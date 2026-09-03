銀色債券懶人包｜申請日期/資格+派息 限買幾手？錯1步隨時被DQ
銀色債券2026｜除了年金、逆按揭之外，銀色債券也是專為長者而設的退休保障之一，只要年滿60歲就能申請。到底銀債有什麼優點和缺點？是不是抽得愈多派得愈多？頻道已為大家整理懶人包，一文拆解銀色債券的申請資格、派息時間、優缺點和迷思等，助各位長者學懂如何製造被動收入，保障退休生活！
銀色債券是什麼？
簡單來說，銀色債券就是香港政府向長者「借錢」，並承諾在3年內定期給予優良的利息作為回報。銀色債券是政府自2016年起首度發行的官方債券，旨在為長者提供一個比銀行定期更具吸引力、回報更穩定的理財選項。
銀色債券的年期一般為3年，年滿後會將本金全數歸還，當中每半年派一次息（即收6次息），利息會自動存入銀行或證券戶口。
銀色債券的入場費是多少？
銀色債券的入場費由$10,000起（即一手）。賣點是採用「浮息及定息」機制，即每次派息均會對比兩者並以高者為準，讓長者在市況好時能賺取更高回報，市況差時亦有保底利息，做到靈活進退。
定息（保證墊底息）：代表政府承諾的最低息率（如最新的 4.25厘）。即使未來經濟轉差，政府依然會「硬性包底」派足4.25厘。
浮息（通脹掛鈎息）：利息跟隨香港本地的平均通脹率浮動。萬一未來通脹率飆升至5%，政府的派息率便會跟隨通脹上調，按5%的高息派發，對沖物價上漲的壓力。
銀色債券｜申請資格是什麼？可以怎樣購買？
想入手銀債的長者，只需年滿60歲（1967年12月31或之前出生），並持有有效香港身份證便可透過各間指定配售銀行（如中銀、滙豐、恒生、渣打等）或指定證券經紀商認購。大家可透過網上銀行、手機理財、電話熱線或親身前往銀行分行辦理認購手續。
新一批銀色債券將於2026年8月21日上午9時起接受認購，本批銀債提供最高4.25厘的保證最低回報率，債券為期3年，每手$10,000，每人最多可申請購買100手（即$1,000,000）。
新一批銀色債券認購詳情：
派息與回報：每半年派息一次，設4.25厘的最低保證回報。
認購期：2026年8月21日上午9時至9月4日下午2時
認購公布結果：預計2026年9月11日
正式發行日期：2026年9月15日
銀色債券｜需要手續費嗎？
購買香港政府發行的銀色債券，在認購和收息時基本上不會被收取手續費。而中介機構為吸引客戶，會主動免除自家行政費，推出俗稱「七免」或「九免」的優惠（一些甚至更多）。這些費用包括：
認購手續費（申請認購時免收費）、代收利息費、到期贖回費、提前贖回費、存入費、託管費／保管費、轉入及轉出費；「九免」則再豁免不動戶費及存入費等其他雜費。（實際項目需向所屬銀行查詢）
認購銀色債券的3大注意事項：
【1】需持有辦理銀行之投資戶口。
【2】每人只能遞交一份申請，如果重複報名，所有申請將被作廢。
【3】銀債採用「循環配發機制」來分配。政府通常會先確保每位申請人都獲發基本手數（往年一般為10至20手）。如果最終認購的總手數超過了政府的發行總額，剩餘的債券就會透過「抽籤」方式隨機分配給申請人。
銀色債券有什麼優點？
相比起傳統定期存款或買收息股，銀色債券具備以下4大優點：
銀色債券優點【1】設「包底機制」保證息率
銀債提供「包底」機制（今年為4.25厘），保證息率，即使未來幾年持續減息，長者仍能鎖定未來3年的高息被動收入，回報相對穩定。
銀色債券優點【2】靈活套現零罰息
