滙豐卓越理財Mastercard®信用卡海外簽賬勁賺獎賞錢

暑假旅遊高峰期完結後，即將踏入9月傳統旅遊淡季，各大航空公司陸續推出「秋季早鳥優惠」促銷票價，對於熱愛外遊Shopping的香港人而言，絕對是到海外瘋狂「買爆」的黃金時機！不論是到外地血拼潮牌、藥妝掃貨，還是預訂度假酒店享受假期，一張能享盡「抵上加抵」的信用卡最為重要。憑「滙豐卓越理財Mastercard®信用卡」進行海外簽賬，能幫大家邊買邊賺，輕鬆賺盡積分與回贈，讓每一筆外幣消費發揮最大價值，海外外幣簽賬賺高達額外9.25%獎賞錢回贈，低至HK$1.04 = 1 里數！



教你賺到盡！海外外幣簽賬賺高達額外9.25%獎賞錢回贈

在淡季外遊，最大好處當然是避開爆滿人潮，既可減省好多排隊時間，而且9月正值各大百貨夏季款清倉尾聲，與秋冬新款上架。要在海外大買特買，選對信用卡並善用各項計劃，自然能令你購買得更划算！想輕鬆賺取高達額外9.25%「獎賞錢」回贈？只需跟著以下次序，透過 HSBC Reward+ App 登記及設定這三大優惠組合：

1. 滙豐卓越理財Mastercard®信用卡專享簽賬優惠：每月高達$500獎賞錢，1.25%回贈

作為「滙豐卓越理財 Mastercard® 信用卡」的持卡人，你可以享有專屬的本地及海外簽賬額外回贈！只要於推廣期內透過 HSBC Reward+ App 成功登記，每月累積合資格的本地及海外外幣簽賬即可獲取豐厚回報。單月累積簽賬淨額滿HK$40,000或以上，即可直接賺盡該月上限的HK$500「獎賞錢」，回贈率高達1.25%！即使你該月的簽賬額度為HK$15,000至HK$39,999，亦可獲HK$150「獎賞錢」，讓你每次外遊的消費都能輕鬆賺取獎賞。

每月累積合資格簽賬總額及獎賞：

• 簽賬達HK$15,000 – HK$39,999可獲HK$150獎賞錢

• 簽賬達HK$40,000或以上可獲HK$500獎賞錢

• 最高上限：推廣期內每月最多可賺HK$500獎賞錢

2. Travel Guru：高達額外6%獎賞錢回贈

想要將回贈率進一步推高，參與「滙豐 Travel Guru 會員計劃」！你只需於 會籍期間累積指定的外幣實體店簽賬額，以及機票或酒店的預訂次數，即可逐步升級。當你晉升至最高級別的「GURU級旅人」後，你的合資格海外外幣簽賬即可解鎖高達額外的 6%「獎賞錢」回贈！無論是到外地血拼名牌潮物還是到大型百貨掃貨，這筆額外回贈都能幫你大大節省開支。

3. 最紅自主獎賞：全年高達HK$2,000獎賞錢，額外2%回贈

最後，不可忽略滙豐信用卡的最受歡迎回贈「最紅自主獎賞」。如果你將「最紅自主獎賞」的5X倍數全放在「賞世界」類別，你在海外進行的任何外幣簽賬便可自動享有額外的 2%「獎賞錢」回贈。此項優惠每年的合資格簽賬上限高達HK$100,000，意味著單靠這個「賞世界」類別，你每年最多可賺取高達HK $2,000「獎賞錢」！

結合以上三大優惠（1.25% + 6% + 2%），你的海外外幣簽賬即可完美解鎖高達額外 9.25% 的獎賞錢回贈，讓每一筆外遊消費發揮最大價值！

低至HK$1.04 = 1 里數及專享住宿與購物現金回贈

「滙豐卓越理財Mastercard®信用卡」不僅回贈比率高，累積獎賞更是令人大讚！透過各項簽賬加碼與升級獎賞，這筆豐富的獎賞錢更可直接兌換航空里數，兌換率低至HK$1.04 = 1 里數，輕鬆幫大家兌換下一次旅遊的免費機票。此外，由即日起至2026年12月31日，更帶來專享購物及住宿優惠：

1. 日本百貨公司簽賬優惠高達48,000日圓現金回贈

去日本旅行掃貨有額外著數！憑滙豐卓越理財Mastercard®信用卡於指定日本百貨公司（包括阪急百貨店、阪神百貨店、三越伊勢丹及大丸百貨福岡天神）單一簽賬滿30,000日圓或以上，即享高達6,000日圓現金回贈。推廣期內（即日起至9月30日、10月1日至12月31日），每張合資格信用卡於每個階段在每一間百貨公司均可享回贈1次。把握推廣期賺盡各階段優惠，合共即可賺取高達48,000日圓現金回贈的豐富獎賞，讓您盡情購物滿載而歸！回贈將於完成簽賬要求後30個曆日內自動存入信用卡戶口。

2. 內地萬豪Marriott酒店高達人民幣400元現金回贈

北上旅遊或公幹亦可享專屬的住宿禮遇！推廣期內同樣分階段進行，只要憑卡於中國內地指定萬豪（Marriott）酒店每階段累積住宿簽賬滿人民幣1,000元（需於酒店現場支付），即可獲享人民幣200元現金回贈。每張信用卡於每個階段最多可獲享回贈1次，輕鬆為您帶來高達人民幣400元的現金回贈獎賞。與日本百貨優惠一樣，有關現金回贈將於完成住宿及簽賬要求後30日內自動存入您的信用卡戶口，方便又貼心。

尊貴旅行禮遇 享受豪華貴賓室體驗

除了豐厚的簽賬回贈外，「滙豐卓越理財Mastercard®信用卡」更為高端旅客提供全方位的尊貴出行體驗。推廣期內，只要單月累積合資格簽賬達HK$40,000或以上，並符合指定平均全面理財總額（TRB）達HK$2,000,000或以上，即可免費獲贈LoungeKey Pass機場貴賓室禮券1張（每張價值46美元，活動期間最多可獲4張）。讓大家在飛往外國旅遊前或返港前，可以在機場貴賓室休息同享用美食，為今次秋季購物之旅劃上完美句號。

結語︰把握推廣期立即登記賺盡優惠

如果正計劃秋季出行外遊的朋友！又希望在旅途中更精明消費，現在就打開HSBC Reward+ App一鍵立即登記推廣活動，並憑「滙豐卓越理財Mastercard®信用卡」開啟你的海外簽賬之旅，把高達額外9.25%獎賞錢回贈輕鬆擁有，[立即按此進入Reward+登記以及簽賬]，享受屬於你的奢華旅遊回贈。

Reward+登記方法︰

優惠詳情︰

滙豐卓越理財Mastercard®信用卡專享簽賬優惠：https://www.redhotoffers.hsbc.com.hk/tc/latest-offers/red-hot-travel-special/travel-offers/offers/

滙豐旅遊簽賬優惠：

https://www.redhotoffers.hsbc.com.hk/tc/latest-offers/red-hot-travel-special/travel-offers/offers/

優惠受條款及細則約束。

借定唔借？還得到先好借！

（資料由客戶提供）