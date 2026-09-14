CHIIKAWA中秋燈會｜9.21啟德AIRSIDE見面！迴旋木馬+兔仔燈籠必睇

Chiikawa｜中秋節｜中秋好去處｜今個中秋，Chiikawa與好友們將化身香港人熟悉的節日造型，再度與粉絲見面！ARR 將於 9 月 21 日至 10 月 4 日帶來全新「CHIIKAWA ARTIVERSE 中秋燈會限定活動」，以別具香港情懷的「中秋燈會」為主題，將傳統節日的溫馨回憶注入 CHIIKAWA 的可愛世界。



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今次限定活動設有兩大焦點：以全新「中秋燈會」為主題的限定店，推出一系列主題紀念品，並與同樣由 ARR 主辦的「CHIIKAWA DAYS 上海特展」同步發售；同時重新打造 2D《CHIIKAWA迴旋木馬》打卡位，供到場粉絲打卡留念。「CHIIKAWA ARTIVERSE 中秋燈會限定店」更特別讓「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展持票人士率先登記入場場次，為一直支持特展的忠實粉絲送上節日驚喜，讓今夏的 CHIIKAWA ARTIVERSE 回憶在中秋佳節延續。

「CHIIKAWA ARTIVERSE 中秋燈會限定店」。（官方提供）

伊卡哇、小八、兔兔換上香港經典燈籠造型

每逢中秋，賞月與燈籠都是香港人熟悉的節日文化。今次全新「中秋燈會」主題特別從本地傳統節慶文化汲取靈感，三位人氣角色：吉伊卡哇、小八及兔兔分別化身成風琴紙燈籠、金魚燈籠及兔仔燈籠造型。三款經典燈籠陪伴不同世代香港人成長，熟悉的節日元素遇上 Chiikawa 與好友，為傳統中秋增添可愛新意，亦為本地粉絲帶來一份充滿親切感的節日驚喜。

活動現場更將以早前登場的《CHIIKAWA迴旋木馬》為靈感，重新構建 2D《CHIIKAWA迴旋木馬》打卡位，延續「CHIIKAWA ARTIVERSE」的夢幻藝術世界，讓粉絲再次與熟悉的迴旋木馬相遇，在中秋燈會氣氛下留下全新節日回憶。

ARR連續第二年為CHIIKAWA粉絲帶來全新展覽

連續兩年為CHIIKAWA 粉絲帶來全新展覽，ARR去年於香港首發「CHIIKAWA DAYS」大型特展並掀起熱潮，隨後成功巡迴至台北，更已於今年 9月12日起登陸上海。今個夏天，ARR 再度發力帶來全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展，繼續以香港為首站，持續以不同創意企劃展現 CHIIKAWA 的藝術世界。

全新「中秋燈會」系列將三位角色的傳統燈籠造型融入不同日常精品，「CHIIKAWA ARTIVERSE 中秋燈會限定店」特別選取當中部分主題紀念品，包括主題吊飾公仔與毛公仔、手機短掛繩、地氈、枱墊、斜揹袋，及中秋燈會系列貼紙套裝等，並與同樣由 ARR 主辦的 「CHIIKAWA DAYS上海特展」同步發售，極具收藏價值，讓粉絲將中秋燈會的節日氣氛與 CHIIKAWA 的可愛陪伴一同帶回家中。

CHIIKAWA中秋燈會｜感謝特展粉絲支持 持票人士率先登記入場

為感謝粉絲對「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展的支持，限定店將特別於活動首五天（9月21日至25日）率先開放予該特展持票人士，讓持票粉絲優先預約整理券入場及選購部分全新「中秋燈會」主題紀念品。另外，活動現場同時特設「預購商品取貨櫃檯」，方便特展持票人士領取早前預購的部分特展商品，延續今夏的收藏體驗。

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展持票人士可於 9月17日中午12時起，透過 KLOOK 專屬連結預約9月21日至25日的入場時段整理券。

9月26日起開放公眾入場

中秋佳節相約AIRSIDE延續CHIIKAWA ARTIVERSE回憶

為讓更多粉絲投入「CHIIKAWA ARTIVERSE」的中秋節日氣氛，活動將由 9月26日起 開放予公眾。 9月26日至10月4日場次，毋須預先登記整理券，訪客可直接前往 AIRSIDE 2樓現場排隊入場。

由盛夏的藝術宇宙，到中秋夜下充滿集體回憶的傳統燈籠，ARR 希望透過「CHIIKAWA ARTIVERSE 中秋燈會限定活動」，以另一種方式延續 CHIIKAWA 與香港粉絲今夏共同創造的回憶，並以熟悉又充滿新意的節日體驗，陪伴大家歡度中秋。

KLOOK 登記整理券安排 1. 特展持票人士優先登記場次 （9月21日至25日） 登記入場整理券：9月17日中午12時 至 9月19日上午11時59分 「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展持票人士可率先登記入場。場內將發售部分全新「中秋燈會」主題紀念品。 ● 經 KLOOK 購票者：KLOOK 將於9月16日直接發送專屬預約連結至已登記電郵，請於9月17日中午12時起的48小時優先時段內完成預約。 ● 非 KLOOK 紀錄／持現場門票者：須於9月16日中午12時前填寫官方登記表並上傳門票購買紀錄或有效證明，將於9月16日獲發 KLOOK 專屬連結以供預約。 2. 公眾開放場次 （9月26日至10月4日） 現場排隊入場 毋須預先登記整理券，所有公眾人士均可直接前往 AIRSIDE 2樓現場排隊入場。

「CHIIKAWA ARTIVERSE 中秋燈會限定活動」詳情 日期 2026年9月21日（星期一）至10月4日（星期日） 9月21日至25日｜特展持票人士優先登記場次 9月26日至10月4日｜公眾開放場次 地點 啟德 AIRSIDE 2樓中庭及 Shop L210 & L222 開放時間 9月21日 ：14:00 - 21:00 (最後入場時間為 20:45) 9月22日 至 10月3日 ：12:00 - 21:00 (最後入場時間為 20:45) 10月4日 ：12:00 - 20:00 (最後入場時間為 19:45)

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