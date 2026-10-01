國慶煙花匯演2026｜交通封路11大安排：港鐵+巴士班次一覽

國慶｜國慶交通｜國慶煙花匯演2026｜維多利亞港上空將於2026年10月1日舉行國慶煙花匯演，屆時將會實施特別交通安排，而公共運輸服務亦將會有特別的交通安排，打算前往觀賞煙花的市民應留意最新交通情況以便出行。《香港01》「好食玩飛」整合11大交通安排，部分公共交通工具將會在指定時間暫停服務或調整服務時間。



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國慶煙花2026｜歷時23分鐘 共發放31,888枚煙花

國慶煙花匯演2026｜放逾3萬枚+4大亮點！ 附時間＋18大推介觀賞位

國慶煙花2026｜歷時23分鐘 共發放31,888枚煙花

國慶煙花匯演2026｜封路及改道措施

九龍區：

為配合維港煙花匯演，警方當日下午5時起開始分四個階段封路，範圍包括尖沙咀市中心、尖東一帶，包括廣東道、九龍公園徑南行、彌敦道、漆咸道南、梳士巴利道、紅磡繞道。

封路期間，受影響道路上的的士站（包括的士上落客點）、公共小巴站、路旁停車位及私人停車場將暫停使用。

警方建議，市民可前往西九文化區、尖東海濱、紅磡海濱花園一帶觀賞煙花；而紅磡新海濱當晚不會開放。

港島區：

港島方面，晚上6時30分起，警方開始陸續分階段封路，範圍至中區海濱的民光街至立法會道一帶。金紫荊廣場將在下午4時開始封閉、東區晚上6時30分開始封路。

封路及改道措施：

九龍區：下午5時起

灣仔區：下午4時起

中區：晚上6時30分

東區：晚上6時30分



查看更多詳細封路範圍｜運輸署

國慶煙花匯演2026｜交通安排

【1】港鐵

國慶日當天，港鐵七條鐵路綫：港島綫、荃灣綫、觀塘綫、南港島綫、東涌綫、東鐵綫及屯馬綫將於不同時段加密班次，主要集中於晚上時間，便利乘客參加國慶煙花匯演等活動。

【2】城巴

以下巴士路線將分階段臨時改道，直至道路重新開放通車：

2、2A、2X、5X、8、8H、8P、8X、10、15B、18、23、25、38、42、42C、63、65、77、81、99、103、112、116、170、601、601P、619、619X、621、671、678、679、680、680X、681、681P、690、690S、914、914P、914X、948、948A、948B、948P、948X、A11、E11、E11A、E11B、E11S、E18、N8P、N8X、N72、N122、N170、N307、N619、N680、N691、NA11

暫停服務：

790（往清水灣半島）：下午4時20分起暫停，直至道路重新開放通車

790（往尖沙咀東）：下午3時20分起暫停

796P（往將軍澳）：下午4時30分起暫停，直至道路重新開放通車

796P（往尖沙咀東）：下午3時45分起暫停

【3】九巴

以下巴士路線將分階段臨時改道，直至道路重新開放通車：

103、112、116、170、601、601P、603、603A、619、619X、621、671、673、673A、678、680、680X、681、681P、690、690S、914、914P、914X、948、948A、948B、948P、948X、960C、960P、960S、961、961P、961S、968、968A、N122、N170、N307、N368、N373、N619、N680、N691

暫停服務：

8P（海逸豪園—尖沙咀（循環線））：下午5時起暫停服務

W4（高鐵西九龍站—尖沙咀東（循環線））：下午5時起暫停服務

國慶當日，九巴路線作出調整。（陳栢麟攝）

【4】專營小巴

以下路線將分階段臨時改道，直至道路重新開放通車：

22S、10、31、54、3、8、8S、26、74、74S、26A、78、606S、610S、

暫停服務：

CX1（柯士甸站往香港故宮文化博物館（循環線）：晚上6時起暫停服務

77M（九龍站 － 尖東站）：下午5時起暫停服務，直至道路重新開放通車

【5】電車

當日會按乘客需求加強服務。

【6】新渡輪服務有限公司

取消航班：

中環 – 長洲：晚上8時及8時30分（由中環開出）；晚上7時30分及8時（由長洲開出）

航班調整：

中環 – 長洲（由中環開出）：由晚上9時調整至晚上9時10分

中環 – 梅窩（由中環開出）：由晚上7時40分及9時調整至晚上7時30分及9時10分

國慶當日，新渡輪航班作出調整。（新渡輪相片）

【7】天星小輪有限公司

取消航班：

尖沙咀 – 中環：全部由晚上6時30分至晚上9時15分的航班

尖沙咀 – 灣仔：全部由晚上6時30分至晚上9時15分的航班

【8】愉景灣航運服務有限公司

取消航班：

中環 – 愉景灣：晚上7時30分、8時及8時30分（由中環開出）；晚上7時30分、8時及8時30分（由愉景灣開出）

加強服務（額外航班）：

中環 – 愉景灣：晚上9時15分（由中環開出）；晚上8時45分（由愉景灣開出）

【9】港九小輪有限公司

取消航班：

中環 – 坪洲：晚上8時20分（由中環開出 ）；晚上7時30分（由坪洲開出）

坪洲 – 喜靈洲：晚上8時50分（由坪洲開出）

中環 – 榕樹灣：晚上8時及8時30分（由中環開出 ）；晚上7時30分及8時（由榕樹灣開出）

中環 – 索罟灣：晚上8時20分（由中環開出 ）；晚上7時35分（由索罟灣開出）

航班調整：

中環 – 坪洲（由坪洲開出）：由晚上8時20分調整至晚上8時45分

中環 – 榕樹灣（由榕樹灣開出）：由晚上8時30分調整至晚上8時45分

中環 – 索罟灣（由榕樹灣開出）：由晚上8時20分調整至晚上8時45分

【10】珀麗灣客運有限公司

取消航班：

中環 – 馬灣：晚上8時30分（由中環開出 ）；晚上8時（由馬灣開出）

航班調整：

中環 – 馬灣（由中環開出 ）：由晚上8時調整至晚上9時

中環 – 馬灣（由馬灣開出 ）：由晚上8時30分調整至晚上9時30分

【11】富裕小輪有限公司

取消航班：

水上的士：下午6時20分（由尖東開出）

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