一般定期存款若提早套現，會被銀行沒收全數利息，甚至有手續費。相反，銀債設有「原價贖回」機制，急需現金周轉時可要求政府以100%本金原價收回，並按持有日數比例照派利息。
銀色債券優點【3】政府發行免除風險
銀色債券由香港特區政府發行，有財政實力支持，適合不願承受高風險的退休人士。
銀色債券優點【4】抗通脹不貶值
萬一未來物價飛漲，銀債的「浮息機制」便會發揮作用，派息率自動跟隨本地通脹率上調，從而抗通脹不貶值。
銀色債券有什麼缺點？
銀色債券缺點【1】不設二手市場
銀債不能在香港交易所或任何二手市場自由買賣。若想在三年到期前變現，只能透過配售銀行或證券行向政府申請提前贖回。
銀色債券缺點【2】認購金額設有上限
每位投資者獲配發的金額設有上限（通常為$1,000,000），無法投放大額資金。
銀色債券缺點【3】回報率或較低於其他商業投資
假設你買了某一期的銀色債券，它保證每年給你4厘的利息，三年內鎖定不變，但期間如遇上市場的變化，定期存款的利息提升到比銀色債券高，便會錯失了賺取定存更高利息的機會。
銀色債券迷思【1】如果我中途想取回資金怎麼辦？
銀色債券定期3年，如果遇到突發事情，需要套現怎麼辦？當中需要手續費嗎？銀色債券不像股票，不可在市場自由買賣，如果這三年內長者急需套現，可於原本購買的機構申請，向政府提前贖回這個債券，政府承諾會以100%原本金額，連同未派發的累計利息退還給你，手續費全免。
例子：陳伯在政府發行新一批銀色債券時，認購了$100,000（10手），保底息率是4.25厘。第一次派息（第6個月）時，陳伯收到$2,125。（100,000×4.25%／2）
第8個月，陳伯家中的電器損壞，急需$100,000現金維修。陳伯去到當初幫他買銀債的銀行申請「提前贖回」，銀行便將$100,000的本金，連同這兩個月內累積但未派的利息一併歸還給陳伯。即：
$100,000×4.25%×（2個月／12個月）=$708.3；陳伯當天共收$100,708.3。
＊實際利息按精確日數計算
銀色債券迷思【2】是不是買多少手就有多少手呢？
不是，銀色債券並非「買多少手就有多少手」。雖然政府將每人獲配發的上限設為100手，但最終可獲得多少手，取決於市場的總認購反應以及政府採用的「循環配發」機制。
發行年份
總有效申請人數
保底息率
全數配發手數
每人最多可獲派發總手數
2025年
約37.2萬人
3.85%
16手
17手
2024年
約30萬人
4.00%
23手
24手
2023年
約32.4萬人
5.00%
22手
23手
2022年
約29.0萬人
4.00%
20手
21手
銀色債券迷思【3】長者離世後債券會被政府沒收？
部分人擔心持有人在3年期內離世會令資產化為烏有。實際上，銀債可以作為一般遺產處理，由合法繼承人繼承，不受60歲年齡資格限制。
銀色債券迷思【4】銀債當資產嗎？會不會影響長者相關的生活津貼審查？
會，銀色債券會被香港社會福利署視為投資資產計入資產審查：
生果金（高齡津貼）：高齡津貼毋須接受資產審查，所以買銀債絕對不會影響你取生果金。
長者生活津貼：需要資產審查。如果本來你的現金加其他資產已經貼近上限，買銀債不會改變總額；但若審查時計及銀債令總資產超越了當局規定的限額，便會失去領取長者生活津貼的資格。
銀色債券迷思【5】銀債是不是每3年才買一次？
不是！銀色債券每年都可以買。香港政府幾乎每年都會發行新一期的銀色債券，大家不需要等手上的銀債到期。只要手頭上還有多餘的閒置現金，每逢政府推出新一期銀債，都可以連續每年參與認購。
＊本文內容及試算數字僅供參考，並不構成任何專業財務或投資建議。上述條款隨時變動，申請前請務必向有關機構或專業人士查詢最新詳情及尋求獨立評估。（借定唔借，還得到先好借）
（全文完）