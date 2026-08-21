電腦節2026｜會展20大優惠直擊!Wi-Fi Router 4折＋$30起鍵盤滑鼠

電腦節｜會展｜香港電腦通訊節由今日（21日）起一連4日在灣仔會展舉行！今年除了有多間商戶參展之外，更派發總值約300萬港元現金消費券。大家只要購票入場，即可抽$10至$500消費券；消費滿$500更可再抽手機、手提電腦等大獎。另外，現場各大品牌亦推出震撼折扣，《香港01》「好食玩飛」記者直擊現場，為大家整理了20大優惠著數，包括：Belkin與攝影器材低至5折、MOMAX手提風扇$99起、鍵盤最平$50等限定優惠！想知還有甚麼優惠？即看下文！



門票8折優惠將於2026年8月1日起於01空間獨家開售！

電腦節2026｜門票獨家8折優惠

01空間獨家8折門票：

$28*（原價 $35）

*獨家85折+再獨家PayMe $20-$2

電腦節獨家8折｜用PayMe付款再平$2

電腦節2026優惠！教你拎300萬現金券抽S26U｜4日限定：門票買1送1

日期：2026年8月21日至24日（一連四天）

地點：灣仔香港會議展覽中心Hall1

開放時間：8月21至23日（五至日）：10:00至21:00

8月24日（一）：10:00至19:00（每日閉館前60分鐘停止進場）

香港電腦節2026門票｜獨家8折優惠

【大會總值300萬禮券大放送｜正價門票入場即送】

電腦節2026優惠【1】正價門票入場即抽消費券

凡購買正價門票入場，即可獲贈一張抽獎卡，內含不同面值的消費券，金額由$10至$500不等，保證百分百中獎！獲取消費券後，可於展會現場指定的參與攤位即時使用！

電腦節2026優惠【2】消費滿HK$500即抽手機

HKCCFClub+會員消費滿指定金額即可參與抽獎！於會場內攤位消費每滿$500，即可兌換電子抽獎機會一次，每次最多可合併兩張收據，每日最多可參與兩次抽獎。四日活動期間，每日均設有獨立抽獎；若未中獎，抽獎機會將自動滾存至最後一日的壓軸大抽獎。獎品包括手機、手提電腦、智能電視、電競螢幕及電競椅等數十款精選電子產品！

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電腦節2026優惠【3】2000 Fun Limited推CHIIKAWA電競椅（C11-C20）

2000Fun推出多款電競椅、電腦配件折上折優惠、以及有全港首度開放現場試駕的MOZARacing動態賽車系統！其中AutoFullxCHIIKAWA聯名電競椅以會場限定價$2,380（原價$2,680）發售，並附送CHIIKAWA毛毯及地毯兩款周邊禮品！

電腦節2026優惠【4】Belkin數碼配件限定5折 迪士尼行動電源$99（G01）

Belkin推出低至5折的展會限定優惠，涵蓋手機及平板電腦等裝置數碼配件。除了5折優惠外，他們更準備了多重購物禮遇，包括買滿指定金額送磁吸保溫杯、登機手提車等；購買指定磁吸充電器再送$50超市優惠券。而迪士尼款式的行動電源，會場價只需$99就可以買到！

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電腦節2026優惠【5】Winco Pacific Limited Wi-Fi路由器低至4折 最平$488（J21-J22）

Winco Pacific Limited的多款產品設有會場優惠，NETGEAR指定Wi-Fi7路由器旗艦機型低至4折！Arlo產品亦加送贈品。優惠包括Orbi RBE971S(單件主機)Mesh Wi-Fi7系統會場限購價$2,488（4折，原價$6,280，每日限量1台）、Essential1無線網絡攝影機VMC2230會場價$388（原價$1,388）等、 Orbi REB772 Wi-Fi大會限定價$2288，每日限量2套、NIGHTHAWK RS100 Wi-fi大會限定價$488，每日限量5台。

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電腦節2026優惠【6】csl低至1折優惠（N01）

csl展位限定AI Store有過千件智能家電及Router低至1折起！而現場消費滿$100即可減$20；以舊PS4換購PS5可額外折抵$800；現場上台更享高達1,600禮遇並加送門票。此外，於會場下載HKTAR Lens App並掃描指定QRCode，即可獲得精美禮品、20折扣優惠及NowTV足球賽事1日通行證等好禮。

電腦節2026優惠【7】Momax會場限定優惠 手提風扇最平$99起（M01）

Momax在電腦節準備了多款人氣產品以優惠價限量開搶！包括：Momax 1Power Badge+流動電源會場價$89（原價$239）、IP131 1PowerXPro5000mAh磁吸無線充連線流動電源會場價$149（原價$279）等。現場亦有多款流動電源推出會場限定價優惠，價錢由$159至$249不等。另外，Momax也推出輕巧摺疊式傘夾迷你風扇、輕巧摺疊式冰敷風扇，價錢由$99至$119不等。而大家只要在現場購物，即可用優惠價加價不同產品，包括$29可充電全球定位器、$49冰敷手持風扇等。

