港版山姆Omart｜逾2萬呎11月進駐MegaBox　3大亮點 日韓零食/名牌

Omart｜香港都有山姆超市？本地代購巨頭「OB Group」旗下全新品牌「Omart」宣佈，將於11月底正式進駐九龍灣MegaBox！佔地高達2萬平方呎的空間，成全港首間本地代購轉型之大型倉儲式超市。《香港01》「好食玩飛」小編為大家整理出開幕3大必睇亮點，等大家入場前做好功課、盡情掃貨！



👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略將式進駐MegaBox

Omart｜本地代購巨頭「OB Group」進駐MegaBox

OB Group是香港極具知名度的網上購物與海外代購平台，產品涵蓋美妝保養、各國零食食品、日用品、服裝等。「OB Group」旗下全新品牌「Omart」在facebook上宣佈，將於2026年11月22日正式進駐MegaBox12樓全層！即看下文了解更多！

Omart亮點【1】20,000呎超大購物空間！全港首間倉儲式超市

想體驗大型倉儲式超市的掃貨快感，以後留在香港都玩得到！Omart攻佔MegaBox12樓全層，佔地逾2萬平方呎，環境寬敞、具空間感，讓顧客能一次過滿足所有補貨需求。

Omart概念圖。（OBGroup﻿＠facebook截圖）

Omart亮點【2】6大專區！美妝/零食/家居用品

館內設有美容、健康、零食、飲品、家居用品及名牌等6大專區！無論想買日本日用品、韓國護膚品，還是各國人氣零食與名牌精品，一站式就能逛個夠，絕對是周末一家大細或情侶拍拖好去處。

Omart亮點【3】特色茶飲「O Tea」／名牌專區「OB LUXE」

同場更有集團旗下的特色茶飲品牌「O Tea」進駐，讓大家邊行邊喝；另外更有「OB LUXE」名牌專區，搜羅時尚服飾、名牌手袋及精美配件。

特色茶飲品牌「OTea」、「OBLUXE」名牌專區。（OBGroup﻿＠facebook截圖）

Omart是否採用會員制？

目前，店方尚未公佈入場模式，不過有不少網民於官方帖文留言了解會否採用會員制，更多詳細開幕時間及活動安排需待店方稍後公布。

「Omart」開幕資訊

開幕日期：2026年11月22日

門市地址：九龍灣MegaBox12樓全層



（全文完）👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略