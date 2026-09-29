八達通優惠｜日本3COINS買雜貨　嘟八達通回贈15蚊｜附使用詳情

八達通今日宣布與 YAICHI 集團合作，於日本46間3COINS實體店舖，為 YAICHI 3COINS TOMO 會員帶來專屬推廣優惠。是次合作為八達通與海外零售店舖合作的新突破，旨在為合資格香港用戶於日本旅遊及購物期間，提供多一個熟悉、簡單的支付及優惠選擇。



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10月1日上午10時起至12月31日晚上11時59分止，合資格香港 YAICHI 3COINS TOMO 會員可透過指定推廣網站登記，並於推廣期內在日本參與推廣的46間3COINS實體店舖，以合資格的八達通銀包，或已連結至該八達通銀包的手機八達通作為「已連結八達通」付款，以享有相關八達通銀包增值額優惠。

八達通今日宣布與 YAICHI 集團合作，於日本46間3COINS實體店舖，為 YAICHI 3COINS TOMO 會員帶來專屬推廣優惠。

於推廣期內，合資格 YAICHI 3COINS TOMO 會員成功登記後，可享以下優惠：

1. 於日本參與推廣的 3COINS 實體店舖完成單一成功付款交易滿 HK$50 或以上，可獲 HK$5 八達通銀包增值額

2. 於日本參與推廣的 3COINS 實體店舖完成單一成功付款交易滿 HK$120 或以上，可獲 HK$15 八達通銀包增值額。

是次推廣以香港旅客於日本購物的實際需要為出發點，用戶在指定 3COINS 店舖購物時，可使用廣為熟悉的八達通銀包付款方式，並享有相應增值額優惠。

八達通零售業務及合作夥伴總經理黎家聰表示：「我們很高興與 YAICHI 集團合作，於日本 3COINS 店舖推出是次優惠。日本一向是香港人熱門旅遊目的地之一，我們希望透過是次合作，為八達通用戶提供多一個熟悉、簡單的支付及優惠選擇，讓他們在當地購物時更加得心應手。」

黎家聰續指：⁠「八達通一直致力拓展多元化支付場景，配合用戶在本地及外遊時日常生活及出行需要。是次合作讓我們能夠以貼近用戶需求的方式，探索八達通在香港以外零售場景的應用，並為未來拓展更多海外合作機會奠定基礎，持續提升用戶的跨境支付體驗。」