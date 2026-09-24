中秋國慶長假 深圳世紀滙潮玩+養生+美食　獨家45折消費券

中秋及國慶長假期9月尾正式開始，又是港人北上玩好時機！今期深圳世紀滙購物中心帶來極具話題性的中秋國慶活動，震撼呈獻網易人氣遊戲「永劫無間」IP展及國潮遊園會，場內更有極受大人小朋友歡迎，佔地逾70,000呎的室內綜合館「玩美攻略」、泰式養生SPA與運動體驗，以及全新進駐的各地美食。世紀滙更特別推出節日限定的獨家「潮玩美食優惠券」！大家只需以港幣$50，即可買到價值人民幣¥100的代金券，變相低至45折。最吸引的是，代金券不設最低消費，就連周末及公眾假期都適用，絕對是性價比極高的北上消費之選！



《永劫無間》遊戲IP展！中秋國潮遊園會 + 國慶電競音樂狂歡

今年9月24日至11月1日，深圳世紀滙震撼呈獻網易人氣遊戲《永劫無間》IP展！復刻熱門兵器的「武庫典藏」、葫蘆詩牌及角色圖騰翻牌牆等必影打卡位，武俠氛圍直接拉滿！

全場最吸睛必數近6米高、氣勢磅礴的巨型宝塔，配合古風滿滿的中式牌樓、場內更特設VR互動遊戲區，只要逢週六及假日於社交平台（朋友圈/小紅書/抖音）打卡，或憑商場當日任意消費單據，即可戴上頭顯與江湖高手進行一场精彩的振刀博弈，闖關贏取驚喜獎品！

趁著中秋國慶長假，商場更準備了連串熱鬧活動與大家共慶佳節！9月25至27日中秋期間，率先有「世紀國潮遊園會」大玩猜燈謎、投壺射禮等古風遊戲，憑商場當日任意消費單據參與互動，即可贏走中秋好禮。十‧一黃金周節目更豐富：10月1至2日雲集電競高手上演《永劫無間》手游城市挑戰賽；10月3日有「國漫Cosplay大賽」讓各路「劫友」同台競技，等你來為心水Coser打Call；10月4日更由古風樂隊壓軸帶來「國潮音樂會」，以悠揚雅韻嗨翻全場，帶你一站式感受中式竞技！

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過萬呎沉浸式娛樂 兼享專屬舒壓Me Time

講到長假放電必去，首推佔地超過7萬呎，樓高3層，堪稱全福田區最大室內電競娛樂館的「玩美攻略」。全場擁有過100項娛樂設施，最爽是採用「一票通玩」模式，戴上手環即可全天候無限次進出，玩到攰落商場食完飯，再入場繼續玩都得！

• 一樓（極佳熱身區）：主打各類機動設施與前衛VR體驗，包含5D動感影院、VR戰車、賽車街機、跳舞機及夾公仔機等。

• 二樓（動靜皆宜）：有齊室內溜冰場、保齡球、射箭及桌球；同層更設PS5及Switch遊戲區，以及手工陶藝、DIY串珠等靜態手作坊。

• 三樓（刺激集中地）：必玩室內卡丁車飄移賽道、經典碰碰車，還有極考驗團隊合作的真人CS雷射槍戰！

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至於追求極致刺激的玩家，必玩大型沉浸式密室逃脫「X先生」！電影級震撼場景加上真人演員互動，六大爆款中首推王牌科幻主題「諾亞」，大型機關結合體感特效，視覺衝擊度爆燈！想同班Friend開P，大推新型社交空間「星聚會KTV」，黑科技配搭世界知名音響及智能動感燈光，海量雲端曲庫幫你打造專屬演唱會。想Chill住飲酒歎美食，音樂餐吧「星LIVE HOUSE」備有專業舞台燈光，更有知名流行及搖滾樂隊駐唱。至於桌遊迷，全新潮流概念店「閃電家」集換式卡牌、潮玩手辦一應俱全，絕對是呼朋引伴的約戰勝地！

除了適合年青人狂歡，商場亦是女生們放鬆舒壓、做運動的完美聖地！運動迷有全新登場、24小時月付制的「24/7 Fitness」任用專業器械；亦可到升級版綜合館「躍動舞蹈」由專業導師指導提升舞技。想好好慰勞自己？推介主打影院足道與輕奢SPA的「養江南足紀」，以藥膳同源結合傳統手法打造國學養生體驗；或到全新森林風「泰二SPA」，以高品質精油享受極致泰式按摩療癒。追求精緻體態的女生更不可錯過「青蘅普拉提」，跟資深導師團隊重塑理想體型，盡享專屬的鬆弛感！

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雲集各地美饌！必食新進駐化州香油雞 + B1《食街探秘》掃街攻略

放電過後，世紀滙更是美食家與朋友聚餐的理想勝地！場內匯聚大江南北美饌，首推全新進駐的「高羽鳴」化州香油雞，主打地道粵西風味；還有名廚主理的創意新川菜「蜀川門」、精緻粵菜「藜苑」、正宗客家菜「客語」，以及百年竹升雲吞面「常平竹升」，滿足不同口味。 想輕鬆小食「掃街」？直奔 B1 層《食街探秘》特色美食街最適合不過！集結江西「拌粉君」、雲南風味「雲椿禾」、日式手作壽司「翼卷卷」、老上海「祥闔餛飩」、升級港式茶餐廳「旺萊港」等眾多選擇。吃飽後，甜品控與咖啡迷可直奔全新「RR手作瑞士卷」、空氣感舒芙蕾「Gigi Lucky」，或到「茶理宜世」、「混果汁」、「悸动」、「Manner」及「瑞幸咖啡」歎杯茶飲咖啡。配合《香港01》獨家 45 折消費券，這趟美食之旅自然更滋味、更抵食！

深圳世紀滙 中秋國慶節日限定獨家45折優惠券！

深圳世紀滙購物中心推出中秋及國慶節日限定獨家「潮玩美食優惠券」！由2026年9月25日至10月19日，大家只要透過指定連結，即可以用港幣$50買到價值人民幣¥100的代金券，以匯率計算變相45折，代金券可於商場內多間指定潮玩娛樂及餐飲商戶使用，就連周末及假日都用得！

提提大家，代金券不設最低消費，每個用戶ID可以購買最多2張，且限量400份，打算北上盡情吃喝玩樂的朋友，就要快啲搶啦！

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深圳世紀滙購物中心 x《香港01》獨家優惠

價錢：$50（原價¥100）

消費劵銷售期：2026年9月25日至10月19日

消費劵使用期：2026年9月25日至10月31日（公眾假期適用）

限額：400份

好消息！讀者更可以透過《香港01》APP或01空間網站，以HK$50購買世紀滙「潮玩美食優惠券」，憑券於世紀滙消費可抵人民幣¥100！有效期為2026年9月25日至10月31日期間，限額400份，售完即止！

深圳世紀滙

地址：深圳市福田區深南大道3018號

交通方式：地鐵1號線華強路站B出口直達商場

停車場資訊：位於深南大道轉中航路，通往商場車道進入

*以上內容僅供參考，具體的活動及推廣詳情請以世紀滙現場實際公布為準。掃碼關注【深圳世紀滙】官方微信號，了解更多資訊！

（資料由客戶提供）