贖回費、提前贖回費、存入費、託管費／保管費、轉入及轉出費；「九免」則再豁免不動戶費及存入費等其他雜費。（實際項目需向所屬銀行查詢）



認購銀色債券的3大注意事項：

【1】需持有辦理銀行之投資戶口。

【2】每人只能遞交一份申請，如果重複報名，所有申請將被作廢。

【3】銀債採用「循環配發機制」來分配。政府通常會先確保每位申請人都獲發基本手數（往年一般為10至20手）。如果最終認購的總手數超過了政府的發行總額，剩餘的債券就會透過「抽籤」方式隨機分配給申請人。



銀色債券有什麼優點？

相比起傳統定期存款或買收息股，銀色債券具備以下4大優點：

銀色債券優點【1】設「包底機制」保證息率

銀債提供「包底」機制（今年為4.25厘），保證息率，即使未來幾年持續減息，長者仍能鎖定未來3年的高息被動收入，回報相對穩定。

銀色債券優點【2】靈活套現零罰息

一般定期存款若提早套現，會被銀行沒收全數利息，甚至有手續費。相反，銀債設有「原價贖回」機制，急需現金周轉時可要求政府以100%本金原價收回，並按持有日數比例照派利息。

銀色債券優點【3】政府發行免除風險

銀色債券由香港特區政府發行，有財政實力支持，適合不願承受高風險的退休人士。

銀色債券優點【4】抗通脹不貶值

萬一未來物價飛漲，銀債的「浮息機制」便會發揮作用，派息率自動跟隨本地通脹率上調，從而抗通脹不貶值。

銀債設有「原價贖回」機制，急需現金周轉時可要求政府以100%本金原價收回。（AI生成圖片）

銀色債券有什麼缺點？

銀色債券缺點【1】不設二手市場

銀債不能在香港交易所或任何二手市場自由買賣。若想在三年到期前變現，只能透過配售銀行或證券行向政府申請提前贖回。

銀色債券缺點【2】認購金額設有上限

每位投資者獲配發的金額設有上限（通常為$1,000,000），無法投放大額資金。

銀色債券缺點【3】回報率或較低於其他商業投資

假設你買了某一期的銀色債券，它保證每年給你4厘的利息，三年內鎖定不變，但期間如遇上市場的變化，定期存款的利息提升到比銀色債券高，便會錯失了賺取定存更高利息的機會。

銀債不能在香港交易所或任何二手市場自由買賣。（AI生成圖片）

銀色債券迷思【1】如果我中途想取回資金怎麼辦？

銀色債券定期3年，如果遇到突發事情，需要套現怎麼辦？當中需要手續費嗎？銀色債券不像股票，不可在市場自由買賣，如果這三年內長者急需套現，可於原本購買的機構申請，向政府提前贖回這個債券，政府承諾會以100%原本金額，連同未派發的累計利息退還給你，手續費全免。

例子：陳伯在政府發行新一批銀色債券時，認購了$100,000（10手），保底息率是4.25厘。第一次派息（第6個月）時，陳伯收到$2,125。（100,000×4.25%／2）



第8個月，陳伯家中的電器損壞，急需$100,000現金維修。陳伯去到當初幫他買銀債的銀行申請「提前贖回」，銀行便將$100,000的本金，連同這兩個月內累積但未派的利息一併歸還給陳伯。即：



$100,000×4.25%×（2個月／12個月）=$708.3；陳伯當天共收$100,708.3。

＊實際利息按精確日數計算



銀色債券迷思【2】是不是買多少手就有多少手呢？

不是，銀色債券並非「買多少手就有多少手」。雖然政府將每人獲配發的上限設為100手，但最終可獲得多少手，取決於市場的總認購反應以及政府採用的「循環配發」機制。

過往銀色債券派發情況 發行年份 總有效申請人數 保底息率 全數配發手數 每人最多可獲派發總手數 2025年 約37.2萬人 3.85% 16手 17手 2024年 約30萬人 4.00% 23手 24手 2023年 約32.4萬人 5.00% 22手 23手 2022年 約29.0萬人 4.00% 20手 21手

銀色債券迷思【3】長者離世後債券會被政府沒收？

部分人擔心持有人在3年期內離世會令資產化為烏有。實際上，銀債可以作為一般遺產處理，由合法繼承人繼承，不受60歲年齡資格限制。

銀債可以作為一般遺產處理，由合法繼承人繼承，不受60歲年齡資格限制。（資料圖片）

銀色債券迷思【4】銀債當資產嗎？會不會影響長者相關的生活津貼審查？

會，銀色債券會被香港社會福利署視為投資資產計入資產審查：

生果金（高齡津貼）：高齡津貼毋須接受資產審查，所以買銀債絕對不會影響你取生果金。



長者生活津貼：需要資產審查。如果本來你的現金加其他資產已經貼近上限，買銀債不會改變總額；但若審查時計及銀債令總資產超越了當局規定的限額，便會失去領取長者生活津貼的資格。



銀色債券迷思【5】銀債是不是每3年才買一次？

不是！銀色債券每年都可以買。香港政府幾乎每年都會發行新一期的銀色債券，大家不需要等手上的銀債到期。只要手頭上還有多餘的閒置現金，每逢政府推出新一期銀債，都可以連續每年參與認購。

＊本文內容及試算數字僅供參考，並不構成任何專業財務或投資建議。上述條款隨時變動，申請前請務必向有關機構或專業人士查詢最新詳情及尋求獨立評估。（借定唔借，還得到先好借）



（全文完）