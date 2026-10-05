澳門10月文化盛事｜創新工藝　打卡琉璃國寶展+醒獅活動

近年「國風潮」席捲社交平台，傳統文化加入創新元素後，早已告別沉悶老套，變成新一代追捧的潮流！今個10月，澳門將迎來一系列極具話題性的文化盛事。《好食玩飛》為大家精選3大焦點活動，讓你在短線遊中，一次過體驗「傳統工藝與歷史文化」的傳承與創新。由保利美高梅博物館帶來的「琉光璃彩——淄博琉璃藝術展」展覽、媽閣廟前地的國際醒獅大賽及醒獅展覽，到張藝謀執導的《澳門2049》科幻大Show，完美串連出一條超豐富的文化打卡路線，向年輕一代展現傳統藝術的蛻變！跟我們一起參與澳門10月文化盛事！



保利美高梅博物館呈獻最新「琉光璃彩——淄博琉璃藝術展」，以「十二花神」系列作品打造琉璃主題花園。

融合文物與現代藝術 跨越3000年的打卡琉璃展

講到國風打卡，首站必去極致夢幻的琉璃藝術展！保利文化與美高梅攜手打造的世界級文旅地標保利美高梅博物館，聯同中國國家博物館及來自「中國琉璃之鄉」的淄博陶瓷琉璃博物館，於10月1日呈獻最新「琉光璃彩——淄博琉璃藝術展」。琉璃工藝是古代絲綢之路東西方文明交流的結晶，承載了千年文化對話，極具歷史分量。

展覽精選近180件（套）古今琉璃珍品，展現中國琉璃三千年的發展脈絡，從戰國至明清時期的歷史遺珍，到當代藝術家的創新演繹。你可以一眼看盡距今2000多年的戰國時期「蜻蜓眼式琉璃珠」，再欣賞由95後年輕工匠以4,800顆手工琉璃珠組成、將傳統鳳冠創新演繹的《琉璃鳳冠》及採用淄博非遺工藝的《十二花神》，極具震撼力！離開展館，天幕廣場更化身為充滿現代美學的「琉璃花園主題裝置」，絕對是年輕人視覺享受與打卡必到熱點！

琉璃鳳冠｜當代｜孫啟燁、鄒宇曦、陳璵強｜由年輕工匠團隊以4,800顆手工琉璃珠，重現古代鳳冠之美，展現傳統美學與非遺文化的創新演繹。

蜻蜓眼式琉璃珠｜戰國珠｜中國國家博物館藏珠｜戰國時期的珍貴文物，最初為西域舶來品，經貿易傳入後發展出本土特色，是古代東西方玻璃工藝與文化交流的重要見證，大膽的色彩紋樣，至今依然超然前衛！

繁花｜當代｜王婧瑤｜95後藝術家以國家級非遺「泉州簪花」習俗為靈感，透過淄博燈工琉璃技藝燒製出千姿百態的繁花，將熱烈鮮活的生命力凝固為永恆春景。

澳門美高梅天幕廣場化身為充滿現代美學的「琉璃花園主題裝置」，絕對是視覺享受與打卡必到熱點！

「琉光璃彩——淄博琉璃藝術展」

展覽日期︰2026年10月1日至2027年3月31日

地點︰保利美高梅博物館（澳門美高梅二樓）

開放時間︰

星期一至五早上11時至晚上7時

星期六及日早上10時至晚上7時

公眾假期早上10時至晚上8時

* 特別開放安排：10月逢星期六博物館開館時間延長至晚上8時。

免費入場，建議提前預約

活動詳情︰琉光璃彩 淄博琉璃藝術展

今年第十三屆「獅王爭霸國際賽2026 — 美高梅盃」將於10月10日至11日在媽閣廟前地盛大舉行。

歷史底蘊與未來創新 新式醒獅爭霸及獅藝文化週

唯美打卡後，是時候感受熱血氣氛！傳統醒獅已迎來超乎想像的多元蛻變。作為獅壇大型國際體育盛事，第十三屆「獅王爭霸國際賽2026 — 美高梅盃」將於10月10日至11日在世遺景點媽閣廟前地盛大舉行。媽閣廟前地將化身醒獅競技場。來自世界各地的龍獅勁旅飛躍高樁、一較高下，將傳統文化演繹成一場緊張刺激的視覺盛宴。今年賽事更首度推出咖啡渣環保概念獎牌，將可持續發展理念融入傳統獅藝文化，為賽事注入全新意義。

