灣仔Cafe推介9大｜必試全日早餐+杜拜朱古力牛角　坐得耐適合聚會

灣仔cafe推介｜灣仔｜灣仔美食｜灣仔向來出名多美食，當然連Cafe也不少得啦！《香港01》好食玩飛記者整合了9間灣仔人氣Cafe，當中包括：上班族必喝性價比Cafe、歷史建築內素食Cafe、必食豆腐蛋糕等等。想知更多？即睇下文！



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灣仔cafe推介【1】窮撚啡——上班族最愛／性價比高人氣小店

「窮撚啡」主打高性價比，是附近打工仔的續命咖啡店。小編難得一趟來到灣仔，當然要試一下啦！店舖位置不多，小編建議大家外帶。今次點了Espresso Tonic，氣泡感十足，果酸味較重，不會覺得苦澀，非常容易入口，超級適合大熱天時冰爽消暑。

除特調外，窮撚啡的熱拿鐵奶泡細緻，啡香濃厚；喜歡清新口味可試抹茶拿鐵或冷萃咖啡。平民價就能享受高質素，絕對是小資族必試。另外溫馨提醒大家，現場只收八達通或現金！

窮撚啡

地址：灣仔汕頭街4號廣泰樓地下A1號舖

人均消費：～$30



灣仔cafe推介【2】Latter Café——文青風／法式奶油色主調

Latter Café以法式奶油色為設計主調，室內不時會有花藝佈置，隨時可以拍出文青風打卡靚相！餐廳主打多款特色咖啡，甜品有鬆餅、卷蛋及貝果，鹹點則有All Day Breakfast全日早餐及意粉等。適合與三五知己聚會閒聊，Chill住享受午後時光。

Latter Café

地址：灣仔謝斐道151-153號金聲大廈地下E號舖

人均消費：~$150



灣仔cafe推介【3】BAKERY BY THE GRAND——必試杜拜朱古力牛角包／永續發展咖啡店

BAKERY BY THE GRAND是一家位於灣仔合和商場的西式咖啡店，以優質的麵包和咖啡聞名。除此之外，它們還注重社會責任和永續發展，食材來自本地農場，亦使用非籠養雞蛋和來自本地養蜂場的蜂蜜。加上餐廳環境舒適，是享受悠閒下午茶的好去處。另外，店內招牌必試杜拜朱古力牛角包，包皮鬆脆，而且有滿滿開心果醬，開心果控必試！

BAKERY BY THE GRAND

地址：灣仔皇后大道東183號合和商場3樓332-333號舖

人均消費：$101-$200



灣仔cafe推介【4】WANAKA素食餐廳——素食／藍屋歷史建築

WANAKA是一間位於灣仔藍屋歷史建築內的西式素食咖啡店，以獨特的氛圍和熱衷於使用本地農產品而聞名。餐廳提供多樣化的素食菜單，包括三文魚芒果壽司、台式鹽水豆乾有機本地沙葛杞子麵，以及備受推薦的千層麵。能在繁華的地區靜靜地呷一口咖啡、欣賞香港本土歷史文化，相信這裡是不二之選。

WANAKA

地址：灣仔景星街8號地舖

人均消費：$100-$200



灣仔cafe推介【5】Wooo——全日早餐／招牌班戟漢堡／水泥風

Wooo是位於灣仔的特色咖啡店，店內以工業水泥風格為主。食品方面，不僅提供精品咖啡，還有全日早餐和意粉等主食。其中，班戟漢堡是店內的招牌菜式，值得一試。

Wooo

地址：灣仔謝斐道392-402號維新大廈地下E號舖

人均消費：$101-$200



灣仔cafe推介【6】Blue Bottle Coffee——寵物友善／三層樓玻璃建築

Blue Bottle Coffee是著名的美式精品咖啡連鎖店，位於灣仔的分店是有三層樓高的玻璃建築，吸引了眾多咖啡愛好者到訪。店內的招牌飲品包括：冷萃咖啡和琴酒特調。店舖屬寵物友善，非常貼心。

BlueBottleCoffee

地址：灣仔聖佛蘭士街15號海華苑3座地舖至2樓

人均消費：$51-$100



灣仔cafe推介【7】The Coffee Academïcs（Johnston Road）——英倫風紅磚／必喝經典Cappuccino

The Coffee Academïcs是一間將歐美精品咖啡文化引進香港的自家烘焙咖啡店。店內採用英倫風紅磚、白拱門設計，配以藤織吊燈和綠色植物，營造滿載異國風情的用餐環境。招牌飲品包括：經典的Cappuccino和Latte，以及特色創意飲品，例如：Dirty抹茶和沖繩咖啡。店內空間寬敞，提供多種座位選擇，也設有戶外露台座位，可以一邊品嚐咖啡，一邊欣賞街景。

The Coffee Academïcs

地址：香港島灣仔莊士敦道35-45號利文樓

人均消費：$51-$100



灣仔cafe推介【8】Gary Kwok Flowers & Café——花店咖啡／必食豆腐蛋糕

Gary Kwok Flowers&Café是一間獨特的花店兼咖啡廳，店內不僅提供精美的鮮花和家品，還為顧客帶來令人驚喜的西式餐點。餐廳以創意十足的菜單聞名，其中Tofu Matcha Latte和豆腐蛋糕是不容錯過的招牌美食。

Gary Kwok Flowers&Café

地址：灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1706-1711號舖

人均消費：$51-$100



灣仔cafe推介【9】星光喫茶洋食（SeikoKissa & Yoshoku）——日式Cafe／招牌昭和焦糖雞蛋布甸

星光喫茶洋食是一間主打日式昭和復古風格的喫茶店兼洋食館，店面採用深色木系裝潢，搭配復古燈飾與玻璃櫃，營造出濃厚的日本昔日喫茶店氛圍。主食方面有：蛋包飯、日式和牛漢堡扒、拿坡里意大利麵等等。而招牌甜品與飲品有昭和焦糖雞蛋布甸、巨峰葡萄或哈密瓜雪糕梳打。

星光喫茶洋食

地址：灣仔皇后大道東183號合和酒店．商場4樓409-410號舖

人均消費：$101-$200



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