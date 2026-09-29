灣仔海濱長廊｜直擊3亮點！海景＋烏蠅頭列車　1個位睇絕美日落

灣仔海濱｜灣仔｜好去處｜放假想去海邊散步打卡，又不想遠赴離島？近年改頭換面的灣仔海濱長廊絕對是港島區的放空勝地！不但面積大，而且有無遮擋的270度維港絕美海景打卡位、親子設施等等。《香港01》「好食玩飛」記者早前也親身到現場實地考察，為大家整理了灣仔海濱懶人包，即睇3大亮點、打卡位、設施及交通攻略！



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灣仔海濱長廊擁有廣闊綠色空間、多個兒童遊樂場，更坐擁維港海景！早前，小編也親身到現場實地考察，為大家整理了灣仔海濱懶人包！以下為大家推介3個必到打卡位、現場設施及交通攻略！

灣仔海濱長廊坐擁270度維港海景。（蘇琬淇攝）

灣仔海濱打卡位｜烏蠅頭列車／HarbourChill草地／日落長凳

灣仔海濱打卡位【1】HarbourChill海濱休閒站：草地＋期間限定藝術裝置

從灣仔碼頭出來直達！休閒站設有大片草地、草編遮陽傘、彩色座椅及各式藝術裝置。現場更不定時有本地插畫家的展覽與裝置藝術，隨手一拍都是氛圍感打卡美照。

灣仔海濱打卡位【2】「烏蠅頭」退役東鐵綫列車展示區

鐵道迷與懷舊控必訪！港鐵捐贈的退役東鐵綫「烏蠅頭」車廂停泊於灣仔海濱公園內，車廂內外均保留了經典設計，讓小編感覺彷彿時光倒流。走進車廂內部不僅能感受到滿滿的復古情懷，而且內部冷氣開放，散步後可以進去避暑休息、影相打卡簡直是一舉兩得！

灣仔海濱打卡位【3】打卡必到！氛圍感長凳

這是近期社交平台上超紅的打卡位！認住海濱旁這棟顯眼的Panasonic大廈，旁邊面向海景的長凳就是大家影相的熱點。坐在長凳上以維港與商業大廈為背景，隨手一拍都是滿滿的氛圍感，還可以坐在長凳上消磨一整個下午，超級Chill！

灣仔海濱｜配套設施

小編現場發現，灣仔海濱的設施尚算充足。

灣仔海濱設施【1】餐飲：現場設有海景輕食店、小食亭、自動售賣機及多個特色休憩座位。

灣仔海濱設施【2】兒童遊樂設施：設有迷宮、兒童單車/滑板車專用區及各式遊樂裝置，適合一家大小放電。

灣仔海濱設施【3】洗手間：沿途均設有無障礙洗手間及簡易清洗設施。

灣仔海濱｜交通攻略：

灣仔海濱地理位置極之方便，無論搭港鐵、巴士或搭船都可以輕鬆直達：

灣仔海濱交通｜港鐵：

會展站：搭乘東鐵綫至會展站，由A2出口出站，沿有蓋天橋或指示牌步行約3至5分鐘即達海濱休閒站區。

灣仔站：若從灣仔站前往，可經A1出口沿柯布連道行人天橋向灣仔碼頭方向步行約12至15分鐘。

灣仔海濱交通｜天星小輪：

從尖沙咀碼頭乘搭天星小輪至灣仔渡輪碼頭，下船後步出即可直達海濱公園。

從尖沙咀碼頭乘搭天星小輪可直達海濱公園。（天星小輪）

灣仔海濱交通｜巴士：

乘坐以灣仔北巴士總站或灣仔碼頭為終點站的路線（如1M、2A、2X、8P、681、936等），下車即抵達海濱長廊。

灣仔海濱｜最佳前往時間？

小編建議，如果怕熱但又想影靚相的話，大家可以在下午4時至傍晚6時到達，既能避開中午烈日，又能一次過賞盡藍天海景、日落夕陽、璀璨維港夜景三重美景！

灣仔海濱活動空間及長廊

開放時間：24小時開放，部分主題區為早上10時至晚上10時

地址：香港島灣仔鴻興道至博覽道一帶



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