Chicken Egg Boy宣佈推出「黯然菠蘿包雞蛋仔」——9月1日正式發售

以創意演繹本地經典小食的香港雞蛋仔咖啡店「Chicken Egg Boy」 ，今天宣佈與由星爺（周星馳）發起的原創IP《星星群俠傳》合作。



黯然菠蘿包雞蛋仔

這款小食重新詮釋「無厘頭」周式飲食風格，採用「Chicken Egg Boy」招牌產品「菠蘿包雞蛋 仔」為底——全球首創將兩款香港街頭小食合二為一。每一底共30粒雞蛋仔，每粒均綴以迷你 黃金菠蘿包酥皮，締造標誌性「雙重脆感」：外層更香脆，內裏軟綿輕盈。餡料選用「六安居」的 鹹甜叉燒，再以清爽檸檬作點綴，帶來揉合傳統與現代風味的本地情懷。

2026年9月1日起於「Chicken Egg Boy」（上環永樂街148號）發售。

根植傳統與創意的合作

「『黯然銷魂飯』是香港當代文化最經典的美食符號之一。我們希望在致敬這份經典的同時，創 造出新鮮又意想不到的驚喜。」——劉斯惠（Natalie Lau），「Chicken Egg Boy」創辦人

「我們嘗試了幾款致敬星爺經典回憶而研發的新口味——包括醬爆菠蘿等——但在味道、賣相 或製作流程上，都不及原創的菠蘿包雞蛋仔。我想要創作一款同樣出色，甚至更勝一籌的新作 品作為今次跟比高集團（旗下星星文化傳媒公司）的聯乘產品。」

「後來我們試了叉燒，再加入檸檬來平衡鹹香濃郁的味道，我們不斷調整比例，測試不同品種 的檸檬，最後甚至加入檸檬皮才達至現在的完美平衡。檸檬汁酸味中和了叉燒的鹹味，檸檬皮 更留下清爽的餘韻。」

「這就是『黯然菠蘿包雞蛋仔』——雞蛋仔取代了原來的米飯和煎蛋，保留叉燒作為新口味的 亮點，而檸檬則帶來黯然的變奏。」

「星爺的作品向來以天馬行空的創意、幽默玩味與輕鬆的正能量見稱，亦承載著對香港文化傳 統的敬意；《星星群俠傳》亦秉持這份精神，勇於探索嶄新的內容形式與共創可能。這正是我們 希望『Chicken Egg Boy』這個品牌能代表的元素。」

「我們非常感激比高集團給予這次機會，讓我們創造出真正特別的作品——亦感謝贊助商『六 安居』，為這次合作帶來他們的工藝與傳統。能與同樣熱愛香港文化的夥伴合作，對我們意義 重大。」

比高集團市場營銷經理Sarah表示：

「『Chicken Egg Boy』對香港傳統文化的傳承和品質的要求，使這次合作令人格外振奮。在整 過研發過程中，我們也參與了幾輪試味，很能感受到 Natalie 跟團隊真的非常用心鑽研這款新 口味！第一輪試味我們內部已經覺得味道很好，Natalie跟團隊還繼續微調，精益求精，加上 「黯然」的食材，才有今天推出市面的版本。『Chicken Egg Boy』 以創新致敬本地傳統飲食文化 的願景，正是我們一拍即合之處。」

（資料及相片由客戶提供）