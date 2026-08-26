深水埗Cafe推介11大｜懷舊黑膠/爆芝貝果/日系素食/必食法式西多

深水埗｜深水埗Cafe｜香港Cafe｜提到深水埗大家還在聯想到電腦或鴨寮街嗎？其實深水埗近年也成為大家慢活的好去處之一，更是Cafe勝地！《香港01》「好食玩飛」記者為大家搜羅了11家深水埗必去Cafe，包括：懷舊風格、黑膠試聽、素食Cafe等多元風格。想知更多？即看下文！



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深水埗Cafe推介【1】Colour Brown——懷舊旋轉樓梯Café

Colour Brown以綠色為主調，鐵欄大門加上懷舊吊扇，塑造出復古懷舊工業風，店內的旋轉樓梯絕對是打卡首選！Cafe總共有3層，地下是咖啡店，而上面兩層則是時裝店，讓各位文青歎完啡後可以購物。

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餐廳主打精品咖啡，用上自家烘焙咖啡豆沖調出多款特色飲品，例如蜂蜜薑汁泡沫咖啡，以及將意式咖啡結合伯爵茶與Espresso做成的冰搖泡沫鴛鴦咖啡。至於食物方面也非常多元化，由早午餐、意粉到蛋糕輕食應有盡有。

地址：深水埗黃竹街13號地舖

人均：$51－$100



深水埗Cafe推介【2】Café Sausalito——簡約水泥風／爆芝牛肉貝果

Café Sausalito開業多年，是大南街的元祖級Cafe。裝潢以簡約的灰白色為主，配以木及竹製造的桌椅，餐廳設有室外及室內座位。

店舖供應多款西式早午餐，例如All Day Breakfast、意粉等，特別推介爆芝牛肉貝果，牛肉份量多且充滿肉汁，配上香濃芝士。店內亦提供多款手沖精品咖啡，更有咖啡果茶（以咖啡豆外層果實泡茶），同時亦有售賣自家烘焙的咖啡豆。

地址：九龍深水埗大南街201號

人均：$101－$200



深水埗Cafe推介【3】Dozy Cafe——工業風Cafe 慢活必去

Dozy Cafe店裡設計以水泥色牆面為主調，店內設有舒適的梳化位，非常適合想找個地方休息或者慢活的客人。他們的豆腐芝士蛋糕是店內的招牌甜點，口感軟滑且豆味濃郁，帶有淡雅的芝士香。另外，他們自家製的雪糕蘋果撻賣相獨特，撻皮薄脆，配上雪糕口感層次豐富。

地址：九龍深水埗基隆街199號

人均：$51－$100



深水埗Cafe推介【4】素年——素食必去！簡約文青風

素年裝修走日系簡約風，菜式有齊日式及西式選擇，例如和洋定食、意粉、漢堡等。招牌日式定食有齊麵豉湯、什錦配菜、日本讚岐烏冬同甜品，非常豐盛。配菜和甜品會不定期更換款式，令客人保持新鮮感。

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地址：深水埗福華街191-199號福隆大廈地下1號舖

人均：$101－$200



深水埗Cafe推介【5】Jen Cafe——人氣網店Jen jen rollcake實體店

愛吃日式卷蛋的朋友，即便無食過都耳聞過人氣網店Jen jen rollcake大名！Jenjen的日式卷蛋出名用料靚、即日新鮮製作，口味包括：開心果蝶豆花草莓卷蛋、京都焙茶芝士奶蓋卷蛋、香印提子冧酒卷蛋等。此外，店家還有一系列熱食，如Bagel、沙律及意粉等，不愛甜食的朋友也有選擇！

地址：深水埗福華街191-199號福隆大廈地下1號舖

人均：$101－$200



深水埗Cafe推介【6】Milk Bar Cafe——黑膠迷必去！黑膠試聽／沉浸式聽歌

Milk Bar Cafe最近以全新面貌回歸，加入韓國流行的黑膠復古元素，打造成一間可以享受視、聽、味三重體驗的特色咖啡店。點餐區旁邊新增的黑膠碟空間擺放了多張唱片，從80年代經典英文歌、粵語老歌，到Rosé等當代歌手的作品都有。

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二樓是沉浸式聽歌空間，每個座位都配備了黑膠播放機和雙耳機插口，讓大家可以沉浸在溫暖而有質感的黑膠音質中。招牌必點包括：牛角包窩夫、招牌Blue Latte。

地址：九龍深水埗鴨寮街79號

人均：$51-$100



深水埗Cafe推介【7】Primary——簡約水泥風／必食法式西多

深水埗新開的Primary，店內採用水泥風格設計，店門簡約到連招牌都沒有，瞬間彷彿去了韓國聖水洞。店裡有提供主食和甜品，招牌必點包括：香蕉法式西多士，外層煎得金黃酥脆，香氣濃郁；飲品方面則不少人推介橙啡，酸酸的清爽解膩，咖啡豆很香很特別。

地址：深水埗汝州街132號地舖

人均：$101-$200



深水埗Cafe推介【8】順流精品咖啡——懷舊風格雕花鐵閘

門口已是引人矚目的雕花鐵閘，店內裝修偏復古。咖啡店出品的食物大部分都以本地食材為主，Cofflow Hotcake及牛油果炒蛋手工貝果都是必試之選。他們的招牌飲品3Mixed也尤其出色。咖啡店分兩層，整間咖啡店都充滿懷舊風格，到處都可以是文青們的打卡熱點。需要多一點寧靜空間的客人，則可到私隱度較高的上層。

地址：深水埗黃竹街2C號地舖

人均：$51-$100



深水埗Cafe推介【9】不苦——大南街地標／泰式Cafe

如果大家路過深水埗楓樹街與大南街交界，必被這咖啡店外牆上的仿手拉通花鐵閘裝飾所吸引。店內以淺木色作主調，配上落地玻璃設計，開揚光猛。主食方面主打泰式料理，如明太子釀雞翼、安格斯布里歐漢堡、香煎虎蝦蜆肉冬蔭貓耳朵等。

地址：九龍深水埗楓樹街5A號地下

人均：$51-$100



深水埗Cafe推介【10】楓子珈琲——日式喫茶店／必食焦糖巴斯克蛋糕

隱身於深水埗的人氣高質楓子珈琲一向受歡迎，店內裝修精緻，全店以木系懷舊復古風格為主，環境非常溫馨舒適，每一個角落都極具格調。店中招牌：焦糖布蕾巴斯克芝士蛋糕，質地軟滑且奶香濃郁，焦糖脆皮燒得恰到好處。另外店裡也有提供三文治等輕食。

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地址：九龍深水埗楓樹街5號

人均：$101-$200



深水埗Cafe推介【11】Loop Kulture——被植物包圍的露營風Cafe

Loop Kulture裝修充滿綠植的森系園林風，令人有置身大自然的感覺，店內同時販售有機的護膚品同谷物。餐廳佔地兩層，上層是露營元素，下層是文青風，空間感十足，用餐環境愜意。

餐廳的麵包，無論是樹頭麵包、彼得包還是吐司都是即叫即焗，暖笠笠的麵包口感外層香脆、內層鬆軟，配上酸酸甜甜的牛油果無花果，或是焦香濃郁的焦糖香蕉，超級吸引！

地址：深水埗鴨寮街90號地舖

人均消費：$100-$200



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