施政報告長者5福利｜樂悠咭手機版　同享2蚊2折　推$10平價飯

施政報告2026｜長者福利｜各位老友記留意！行政長官李家超今日（16日）公布新一份《施政報告》，當中也有多項長者福利。《香港01》「好食玩飛」記者已經為大家整理好5大樂齡政策，包括今年底推出樂悠咭手機版、增加長者社區照顧券等等，想知更多福利詳情？即看下文！



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施政報告長者福利｜1. 長者社區照顧服務券增加

去年《施政報告》宣布成立「社會高齡化對策工作組」，由政務司副司長領導，制訂對策並提交報告。今年政府貫徹「居家安老為本，院舍照顧為後援」方針，為促進居家安老，將於2027-28財政年度增加2,000張「長者社區照顧服務券」至18,000張、以及增加1,000張「長者院舍照顧服務券」至8,000張。

另外，政府將新增5個資助長者日間護理設施，合共可提供約200個服務名額、以及新增5個長者鄰舍中心，支援長者融入社區，預計每年服務約5,000人。

在房屋方面，房委會將推行先導計劃，選定高齡長者比例較高的公共屋邨，為高齡獨居長者及全長者戶引進合適的家用樂齡科技設備，並逐步推展至其他公共屋邨。

施政報告長者福利｜2. 本地院舍安老

《施政報告》提到，將會新增3家安老院，共可提供約400個宿位。另外，也會以試行方式提供政府新建的安老院處所予業界自資營運，以更大彈性提供多元化的長者院舍照顧服務。

施政報告長者福利｜3. 大灣區安老

政府將持續擴展「廣東院舍照顧服務計劃」，物色更多大灣區內地城市安老院加入計劃，為本港長者提供更多院舍選擇。至今參加計劃的在粵安老院數目已達29家，超過1,400名香港長者入住。

為便利香港長者到大灣區內地城市就醫，政府會研究將「長者醫療券大灣區試點計劃」服務點延伸至現時該計劃下醫療機構的「社康中心」，並增加試點醫療機構。

施政報告長者福利｜4. 社區照顧服務

政府將推出「社區照顧者飯堂」，善用綜合青少年服務中心非繁忙時段，為獨居長者、雙老家庭、殘疾人士、照顧者、有特殊需要的兒童及家人等提供廉宜營養飯餐，推動他們融入社區，並讓社福機構有機會識別需要及提供支援。消息人士稱，會利用配對平台為現時表達有意營運的數間機構尋覓資源。其中營運機構將與惜食堂合作，在周一至周五午飯的非繁忙時段提供膳食，周六則主要向有特殊教育需要（SEN）學童及家庭提供服務，每餐收費10元，當局不傾向免費提供，除擔心部份人預約後缺席，造成浪費，也表明服務對象不一定是基層，故有相關決定。

另外，政府也會推出「幸福家友車」，以流動服務車為舊樓長者和照顧者提供更方便的服務點。消息人士指，香港一些「三無」大廈或舊樓附近較缺乏社福設施，希望派流動車到這些大廈附近，流動車上可提供復康、中醫、樓梯機等服務，亦有社工了解需要，並適時轉介，當局預計今年第4季先在元朗區、深水埗區、北區試行，屆時每區會有一輛流動車，營運所需資源同樣會經配對平台尋覓。

政府將推出「社區照顧者飯堂」及「幸福家友車」。（資料圖片/夏家朗攝）

施政報告長者福利｜5. 樂悠咭手機版

《報告》亦提到，勞工及福利局將聯同八達通卡有限公司在今年年底前推出樂悠咭手機版，讓長者可以不用拿實體卡，也可享用「兩蚊兩折」優惠。

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