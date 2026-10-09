幻覺博物館｜直擊9大好玩位！人體分割+一秒變巨人　挑戰錯覺極限

幻覺博物館｜幻覺博物館登陸山頂廣場啦！館內設有逾50個結合光學與科學原理的互動展品，打破傳統「只看不摸」的規矩。小編親身到場試玩，整合了9大必玩點，最推薦的絕對是「渦旋隧道」，玩家走在平路上，竟然可讓人瞬間失去平衡感，刺激感十足！另外還有1個必到打卡位，想知更多？即看下文！



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全球最大私營博物館品牌 Museum of Illusions 首度登陸香港山頂！這座海外超人氣博物館打破傳統「只能看、不能碰」的限制，打造逾50個結合光學與科學原理的錯覺展品，逾11,000呎帶你體驗視覺欺騙的樂趣。小編親身到場試玩，為大家整理出 9 大入場必睇亮點，即睇下方直擊報導！

幻覺博物館亮點【1】香港獨家！懷舊港式茶樓/雙層電車

因舉辦地位於香港，博物館特別加入了充滿本土特色的香港限定展區！背景特別設計成香港標誌性的懷舊茶樓。只要躺在地上利用角度以手機拍攝，就能輕鬆拍出充滿錯覺感的倒轉或懸浮照片，絕對是全場獨一無二的打卡首選！

除了懷舊港式茶樓之外，館內還將擁有120年歷史的香港標誌性雙層電車「叮叮」融入倒轉空間。走進車廂，只需拍下照片再旋轉90度，即可拍出重力顛倒、宛如懸浮的感覺！

幻覺博物館亮點【2】挑戰平衡極限！「渦旋隧道」

全場最刺激的體驗非「渦旋隧道」莫屬！它以旋轉的視覺背景欺騙大腦產生移動的錯覺。記者現場親身試行，明明踩着的地面是直路，但眼前的漩渦圖案一轉，大腦瞬間被欺騙，連走一條直線都變得極度困難，甚至會忍不住向旁邊傾斜！大家都可以挑戰一下能不能順利走完這條「失控」隧道！

幻覺博物館亮點【3】一秒變巨矮人！「艾姆斯房間」

想體驗視覺上的神奇變化？走進「艾姆斯房間」，只要站在不同的角落，就能在一秒內由「巨人」變成「小矮人」！建議雙人互動，畫面視覺衝擊感極強，打卡超可愛！

幻覺博物館亮點【4】神奇消失術！「消失的雙腳」

想拍出下半身消失的感覺，必定要玩入口的第一個設施！只要從設施後方進入，再從洞中伸出頭部，下半身和雙腳就會瞬間在鏡頭前「憑空消失」，超適合拍照整蠱朋友！

幻覺博物館亮點【5】人體分割懸浮！「對稱房間」

「對稱房間」利用了巧妙的鏡面對稱原理。擺出指定動作，就能透過鏡面將身體「一分為二」，輕鬆拍出宛如凌空懸浮在半空中的神奇特效！

鏡面將身體「一分為二」。（蘇琬淇攝）

幻覺博物館亮點【6】「走進萬花筒」

千萬別錯過這個萬花筒空間！由裝有鬆散彩色物件的管子及數面鏡子組成，可以和同行朋友分別從兩端向內觀看，欣賞對方在萬花筒中的模樣。記者發現一個打卡小貼士：建議大家拍照時開啟手機的「0.5倍超廣角鏡頭」，光影與鏡像無限延伸，畫面效果更加震撼！

幻覺博物館亮點【7】Stranger Things場景「無限延伸房間」

房間運用多面反射鏡疊加，營造出無限延伸的幻覺。小編感覺，走進去如置身於平行宇宙，無限個自己隨之展開，加上紅色燈光效果，彷彿跌進了美劇《怪奇物語》（Stranger Things）的異次元空間。

幻覺博物館亮點【8】互動遊戲/藝術牆展區

除了大型互動設施，現場還設有許多充滿巧思的光影藝術牆及視覺遊戲。例如：「三原色房間」會隨光源色彩轉變浮現出隱藏的圖案；「傾斜房間」讓身體不由自主地向一側傾斜，再利用手機角度，就能拍出整個人傾斜、宛如 Michael Jackson 招牌動作的效果。

幻覺博物館亮點【9】紀念品購買區

博物館出口處還有專屬的紀念品購買區，售賣各式各樣超治癒的益智玩具、腦力挑戰小道具及特色手指玩具等，非常適合買回家繼續動腦放鬆，送禮或自用都相當合適！

幻覺博物館｜建議穿搭/拍攝技巧

小編建議，前往的參加者應穿著褲裝及方便活動的鞋款，方便在倒轉空間或傾斜小屋做出大動作拍照和互動。 另外，部分展區地面上貼有最佳拍攝位置標示，大家跟隨標示的拍攝角度操作，即可達到最佳錯覺效果！

幻覺博物館

地點：山頂道118號山頂廣場地下及1樓

開放時間：請參閱官方公佈最新營業時間

開放時間與門票：門票成人HK$188起、特惠票HK$148起（4-12歲小童及65歲以上長者），營業時間請以官方公布為準

交通方式： 中環花園道纜車站乘搭山頂纜車至山頂

中環交易廣場巴士總站乘搭城巴 15 號直達山頂

中環5號碼頭乘搭 1 號專線小巴



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