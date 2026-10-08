美酒佳餚巡禮2026攻略｜340攤位！咖啡園＋黑白大廚聯乘　3大亮點

香港美酒佳餚巡禮2026｜由旅發局主辦的香港美酒佳餚巡禮，將於10月29日起一連4日在中環海濱舉行，今年共設超過340個攤位，更伸延至添馬公園，大家可以在維港景下品嚐美酒。旅發局指，今年將推出一系列充滿本地特色的「只在香港」飲品，包括爆炸鹹檸七雞尾酒、芫荽黃金檸檬等。想知還有甚麼特色美酒、活動詳情？即看下文！



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美酒佳餚巡禮｜逾340攤位 周五六開放至凌晨1時

由旅發局主辦的年度旗艦盛事「香港美酒佳餚巡禮」，將於10月29日至11月1日以「品味世界之最」為主題，一連4日在中環海濱活動空間及添馬公園舉行。今年共設超過340個攤位，比去年增加逾10%，匯聚來自約31個國家及地區的佳釀與美食，活動範圍更加伸延至添馬公園。而為了讓大家可以在周末與親朋好友玩得更盡興，在周五和周六晚上，更首度延長開放至凌晨1時！

「香港美酒佳餚巡禮」將於10月29日一連四日在中環海濱活動空間舉行。（董素琛攝）

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美酒佳餚巡禮｜亮點1. 品世界頂級佳釀

喜歡品酒的大家留意了，今年的「尊尚名酒區」匯聚來自世界頂級產區的珍稀佳釀，除了繼續帶來波爾多頂尖酒莊佳釀，包括Château Lafite Rothschild 2016，更有來自傳奇1982年份的波爾多一級酒莊珍藏等；世界著名葡萄酒產區Burgundy亦將帶來多款珍罕及備受追捧的佳釀，包括來自Rousseau酒莊備受藏家追捧的Clos de Beze，讓酒迷可於同一空間細味法國兩大世界知名葡萄酒產區的不同獨特風土與魅力。

除了品酒外，巡禮亦帶來《黑白大廚》崔鉉碩和名廚溫有成（Edward Voon）的「CHOI. x VOON」四手聯乘午宴，包括「芝味Sunday」及「香港Remix-Beat住食」。

市民及遊客可於巡禮期間，品嚐到世界各地各款尊貴名酒。（董素琛攝）

美酒佳餚巡禮｜亮點2. 「只在香港」滋味

今年的另一個亮點就是推出一系列充滿本地特色的「只在香港」滋味，將以意想不到的組合重新演繹港式經典味道。當中有跨世代本地品牌聯乘，例如以傳統豆漿結合新派甜點創意，帶來濃香黑芝麻豆漿布甸撻。另外亦有菠蘿包雞蛋仔、黯然銷魂菠蘿包、脆皮楊枝甘露布丁糯米糍等，將傳統港式味道注入新世代創意，呈現香港飲食文化新舊交融的一面。

而酒類方面亦有多款玩味十足的限定新品登場，包括四款果味、加入爆炸糖增添玩味的爆炸鹹檸七雞尾酒、手拆鹹魚奶蓋 Bella Spritz、「玫 Rose」永利威玫瑰露酒心朱古力、芫荽黃金檸檬Craft Sake等。

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美酒佳餚巡禮｜亮點3. 首設品酒導賞

今年巡禮首設品酒導賞，共有3條主題路線，包括「全球赤霞珠縱橫之旅」、「傳奇名產區品鑑」、以及「驚喜配對之旅」，讓參加者可以邊嘗邊學，輕鬆掌握配搭技巧，發掘意想不到的味覺驚喜。有興趣參加可於場內指定「Wine Walk Booth」即場報名。

美酒佳餚巡禮｜品酒券何時開始發售？

大家可以由10月12日起，到網上以優惠價購買包括入場券在內的尊尚品酒證或品味證。

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美酒佳餚巡禮｜除了品酒還有其他飲品？

去美酒佳餚除了品酒外，不喝酒的人士也不用擔心現場只有酒類可以喝。位於添馬公園、鄰近金鐘入口的咖啡園，將帶來精品咖啡及葡萄酒以外的特色飲品，照顧不同味蕾喜好。

美酒佳餚巡禮｜11月「香港美食月」

旅發局將於11月緊接推出「香港美食月」，聯同城中餐廳及酒吧呈獻限定美饌、特色體驗及餐飲優惠，吸引全港市民及旅客參與。曾購票到巡禮的入場人士，更可憑票尾於指定餐廳、零售商戶及商會享用專屬優惠。另外，旅發局亦會推出「香港宵夜地圖」，推介城中夜間餐飲熱點！

香港美酒佳餚巡禮2026

日期及時間：

10月29日：晚上7時30分至午夜12時；

10月30-31日：下午1時至凌晨1時；

11月1日：下午1時至午夜12時

地點：在中環海濱活動空間及添馬公園

門票價格：入場券每位$40、品味券每張$25



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