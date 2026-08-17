電腦節2026優惠10大｜入場即抽消費券！Chiikawa電競椅、JBL耳機

電腦節｜會展｜香港電腦通訊節將於8月21日至24日在灣仔會展舉行！今年除了有多間商戶參展之外，更派發總值約300萬港元現金消費券。大家只要購票入場，即可抽$10至$500消費券；消費滿$500更可再抽手機、手提電腦等大獎。另外，現場各大品牌亦推出震撼折扣，《香港01》好食玩飛記者整理了10大優惠著數，包括：Belkin與攝影器材低至5折、AutoFull×Chiikawa聯名電競椅等限定優惠！想知還有甚麼優惠？即看下文！



門票8折優惠將於2026年8月1日起於01空間獨家開售！

電腦節2026｜門票獨家8折優惠

01空間獨家8折門票：$28（原價$35）

*早鳥優惠8折，再獨家PayMe$20-$2

電腦節獨家8折｜用PayMe付款再平$2

電腦節2026優惠！教你拎300萬現金券抽S26U｜4日限定：門票買1送1

日期：2026年8月21日至24日（一連四天）

地點：灣仔香港會議展覽中心Hall1

開放時間：8月21至23日（五至日）：10:00至21:00

8月24日（一）：10:00至19:00（每日閉館前60分鐘停止進場）

香港電腦節2026門票｜獨家8折早鳥優惠

【大會總值300萬禮券大放送｜正價門票入場即送】

電腦節2026優惠【1】正價門票入場即抽消費券

凡購買正價門票入場，即可獲贈一張抽獎卡，內含不同面值的消費券，金額由$10至$500不等，保證百分百中獎！獲取消費券後，可於展會現場指定的參與攤位即時使用！

電腦節2026優惠【2】消費滿HK$500即抽手機

HKCCFClub+會員消費滿指定金額即可參與抽獎！於會場內攤位消費每滿$500，即可兌換電子抽獎機會一次，每次最多可合併兩張收據，每日最多可參與兩次抽獎。四日活動期間，每日均設有獨立抽獎；若未中獎，抽獎機會將自動滾存至最後一日的壓軸大抽獎。獎品包括手機、手提電腦、智能電視、電競螢幕及電競椅等數十款精選電子產品！

電腦節2026優惠【3】2000 Fun Limited（C11-C20）

2000Fun推出多款電競椅、電腦配件折上折優惠、以及有全港首度開放現場試駕的MOZARacing動態賽車系統！其中AutoFullxChiikawa聯名電競椅以會場限定價$2,380（原價$2,680）發售，並附送Chiikawa毛毯及地毯兩款周邊禮品！

電腦節2026優惠【4】Belkin數碼配件限定5折（G01）

Belkin推出低至5折的展會限定優惠，涵蓋手機及平板電腦等裝置數碼配件。除了5折優惠外，他們更準備了多重購物禮遇，包括買滿指定金額送磁吸保溫杯、登機手提車等；購買指定磁吸充電器再送$50超市優惠券。

電腦節2026優惠【5】Winco Pacific Limited Wi-Fi路由器低至4折（J21-J22）

Winco Pacific Limited的多款產品設有會場優惠，NETGEAR指定Wi-Fi7路由器旗艦機型低至4折！Arlo產品亦加送贈品。優惠包括：Orbi RBE971S(單件主機)Mesh Wi-Fi7系統會場限購價$2,488（4折，原價$6,280）、Essential1無線網絡攝影機VMC2230會場價$388（原價$1,388）等。

電腦節2026優惠【6】csl低至1折優惠（N01）

csl展位限定AI Store有過千件智能家電及Router低至1折起！而現場消費滿$100即可減$20；以舊PS4換購PS5可額外折抵$800；現場上台更享高達1,600禮遇並加送門票。此外，於會場下載HKTAR Lens App並掃描指定QRCode，即可獲得精美禮品、20折扣優惠及NowTV足球賽事1日通行證等好禮。

電腦節2026優惠【7】Momax會場限定優惠（M01）

Momax在電腦節準備了多款人氣產品以優惠價限量開搶！包括：Momax 1Power Badge+流動電源會場價$89（原價$239）、IP131 1PowerXPro5000mAh磁吸無線充連線流動電源會場價$149（原價$279）等。

電腦節2026優惠【8】Sennheiser低至7折（M17-18）

音響迷絕對不能錯過！Sennheiser多款人氣耳機及音響產品推出限時激賞優惠，指定產品低至7折。現場更可試玩最新產品，並提供豐富限定禮品與獨家套裝，數量有限，售完即止。

電腦節2026優惠【9】World-Tech Distribution（G31－G32）

World-Tech Distribution準備了多款人氣產品，包括JBL無線耳機、RGB氣氛燈藍牙喇叭、日常防藍光老花眼鏡等，指定產品均享電腦節獨家限定優惠！

電腦節2026優惠【10】2H Marketing Company Limited優惠低至5折（F28－F30）

2H Marketing Company Limited售賣多款攝影器材及記憶卡，會場限定優惠價低至5折！包括：迷你腳架套裝（含LED補光燈／藍牙遙控）會場價$200（原價$560）、PUDDING V2 RGB LightLED補光燈會場價$260（原價$359）。

（全文完）👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略