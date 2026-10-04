嘔心食物博物館｜入場送嘔吐袋!80款美食 實試發酵鯊魚肉食到反胃

嘔心食物博物館｜香港啟德｜各位不怕臭味的勇士留意！來自瑞典的《嘔心博物館》已登陸香港啟德，《香港01》「好食玩飛」記者早前親身到展覽直擊來自35個國家、5大展區超過80款話題性美食，當中包括全球最臭的罐頭瑞典鹽醃鯡魚、冰島發酵鯊魚肉等等。除了有得聞，有勇氣的大家更可一嚐來自世界各地的奇葩食材！想知還有甚麼「嘔心」展品？即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

嘔心食物博物館｜逾80款話題性美食展出

《嘔心食物博物館》由即日起至11月26日於啟德AIRSIDE舉行，是次展覽搜羅來自全球35個國家、超過80款話題性美食，更特別由瑞典官方團隊與本地團隊跨國合作重新規劃動線，邀請了香港本地專業調香師獨家研發並還原特定食物的獨有氣味，透過高強度的擬真嗅覺與視覺交織，為香港觀眾帶來極具沉浸感且獨一無二的感官體驗。

🙌立即購票體驗

《嘔心食物博物館》門票詳情

《嘔心食物博物館》門票詳情 日期 2026年9月29日至11月26日 開放時間 星期一至四：中午12時至晚上8時 星期五至日及公眾假期：上午11時至晚上9時 展覽地點 香港九龍啟德 AIRSIDE 3樓 GATE33藝文館 門票票價 星期一至四：成人$68／學生、小童或長者$48 星期五至日及公眾假期：成人$88／學生、小童或長者$68 🙌立即購票體驗

嘔心食物博物館｜五大展區 思考未來糧食危機

今次展覽分為五大展區，包括：原野盛會、滋補奇餐、嗅臭工房、擇膳之席、明日剩宴，瑞典《嘔心食物博物館》創辦人Mr. Andreas Ahrens希望可透過今次活動，讓大家思考未來糧食危機與氣候變化。而入場時大家會隨票獲贈特製「嘔吐袋」，以備不時之需。

嘔心食物博物館展區【1】原野盛會——格陵蘭醃海雀／酥炸牛睪丸

在原野盛會展區中，大家可以親眼看到將數百隻海雀塞入海豹皮內縫合，埋入凍土發酵數月的格陵蘭醃海雀、以及美國西部經典「洛基山脈蠔」，即是酥炸牛睪丸。

🙌立即購票體驗

嘔心食物博物館展區【2】滋補奇餐——鴨仔蛋／青蛙汁

在這個展區中，大家可以看到東南亞養生名物鴨仔蛋，以及亞馬遜神秘偏方秘魯青蛙汁，呈現出不同文化對「養生」與「民俗療法」的狂熱想像。

嘔心食物博物館展區【3】嗅臭工房——全球最臭瑞典鯡魚罐頭／發酵鯊魚肉

來到第三個展區就是本次展覽的重頭戲！這邊展示了全球最著名的發酵與極致臭味食品，當中包括被譽為全球最臭的罐頭瑞典鹽醃鯡魚、經長達數月的埋藏與風乾發酵的冰島發酵鯊魚肉、活體發酵的意大利薩丁尼亞活蛆芝士。配合本地調香師研發的擬真氣味，在這邊不止嗅覺受到衝擊，就連視覺也不放過！

記者當然也不放過今次機會，聞一下最臭的罐頭！聞下去雖然沒有令人反胃的感覺，反而是較濃烈的鹹魚味；至於發酵鯊魚肉的阿摩尼亞味則相對較強烈。

🙌立即購票體驗

+ 1

嘔心食物博物館展區【4】擇膳之席——澳洲維吉麥抹醬

在第四個展區中，大家透過展區對比世界各地的飲食習慣，包括澳洲維吉麥抹醬、以及深受亞洲部分地區喜愛但讓西方遊客避之唯恐不及的傳統食材，包括日本魚生、中式蒸魚等。

嘔心食物博物館展區【5】明日剩宴——昆蟲食材／培植肉

到最後一個展區，展出了高蛋白質且低碳排的昆蟲食材，包括蛋白質含量高達60%的蟋蟀、莫帕尼蟲，以及高科技實驗室培植肉。展區希望大家打破心理防線，證明這些看似「噁心」的食材，極可能是拯救地球可持續發展的關鍵。

+ 1

嘔心食物博物館｜有甚麼食品可以試食？

如果看完極震撼的展品後還有勇氣，更可以到「最後一口」試食吧。大家可以在專業工作人員的指導下，免費選擇親口挑戰來自世界各地的奇葩食材，當中包括蟋蟀零食、極致酸爽的酸菜汁，以及終極大魔王瑞典鹽醃鯡魚或冰島發酵鯊魚肉，吃完如果想嘔記得拿著入場派發的嘔吐袋！

記者亦試食了其中3款「嘔心」食材，包括酸菜汁、甘草糖，以及發酵鯊魚肉，3款中酸菜汁算是比較容易入口。甘草糖則是有種較刺激、超級鹹的味，完全吞不下去；「打大佬」級別的發酵鯊魚肉的阿摩尼亞味非常強烈，吃完差點想嘔。不過展區也非常貼心，提供了清水讓大家飲用，沒有帶飲品漱口也不用怕。

🙌立即購票體驗

+ 1

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略