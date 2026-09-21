海洋光譜號$989起全包！幾代同堂免搬行李無重量限制爆買日韓台

想一家大小幾代同堂去旅行，但又怕扶老攜幼要執行李轉酒店太「chur」？郵輪假期絕對是家族旅遊的「躺平」首選！亞洲最新最大的超量子系列遊輪「皇家加勒比海洋光譜號」將於2026／27年以香港啟德郵輪碼頭為母港，帶大家暢遊日本、韓國、台灣及越南等地！船上設施豐富，完美照顧男女老幼的需要，而且經金怡假期預訂套票性價比極高，限時優惠低至$989起，更可率先揀選心水房號及即時確認訂單。最吸引的是行李毫無重量限制，無論去到日韓台都可以無痛「喪買」，放心爆買篋！



拒絕頻撲！免搬行李、無重量限制瘋狂Shopping

帶着長輩和小孩出行，最怕就是每天轉換酒店和搬運行李。乘坐海洋光譜號，只需在香港啟德郵輪碼頭輕鬆上船，便可玩勻多個目的地，中間完全無須搬行李換酒店，真正享受輕鬆假期！對於喜歡購物的港人來說，郵輪旅遊最大優勢在於「沒有行李重量限制」！去到日本、韓國、台灣，想買幾多都得，去到邊買到邊，絕對是爆買篋之旅！

0至80歲包食包玩 締造「零冷場」家族旅行

海洋光譜號樓高十六層，宛如一座海上度假村，擁有超過多個獨創娛樂設施，保證一家大小都樂而忘返：

• 小朋友放電天堂：船上設有海上最大的室內活動空間「海上多功能運動館」（Seaplex），內有首個海上碰碰車及多個運動項目；色彩繽紛的水上樂園「嬉水灘」（Splashaway Bay）備有水滑道和水砲，讓小朋友盡情嬉水。此外，「海上歷奇」（Adventure Ocean）兒童活動中心會為6個月至17歲的兒童及青少年提供科學實驗等豐富活動。

• 長輩悠閒享受：老友記可以登上榮獲健力士世界紀錄「遊輪最高觀景台」的「北極星」（North Star），在海拔300呎高空俯瞰浩瀚汪洋。或者到「Vitality Spa」水療中心一邊欣賞海景一邊享受按摩，晚上再到「Two70」270度景觀廳欣賞多媒體感官表演。

• 年輕人刺激玩意：追求刺激的家人必玩長達40呎的模擬沖浪器「甲板衝浪」（FlowRider®），以及感受半空飛翔快感的「甲板跳傘」（RipCord® by iFLY）！晚上更可到機械人酒吧「Bionic Bar」品嚐由機械人調酒師特調的雞尾酒。

日食5餐歎盡33大環球美饌 開箱2千呎複式海景房

船票已包住宿及船上餐飲，由早餐、午餐、下午茶、晚餐到宵夜全部包辦，性價比極高！船上提供多達33種環球餐飲選擇，包括美式扒房Chops Grille、Jamie’s意式餐廳及鐵板燒等，滿足全家族的不同口味。

住宿方面，若想三代同堂共聚天倫，強烈推薦郵輪獨有的海上複式「完美家庭套房」。套房面積達二千多呎，配備海景按摩浴室、卡拉OK及環迴立體音響影視室。最驚喜是房內設有滑梯，小朋友可以直接由閣樓溜到地下，將房間變成專屬遊樂場！

9月30日前必搶！香港01獨家「隱藏優惠碼」折上折減$4,500

要籌備完美的家族旅行，預訂過程當然要夠方便省心。經金怡假期（Goldjoy）預訂，性價比高之餘更可享多重尊貴禮遇：

• 率先選擇房間號碼：預訂時可同步揀選心水房號，不論是方便照顧家人的連通房，還是較安靜的區域，都能確保大人小孩住得舒適。

• 即時確認訂單：網上預訂系統即時確認，毋須漫長等待，安心規劃行程。

• 限時超值優惠：船票限時優惠低至$989起！即日起至9月30日前報名香港母港航次，每房額外折扣高達$4,500；輸入優惠碼「RCHK01」，更可額外享船票95折優惠！

皇家加勒比海洋光譜號2026／27推薦航程一覽︰

（出發及回程地點：香港啟德郵輪碼頭）

2晚周末狂歡遊｜海上暢遊

出發日期：2026年11月20日、12月11日、12月18日

優惠價：HK$989起／位

4晚越南之旅｜真美

出發日期：2026年11月16日

優惠價：HK$3,021起／位

5晚日本沖繩之旅｜沖繩（停留一晚）

出發日期：2026年11月6日、12月29日(新年倒數)、2027年1月19日

優惠價：HK$2,749起／位

5晚日本沖繩及石垣島之旅｜沖繩（石垣島）

出發日期：2026年11月11日、12月1日、12月13日

優惠價：HK$3,119起／位

5晚日本沖繩、台灣之旅｜沖繩—台北（基隆）

出發日期：2026年12月6日

優惠價：HK$3,709起／位

9晚聖誕日本精選之旅 | 福岡—長崎—鹿兒島—熊本

出發日期：2026年12月20日

優惠價：HK$9,199起／位

8晚日本／韓國精選之旅（香港上船、橫濱落船）｜釜山—長崎—神戶—東京（橫濱）

出發日期：2027年1月3日

優惠價：HK$4,764起／位

8晚日本往香港（橫濱上船、香港落船）｜東京（橫濱）—大阪—宮崎—鹿兒島—台北（基隆）

出發日期：2027年1月11日

優惠價：HK$4,794起／位

把握這次限時超值優惠，趕快攜同一家大小一起登上郵輪，享受一次真正免卻搬運行李煩惱、食宿娛樂全包，且能盡情購物掃貨的無憂海上假期吧！

熱線：2863 1185

24小時Whatsapp查詢：24081188

地址：香港金鐘道95號統一中心一樓商場1002A-C室

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（資料由客戶提供）