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電腦節2026優惠【8】Sennheiser低至7折（M17-18）

音響迷絕對不能錯過！Sennheiser多款人氣耳機及音響產品推出限時激賞優惠，指定產品低至7折。現場更可試玩最新產品，並提供豐富限定禮品與獨家套裝，數量有限，售完即止。

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電腦節2026優惠【9】World-Tech Distribution JBL耳機$240起（G31－G32）

World-Tech Distribution準備了多款人氣產品，包括JBL無線耳機、RGB氣氛燈藍牙喇叭、日常防藍光老花眼鏡等，指定產品均享電腦節獨家限定優惠！

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電腦節2026優惠【10】2H Marketing Company Limited優惠低至5折 買盲盒相機送記憶卡（F28－F30）

2H Marketing Company Limited售賣多款攝影器材及記憶卡，會場限定優惠價低至5折！包括：迷你腳架套裝（含LED補光燈／藍牙遙控）會場價$200（原價$560）、PUDDING V2 RGB LightLED補光燈會場價$260（原價$359）。另外，他們亦有多款人氣盲盒相機售款，會場買$260即送16GB記憶卡。

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電腦節2026優惠【11】MOFII靜音滑鼠最平$59（H33）

MOFII主打糖果色鍵盤及滑鼠，在電腦節中亦推出多款套裝優惠，其中復古圓型鍵盤滑鼠套裝以超筍價$198發售，共有3種顏色選擇。另外，他們亦有推出靜音無線滑鼠，價錢由$59至$69不等。

電腦節2026優惠【12】TECHGEAR手提風扇$98起（H33-36）

TECHGEAR推出多款手提風扇優惠，價錢由$98至$128不等，其中極速手持冰敷風扇$118，共有5段風速可供調節，而且可屈摺及掛頸，3有3隻顏色可選。

電腦節2026優惠【12】Connecty鍵盤$50起（G35-36）

Connecty在電腦節中也有多款鍵盤及滑鼠優惠，包括Mircopack經典有線鍵盤只需$50，而繽紛有線鍵盤則售$55，有5款顏色可以選擇。另外，他們亦有平價滑鼠售賣，$30就可以買到！

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電腦節2026優惠【13】XPOWER優惠價買Sanrio、LULU豬電子產品（J27-30）

喜歡Sanrio及LULU豬的粉絲不要錯過XPOWER的會場限定優惠！他們推出多項會場限定超抵價產品，當中包括$199 Hello Kitty行動電源（原價$418）、Sanrio角色鍵盤加滑鼠只需$199（原價$398）、LULU豬旅行轉插蘇特價$98（原價$318）、LULU豬製冷風扇$99（原價$338）。想買普通款的行動電源也有優惠價，最平$60就可以買到8000mAh的行動電源。

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電腦節2026優惠【14】GIGABYTE技嘉 電競手提電腦$6,999起（C22，C24）

對電競手提電腦有興趣的朋友可以留意GIGABYTE技嘉的優惠，其中GIGABYTE EAGLE GL6J電競筆記型電腦最平$6,999起。

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電腦節2026優惠【15】Acer推手提電腦限時優惠 最平$3,999（D11）

Acer在電腦節中推出不少手提電腦優惠，其中15.6"的AL15-36P-C4ZP手提電腦只需$3,999就買到，整個展共有約20部以此優惠價發售。另外，電競入門首選的AGM15-71P-55UH手提電腦亦以優惠價$5,499發售。

電腦節2026優惠【16】Centralfield多款優惠價螢幕（F11-F20）

Centralfield今次帶來多款螢幕，當中不少也以優惠價發售。其中，華碩螢幕最平只需$599起，2K螢幕售價則為$999。

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電腦節2026優惠【17】PowerA推出特價Switch2手掣套裝（E28）

PowerA有多款Switch2手掣以優惠價發售，價錢由$120至$269不等；而Switch保護套亦以會場優惠價$80發售。另外，他們亦推出Switch2有線手掣組合優惠，只要$299就可以在3款手掣中選1款、以及1個保護套。

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電腦節2026優惠【18】LG空氣清新機 即場買最多減$600（J02）

LG今次推出多個會場限定價的空氣清新機以及吸塵機，當中空氣清新機價錢由$1,499起，部分款式即場買再減$300至$600不等。另外，吸塵機價錢則由$1,599起，部分款式即場買再減$200至$300不等。

電腦節2026優惠【19】KLEVV免費玩遊戲贏RAM（J02）

KLEVV在會場中推出免費滾球遊戲，只要參與也有獎品可以拿走！如果將球滾到450分更可贏得2部32GB RAM。

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電腦節2026優惠【20】KIOXIA免費遊戲贏現金券（E01）

KIOXIA同樣推出免費遊戲，只要讚好他們的專頁即可參與2項遊戲，包括投籃王及夾公仔。其中在投籃王中只要投到指定分數即可獲得禮品，而夾公仔隨時也可夾中現金券。

電腦節獨家8折｜門票平$5

（全文完）👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略