今屆賽事吸引來自14個國家和地區、25支隊伍超過逾270位名運動員參賽，當中有意大利獅隊，證明這個中華文化活動傳承到世界各地。

賽事設有南獅規定樁陣自選套路（高樁）。

想深度體驗醒獅工藝？記得不要錯過由即日起至10月18日，在媽閣塘片區海事工房1號舉行的「獅承不息——華人生活中的獅文化」展覽。活動大玩破格創意，邀請四位獅藝傳承人包括許嘉雄、趙偉斌、蕭斐弘、黎婉珍及五位當代跨媒介藝術家，以九件作品展現傳統與創意的交融，不但能看到傳統獅頭的精湛工藝，更有各種不同物料打造的特色獅頭，將綠色理念與非遺完美結合！週末更設有DIY小獅頭工作坊及藝術家分享，讓你從觀賞走向參與，好玩又長知識。

第十三屆「獅王爭霸國際賽2026 — 美高梅盃」

日期︰2026年10月10日至11日

地點︰媽閣廟前地

賽事直播：美高梅官方Facebook平台、新華社現場雲、百度、新浪微博、愛奇藝、優酷、嗶哩嗶哩等海內外平台同步直播。

10月10日賽程： 09:35醒獅巡遊；10:00開幕儀式；10:35兒童組傳統南獅賽（5隊）；13:15南獅規定樁陣自選套路（15隊）。

10月11日賽程：10:00青少年傳統南獅賽（8隊）；14:00女子傳統南獅賽（8隊）；16:30頒獎典禮。(時間表以主辦單位最新公布為準)

活動詳情︰獅王爭霸國際賽2026 — 美高梅盃

「獅承不息——華人生活中的獅文化」展覽

日期︰2026年9月19日至10月18日

地點︰澳門媽閣塘片區海事工房1號

免費入場，工作坊需預先報名

活動詳情︰獅藝文化週

從新式醒獅到科幻舞台 《澳門2049》展現非遺未來感

如果說獅王爭霸讓你看見醒獅最熱血的一面，《澳門2049》則讓你看見它最令人意想不到的一面。由國際名導張藝謀執導的《澳門2049》駐場大Show，保證將傳統非遺直接推向充滿科幻感的未知維度！

《澳門2049》不僅帶來極具突破性的新式醒獅表演，更將呼麥、苗族歌舞、陝北說書等8種中國非遺項目，與現代頂尖科技完美結合。舞台上史無前例地運用了機械臂及機器人表演等科技，呈現出具備未來感的高規格舞台藝術。這場演出絕對能讓年輕一代親身感受到，傳統文化在科技加持下，原來可以如此前衛與震撼，徹底打破你對「傳統」的既定想像！

《澳門2049》將醒獅表演結合動態捕捉影像，傳統醒獅在充滿未來感的數碼背景下，展現出前所未有的科幻魅力與視覺震撼。

舞台大玩科技，讓非遺表演者與機器人史無前例地同台演出，完美展現傳統藝術與現代頂尖科技的破格融合。

傳統苗族歌舞等在動力鏡面及高規格舞台科技的加持下，化身為前衛震撼的未來視覺盛宴，徹底打破對傳統的既定想像。

《澳門2049》

地點：澳門美獅美高梅 美高梅劇院

票價：澳門幣288、488、688、888

演出日期：星期三至星期日下午3時（逢星期一、二休息）

訂票及詳情：澳門2049

* 親子套票包含兩張演出門票，適用於1位3-12歲兒童及1位成人進場}

*（3歲以下不佔位小童免費入場，未滿13歲不宜觀看，需由成人陪同入場）

重新定義傳統 年輕一代必看的文化新視角

傳統文化從不應被時代淘汰，而是正在不斷進化。從琉璃文物的現代化展覽、醒獅運動及工藝的多元進化，再到《澳門2049》充滿以科技結合非遺的新式舞台，澳門正以一種全新、極具創意的方式傳承歷史。趁著10月，不妨拋開對「傳統」的既定印象，來澳門親歷這場傳統工藝與現代創新的跨界文化之旅！

(資料及圖片由客戶提供)